Publiekslieveling Saka uit West-Londen is ‘het nieuwe gezicht van het Engelse voetbal’

Bukayo Saka laat twee Hongaren zijn hielen zien. De aanvaller is een van de ­lievelingsspelers van het Engelse nationale team en zijn club Arsenal. Beeld NurPhoto via Getty Images

‘Onbegrijpelijk dat ze daar een bouwvergunning voor hebben afgegeven.’ Met ongeloof wijst Adam op een appartementencomplex van vier hoog dat zo ongeveer in de achtertuin van een bescheiden sociale huurwoning in het doodlopende straatje Melrose Close door bouwbedrijf Henry wordt gebouwd. Tot voor drie jaar terug had deze onopvallende twee-onder-een-kap-woning in de West-Londense wijk Greenford een bijzondere bewoner: hier woonde de Engelse sterspeler Bukayo Saka met zijn broer en ouders.

De naam van het bouwbedrijf heeft iets poëtisch. Thierry Henry is immers het grote idool van de 21-jarige Arsenal-aanvaller. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Saka de Fransman al op één gebied weten te evenaren. Afgelopen zomer wist hij zijn titel Speler van het Jaar te prolongeren, iets dat in het verleden alleen Henry en Ian Wright, een andere legende van The Gunners, is gelukt. Met zijn dribbels, zijn doeltreffende schoten met zijn linkervoet en zijn sympathieke uitstraling is de West-Londenaar de lieveling van het Arsenal-publiek.

Die populariteit beperkt zich niet tot Noord-Londen. Tijdens het voorbije Europees kampioenschap groeide hij met zijn frisse invalbeurten uit tot een van de lievelingsspelers van het nationale team. In de laatste minuut van de finale was de jongeling Giorgio Chiellini bijna te snel af waarna de ervaren Italiaan hem letterlijk in zijn kraag vatte, de meest gebruikte meme van het kampioenschap. Een half uur later huilde de natie toen Saka een van de drie Engelse spelers was die in de strafschoppenserie vanaf elf meter miste.

Na afloop kreeg bondscoach Gareth Southgate kritiek: waarom had hij dit jonge talent voor de leeuwen gegooid, of in dit geval voor de grote doelman Gianluigi Donnarumma, en niet spelers met meer ervaring? Het antwoord was simpel. Tijdens trainingssessies had Saka zich ontpopt als een van de beste strafschoppennemers. Hoe dan ook. Voor Saka is het wereldkampioenschap in Qatar een perfecte gelegenheid om zichzelf te wreken, mits de behoedzame Southgate het aandurft om deze smaakmaker een basisplaats te geven.

Voorbeeldig gezin

De voetbaldroom van Bukayo Ayoyinka T. M. Saka begon op een veldje voor de deur, waar hij dagelijks met zijn broer Abayomi speelde totdat moeder Adenike etenstijd afkondigde. ‘Het was een vertrouwd gezicht,’ zegt buurtbewoner Adam, ‘om de Saka’s te zien voetballen. ‘Met zijn vader Yomi kon ik het goed vinden. De Saka’s waren een voorbeeldig gezin.’ Zelf heeft Bukayo zijn vader geroemd als zijn inspiratiebron. ‘Van kinds af aan heeft hij ervoor gezorgd dat ik niet naast mijn schoenen ging lopen,’ vertelde hij de voetbalsite Football London.

Bukayo en zijn broer gingen hier om de hoek naar de Edward Betham-school, die behoort tot de Anglicaanse Kerk. Deze keuze had niet alleen met afstand te maken. De uit Nigeria afkomstige Saka’s zijn devote christenen en hadden zich kort na hun economische migratie aangesloten bij een kerkgenootschap in Wembley. Bij een van zijn eerste kerkbezoeken voelde de jonge Bukayo, zo heeft hij verteld in een interview met The Evening Standard, een band met God. ‘God is Great’ is nog een terugkerende loftuiting in zijn tweets.

Hij sloot zich aan bij buurtclub Greenford Celtic, uitkomend in de Harrow Youth League. Al snel wekte Bukayo de interesse van scouts. Op zijn zevende kon hij kiezen tussen Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal. Na proefsessies bij de drie topclubs, alsmede met zijn broer bij Watford, koos voor hij voor The Gunners, die sinds de dagen van Wright een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de zwarte gemeenschap in Londen. Bovendien speelde de aanwezigheid van manager Arsène Wenger mee, de profeet van het speelse voetbal.

Met zijn pa, een zakenman, zou Bukayo jarenlang naar Hale End reizen, de jeugdacademie in Noord-Londen. Daarnaast moet Bukayo, wat in de Yoruba-taal ‘brengt extra blijdschap’ betekent, gewoon naar school. Op de Greenford High School, waar ook Arsenal-ster Paul Merson op heeft gezeten, behaalde hij uitstekende resultaten, zowel in de klas als in de sportzaal. In diverse interviews heeft zijn gymleraar Mark Harvey gezegd dat Bukayo niet alleen goed in voetbal was, maar ook in atletiek en, ondanks zijn geringe lengte, basketbal.

Eerste grote teleurstelling

Bij de Arsenal-jeugd speelde Saka regelmatig tussen oudere jongens, onder wie zijn huidige ploeggenoten Eddie Nketiah, Reece Nelson en Emile Smith-Rowe, Het kwam zijn weerstand ten goede. Al snel belandde hij in de nationale selectie en in 2018 speelde hij zijn eerste EK voor Onder-17, waar het in de halve finale op Nederland stuitte. Onder toeziend oog van Southgate had Saka het als linkervleugelverdediger lastig met Crysencio Summerville. Na een 0-0 nam Nederland, de latere kampioen, de strafschoppen beter, Saka’s eerste grote teleurstelling.

Onder Unai Emery maakte Little Chili, de bijnaam die hij van zijn ploeggenoten had gekregen, in het najaar van 2018 zijn debuut in het eerste. Dat gebeurde tijdens een Europa League-wedstrijd tegen Vorskla Poltava, waar hij na 87 minuten in de Oekraïense vrieskou te hebben zitten vernikkelen in het veld kwam. Zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau volgde een jaar later, uit tegen Eintracht Frankfurt. Inmiddels staat hij op 21 doelpunten in ruim honderd wedstrijden, plus vier goals voor het nationale team. Bovenal is hij ‘Mr. Assist’.

Als speler uit de eigen jeugd is hij het troetelkind onder de fans.’’I like it, I like it. I like it, I like it. Woah, woah. Here we go. Saka and Emile Smith Rowe,’ klinkt het regelmatig vanaf de tribunes van de Emirates. Met zijn jongenskoppie sierde hij als ‘Het Nieuwe Gezicht van het Engelse Voetbal’ onlangs de cover van Time Magazine, Met zijn eerste miljoenen heeft Saka, een geheelonthouder, in 2019 een typische voetballersvilla nabij het trainingscomplex van Arsenal in Hertfordshire gekocht, waar hij met zijn ouders en broer woont.

In Greenford denkt Adam vaak terug aan de Saka’s. ‘Vroeger stond hier een bordje No Ball Games, maar de gemeente heeft dat maar weggehaald. Dat is Bukayo’s nalatenschap.’