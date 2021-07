Puissant rijk PSG contracteert sterren voor een ‘habbekrats’ dankzij coronacrisis

Al sinds zijn zestiende was Donnarumma eerste keuze onder de lat bij Milan. Beeld EPA

‘Kijk, het is vrij simpel’, begint voormalig toptrainer Arsène Wenger in mei 2020 zijn betoog over de gevolgen van de coronacrisis op de transfermarkt.

‘De voetbalwereld werkt met een budget van ongeveer 45 miljard pond (52 miljard euro, red.). En we zullen het komende jaar zo’n 10 tot 15 miljard pond mislopen. Dit verlies moet ergens geleden worden. Bijvoorbeeld in de vorm van lagere transfersommen.’

Wenger, inmiddels eindverantwoordelijke bij de Fifa voor ‘Global Football Development’, lijkt ruim een pandemie-jaar later gelijk te krijgen. De alsmaar oplopende monstersommen op de transfermarkt zijn tijdelijk een halt toegeroepen.

"The medical reason got us confined, the financial reason got us to play again."



Arsene Wenger, FIFA Chief of Global Football Development, lays bare the staggering losses football clubs around the world are facing and says he's against ending a season on a points-per-game ratio. pic.twitter.com/oeX1IBDPqy — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) 18 mei 2020

Minder uitgaven

Dat blijkt uit de cijfers. De clubs uit de grote vijf clubcompetities (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1) gaven aanzienlijk minder uit aan transfersommen in 2020. Dat berekende een werkgroep van het Internationaal Centrum voor Sportstudies.

In 2019 gaven deze clubs 6,63 miljard euro uit aan transfers, in 2020 was dat 4,62 miljard, een daling van ruim 30 procent. Reken je de clubs uit de Premier League niet mee, dan bedroeg de daling 54 procent.

En zelfs voor de spilzucht van de rijke Premier League-clubs blijken nieuwe grenzen te gelden. Dat berekende Deloitte. In de winter van 2020-2021 was het aantal transfers bijna gehalveerd in vergelijking met de drie voorgaande seizoenen en daalden de uitgaven zelfs met 75 procent.

Veranderde transfermarkt

Deze trend lijkt zich in de top van Europa nog wel even door te zetten. Van de dertien spelers met de hoogste marktwaarde (getaxeerd door Duitse spelersdatabase Transfermarkt) die deze zomer van club wisselden, deden liefst vijf dat door transfervrij uit hun contract te lopen.

Met de transfers van Gianluigi Donnarumma (van Milan naar PSG), David Alaba (van Bayern naar Real), Hakan Calhanoglu (van Milan naar Inter), Memphis Depay (van Lyon naar Barcelona) en Georginio Wijnaldum (van Liverpool naar PSG) was geen euro aan afkoopsommen gemoeid.

Een transfervrije overstap was tot voor kort een zeldzaamheid in het topvoetbal. In de voorgaande drie seizoenen wisselden 91 spelers met een geschatte markwaarde van minimaal 40 miljoen euro van club. Bij welgeteld drie van die 91 toptransfers was sprake van een transfervrije overstap: Stefan de Vrij (Inter), Aaron Ramsey (Juventus) en Leon Goretzka (Bayern).

Of het inkrimpen van de gigantische afkoopsommen de internationale transfermarkt eerlijker zal maken, is de vraag. De scheefgroei tussen top en subtop lijkt zich alleen maar toe te nemen.

Dat laat Paris Saint-Germain zien. De Parijzenaren met de diepe, Qatarese portemonnee maken genadeloos gebruik van de nieuwe krachtsverhoudingen op de transfermarkt. Door simpelweg hogere salarissen te kunnen bieden dan de concurrentie, beleeft PSG een ‘spotgoedkope’ zomer.

De Franse club contracteerde vier sterren in een maand tijd. Hierbij gaf het 60 miljoen euro aan transfersommen uit aan een kwartet spelers dat voorheen honderden miljoenen zou hebben gekost.

Donnarumma werd verkozen tot speler van het toernooi. Italië werd Europees kampioen. Beeld EPA

Gianluigi Donnarumma (22), transfersom: 0 euro

Werd na het stoppen van twee Engelse penalty's in de finale verkozen tot Speler van het EK. Is pas 22 jaar, maar stond al in 251 officiële duels bij Milan onder de lat, waarin hij liefst 88 keer de nul hield. Bij PSG wacht Donnarumma niet alleen een aanzienlijke salarisverhoging, hij maakt ook meer kans op hoofdprijzen dan bij jeugdliefde Milan, nu hij met Neymar en Mbappé in één ploeg gaat spelen.

Ramos wint een kopduel van Kai Havertz (Chelsea) in de halve finale van de Champions League. Beeld Reuters

Sergio Ramos (35), transfersom: 0 euro

PSG geeft met Ramos een eigen inschattingsfout verkapt toe. Vorige zomer liet het aanvoerder Thiago Silva nog transfervrij lopen na acht seizoenen trouwe dienst, onder het mom van verjonging. De Braziliaanse verdediger (36) won vervolgens met Chelsea de Champions League, terwijl de defensie van PSG in de halve finales van dat toernooi juist wankel oogde. Met Ramos, winnaar van drie landentoernooien, vier Champions Leagues en twaalf binnenlandse prijzen, haalt PSG de meest gelauwerde verdediger van allemaal als vervanger van Silva.

Hakimi bij zijn presentatie in het Parc des Princes in Parijs. Beeld AP

Achraf Hakimi (22), transfersom: 60 miljoen euro

De enige zomeraanwinst voor wie PSG een transfersom betaalde. Werd in 2020, na twee ijzersterke seizoenen als huurling bij Dortmund, door Real-trainer Zidane defensief niet betrouwbaar genoeg geacht om Carvajal op te volgen als rechtsback. En dus vertrok de Spaans-Marokkaanse rechtspoot naar Internazionale. In Milaan was Hakimi misschien wel de beste wing-back in het clubvoetbal. Met zeven goals, acht assists en pijlsnelle loopacties en dribbels heerste hij op de rechterflank bij de Italiaanse landskampioen.

Liverpool-trainer Klopp en Wijnaldum, die naar PSG vertrekt. Beeld EPA

Georginio Wijnaldum (30), transferom: 0 euro

‘Hij is de architect achter ons succes. We hebben dit Liverpool opgebouwd op de basis die bestaat uit zijn benen, longen, hersenen en grote en prachtige hart.’ Weinig spelers hebben bij hun aanstaande afscheid op meer lof van hun trainer kunnen rekenen dan Wijnaldum van Jürgen Klopp. Bij PSG zou de Oranje-captain weleens het ontbrekende schakeltje kunnen vormen. Het ontbrak de Parijzenaren dikwijls aan een immer lopende verbindingsspeler à la Wijnaldum.