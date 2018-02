PSV zegeviert met 4-0 over PEC Zwole

Geen geloof

Na de 1-0 was het duel beslist

Het rood voor Van der Hart was vooral sneu voor aanvaller Ondaan, die vanwege de doelmanwissel weer naar de kant moest, nadat hij een kwartiertje eerder was ingevallen voor de ook al geblesseerde Dekker. Na de 1-0 was het duel beslist, mede omdat Zwolle totaal geen geloof had in met tien man behaald succes. De Jong scoorde ook nog 2-0, met het hoofd, na een prachtig balletje van Lozano, en 3-0, op aangeven van Brenet, die zelf ook scoorde, op fraaie wijze, met een geplaatst schot in de verre hoek. Zo speelde PSV na rust heel behoorlijk, al was dat dan tegen tien spelers.



PSV kan rustig toezien of Ajax zondag van NAC wint en speelt woensdag in de midweekse ronde opnieuw thuis, tegen Excelsior. Dan kan het de zegereeks uit de jaren tachtig van de vorige eeuw verbeteren, en opnieuw een stapje zetten richting landstitel.