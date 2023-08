PSV zegeviert ook in Graz, maar toont wel defensieve kwetsbaarheid

Duel om de bal tussen David Affengruber van Sturm Graz en spits Luuk de Jong van PSV (rechts). Beeld AFP

PSV kan zich gaan opmaken voor een tweeluik met Rangers FC, als laatste horde voor de groepsfase van de Champions League. De confrontatie met de Schotten is een herhaling van vorig jaar. Toen was Rangers over twee duels te sterk en drukte de uitschakeling de rest van het seizoen zwaar op het gemoed van PSV.

Maar de ploeg van nieuwbakken trainer Bosz lijkt verder dan het PSV van diens voorganger Ruud van Nistelrooij, precies een jaar geleden. Al toonde PSV dinsdagavond in de sfeervolle Merkur Arena twee gezichten. Zo fraai als de doelpunten waren, zo kwetsbaar oogde het verdedigend zo nu en dan bij de Eindhovenaren.

Heel even dreigde de defensieve wanorde PSV halverwege de eerste helft onnodig in problemen te brengen. Vooral André Ramalho en Patrick van Aanholt stonden een paar keer verkeerd. Bosz zei vooraf de nummer twee van Oostenrijk, ondanks de ruime overwinning in Eindhoven, niet te onderschatten, maar zijn ploeg toonde momenten van onachtzaamheid.

PSV was slordig en gaf in de omschakeling te veel ruimte weg. Doelman Walter Benitez hield William Böving de eerste keer nog van een doelpunt af, toen Yorbe Vertessen de bal voorin makkelijk verloor. Niet veel later wist de Deense spits alsnog te scoren. Van Aanholt ging onder een voorzet door, waarna Böving van dichtbij hard raak volleyde: 1-0.

Aanvallende potentie

Daartegenover stonden fraaie crosspasses van Olivier Boscagli, fijne openingen van Joey Veerman en oogstrelende doelpunten van PSV. Het was moeilijk kiezen welke mooier was: het loepzuivere schot met binnenkant voet van Veerman na een aanval over veel schijven of de magnifieke kopbal van Luuk de Jong uit een voorzet van Jordan Teze.

De doelpunten verraadden de aanvallende potentie die het elftal van Bosz herbergt. De Jong speelde opnieuw goed en vanaf rechts zorgde Johan Bakayoko voor dreiging, terwijl Noa Lang niet eens meedeed. De excentrieke buitenspeler had last van een lichte blessure en werd uit voorzorg op de bank gehouden. Vertessen, zijn vervanger op links, grossierde in balverlies.

Met Bosz als trainer zijn de bedoelingen van PSV duidelijk. De coach wil niet alleen voor het eerst in vijf jaar de landstitel weer naar Eindhoven halen en de groepsfase van de Champions League bereiken. Dat moet bovendien gebeuren met attractief en aanvallend voetbal. Om het beloofde vertier te bieden, haalde PSV al drie aanvallende versterkingen.

Presentatiefilmpje Schouten lekt uit

Technisch directeur Earnest Stewart legde al vroeg in de voorbereiding veel geld neer voor de aanvallers Lang (12,5 miljoen euro) en Ricardo Pepi (11 miljoen) en verwelkomde vorige week Malik Tillman. PSV huurt de aanvallende middenvelder van Bayern München en wist een optie tot koop af te dwingen.

Daarmee is Stewart nog niet uitgewinkeld. PSV staat op het punt om Jerdy Schouten vast te leggen. De middenvelder van het Italiaanse Bologna moet naar verluidt minimaal 12 miljoen euro kosten. Eerder deze week lekte online per ongeluk het presentatiefilmpje van Schouten uit. PSV verwijderde het filmpje snel.

En dan zoemt nog de naam van Aster Vranckx nadrukkelijk rond in Eindhoven. De controlerende middenvelder van Wolfsburg is de vierde versterking voor wie PSV flink wil betalen, al moet het dan wel reëel zijn dat Ibrahim Sangaré wordt verkocht. De Ivoriaan kan voor 37,5 miljoen euro weg en zou op de lijstjes van meerdere grote clubs in Europa staan.

Minstens zo opvallend is het dat PSV de achterhoede tot dusver nog niet van een kwaliteitsimpuls voorzag – toch al jarenlang de achilleshiel van het team. Met de van een blessure teruggekeerde Boscagli kreeg Bosz een extra optie achterin, maar zijn collega in het hart van defensie, Ramalho, blijft bij momenten een bron van onrust. Door zijn gebrek aan snelheid is hij kwetsbaar met veel ruimte in de rug.

Standaardsituaties

Bosz waarschuwde in aanloop naar het tweeluik met Sturm Graz voor de stilstaande situaties van de Oostenrijkers. Toch lukte het de ploeg van trainer Christian Ilzer zowel in de uit- als thuiswedstrijd uit een hoekschop te scoren, al werd het doelpunt dinsdagavond afgekeurd. Een Graz-speler stond hinderlijk buitenspel toen verdediger Affengruber raak kopte.

PSV voetbalde de wedstrijd zonder al te veel moeite uit en had kunnen scoren via de ingevallen Guus Til en Sangaré. Dat deed Pepi wel. De spits, die in de rust voor de geblesseerde De Jong in het veld was gekomen, bepaalde de eindstand in de slotfase via een benutte strafschop op 1-3. Het was het eerste officiële doelpunt van de Amerikaanse spits voor PSV.

Sturm Graz raakte in blessuretijd nog twee keer achter elkaar de paal. PSV wist op dat moment al dat het zich kon gaan opmaken voor een dubbele confrontatie met Rangers FC, om voor het eerst sinds 2018 het hoofdtoernooi van de Champions League te halen.