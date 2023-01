PSV zingt Cody Gakpo nog steeds toe, maar voelt de leegte na diens vertrek naar Liverpool

Noni Madueke, die de aangewezen man lijkt om Cody Gakpo te doen vergeten, maakt met een geplaatst schot zijn tweede goal van de avond tegen AC Milan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Doet Cody al mee, maandag bij Liverpool tegen Brentford?’ Het klinkt verwachtingsvol, vrolijk zelfs, de vraag rond het stadion van PSV over het meespelen van Cody Gakpo bij zijn nieuwe club, Liverpool. Gakpo was voor de kerstdagen nog de onbetwiste publiekslieveling bij PSV. De 23-jarige aanvaller liep al vanaf zijn zevende bij PSV rond.

PSV heeft de makkelijk scorende WK-uitblinker verkocht, terwijl de competitie nog niet halverwege is en PSV drie punten achter de veel minder kapitaalkrachtige koploper Feyenoord staat door verlies in de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop. Maar er klonk geen wanklank toen algemeen directeur Marcel Brands de fans toesprak voor de oefenwedstrijd tegen AC Milan (3-0), vrijdag vanuit een verlichte middencirkel. Integendeel, een applaus steeg op toen Brands klaar was met zijn korte, weinig fantasierijke speech.

Met de transfer van Gakpo is een bedrag van rond de 50 miljoen euro (inclusief bonussen en exclusief diverse kosten) gemoeid. Coach Ruud van Nistelrooij gaf aan dat het vertrek van zijn reserve-aanvoerder de titelkansen ‘uiteraard’ deed slinken. Dat PSV een vervanger haalt, is geen uitgemaakte zaak. PSV heeft een flink financieel gat te dichten. Salaris-, transfer- en operationele kosten stegen in de jacht op Ajax, dat de laatste jaren telkens kampioen werd en zich daarmee verzekerde van deelname aan de Champions League; geldmachine en spelersetalage ineen.

Gelijk De Jong

Maar de PSV-directie is teruggefloten door de raad van commissarissen, die gekant is tegen al te grote financiële risico’s. In technisch directeur John de Jong werd het vertrouwen opgezegd, omdat hij Gakpo al afgelopen zomer had moeten verkopen. Gakpo gaat nu voor meer geld naar een betere club dan die zich in de zomer meldde (Southampton en Leeds United), daarmee eigenlijk het gelijk van de vertrokken De Jong bevestigend.

Zonder Gakpo zal het moeilijk worden om weer eens kampioen te worden en de Champions League te halen, denkt supporter Gitske Corijn-Vos (43), seizoenkaarthouder sinds 1989. ‘En die Champions League is echt heel hard nodig, zowel financieel als sportief. Daarnaast gaan we Cody ook missen als mens. Hij was echt bij de club betrokken en megasympathiek. Dat zie je niet zoveel meer.’

Ruim 35.000 PSV-fans kwamen desondanks af op de eerste wedstrijd van PSV zonder Gakpo tegen AC Milan, hoewel de Italiaanse kampioen de oefenwedstrijd zoals verwacht niet heel serieus benaderde. In de 55ste minuut steeg het liedje ‘Cody Gakpo Eindhovenaar’ op vanuit de fanatiekste vakken. PSV stond toen al met 2-0 voor tegen Milan, wellicht dat het meehielp aan de feestelijke sfeer in het ’s avonds prachtig uitgelichte stadion, te midden van opgeknapte volksbuurten.

Over de Frederiklaan, waaraan het Philips stadion ligt, liepen gezinnen hand in hand langs kozijnen met winterse miniatuurlandschappen, er was een schaatsbaan opgetuigd, inclusief koek-en-zopie. Een jongetje zong er na de wedstrijd nog steeds het Gakpo-liedje. Dat zit er nu eenmaal ingebakken, vertelde zijn moeder.

Als de wedstrijd tegen Milan in het teken stond van de zoektocht naar ‘de nieuwe Cody’ dan manifesteerde vooral Noni Madueke zich. De 20-jarige Engelse aanvaller glipte vanaf rechts tweemaal binnendoor om met links te scoren. ‘Maar Noni is nog lang geen Cody, die is toch volwassener, stabieler’, meent PSV-fan Dirk Jan Lucasse, die vanuit Zeeland anderhalf uur is komen rijden om zijn favoriete club te zien oefenen.

Schop

Spierblessures wierpen Madueke telkens terug. Dat is niet altijd pech. In de ‘dag-tot-dagbeleving van zijn sport’ valt winst te behalen, volgens Van Nistelrooij. Net als in zijn keuzes. Vlak voor zijn tweede doelpunt probeerde Madueke op eigen helft in kleine ruimte drie tegenstanders uit te spelen, met een schop tot gevolg waardoor hij even hinkelde van de pijn.

PSV haalde al eerder Anwar El Ghazi om te anticiperen op het vertrek van Gakpo, en Xavi Simons manifesteerde zich razendsnel als alleskunner voorin. Maar met de huidige bezetting zijn blessures in de voorhoede zeer onwenselijk, weet Van Nistelrooij.

En toch dus die overwegend positieve sfeer bij PSV dat gedeeld tweede staat met Ajax, de rivaal waar de onrust giert. Misschien ligt de lat lager, zegt oud-voorzitter van de supportersvereniging Harrie Timmermans. ‘Vorig seizoen was er een huldiging na de winst van de KNVB-beker, daar haalden we vroeger de schouders over op.’

Misschien komt het door Van Nistelrooij. Na afloop nam de coach de microfoon ter hand. Vooral dat hij stelde ‘trots te zijn om van PSV trainer te mogen zijn’, vond supporter Gitske Corijn-Vos mooi. PSV heeft door de jaren heen een rauwe rand gekregen, maar is en blijft in de kern een familieclub, meent de Brabantse. Met haar ouders en kinderen zit ze zonder enig probleem boven de fanatiekste vakken. ‘Mark van Bommel werd ook tot het laatst gesteund. Dat zijn mannen die hier veel betekend hebben. Net als Gakpo, die komt nog weleens terug om ons te helpen, denk ik. Net als Ruud en Mark dat hebben gedaan. Die gunnen we alles.’