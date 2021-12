PSV zakt na nederlaag bij Sociedad af naar Conference League

Mario Götze (links) verlaat teleurgesteld het veld. Naast hem zijn landgenoot Philipp Max Beeld Foto AP

Roger Schmidt had deze week als trainer van Red Bull Leipzig actief kunnen zijn in de Champions League. Donderdag werd hij met PSV uitgeschakeld in de Europa League. Door de nederlaag bij Real Sociedad (3-0) zijn de Eindhovenaren na de winterstop veroordeeld tot de veel minder aantrekkelijke Conference League, het derde toernooi van Europa.

De Duitse coach zei afgelopen weekend nee op het aanbod om per direct de overstap te maken naar RB Leipzig, de Duitse topclub die trainer Jesse Marsch ontsloeg. Schmidt werkte eerder succesvol bij Red Bull Salzburg, een andere club uit de Red Bull-dynastie. Hij wenste in Eindhoven te blijven om de afgesproken doelen te halen.

In een kletsnat en matig gevulde Reale Arena zag Schmidt het doel de knock-outfase van de Europa League te bereiken lelijk in het water vallen. PSV begon nog aardig aan het duel, maar in de tweede helft ging nagenoeg alles mis wat mis kon gaan, leidend tot een even afgetekende als pijnlijke nederlaag.

Troostprijs

Wat rest is het vangnet van de Conference League. Het is niets meer dan een troostprijs voor de club die amper vier maanden geleden nog op de drempel van de Champions League stond, maar struikelde over Benfica. PSV wil zich zo graag meten met de beste 32 clubs van Europa, maar moet zich na de winterstop in de kelder van het Europese voetbal bewijzen tegen veel minder aanlokkelijke tegenstanders als Qarabag FK en Maccabi Tel Aviv.

PSV wist dat het tegen de nummer vijf van de Spaanse competitie genoeg had aan een punt. Maar Schmidt wees er vooraf al op dat hij geen team heeft dat op een gelijkspel kan spelen. Dus zochten de Eindhovenaren voor rust met de nodige bravoure naar de voorsprong, soms tot op het naïeve af.

Zo ontvouwde zich een opvallend spelbeeld in de eerste helft. PSV had veelvuldig de bal en was vaak met veel man op de helft van de tegenstander te vinden. Sociedad, dat moest winnen om door te gaan in de Europa League, trok zich massaal terug en wachtte vooral op fouten om in de tegenstoot toe te slaan.

PSV had optisch het overwicht en verscheen met Bruma, Phillipp Mwene en Mario Götze dreigend voor het doel van keeper Alex Remiro. Maar aan de andere kant loerde telkens het gevaar met de snelle en behendige Alexander Isak. De Zweedse spits, die in 2019 nog een half seizoen schitterde in het shirt van Willem II, miste na een kwartier oog in oog met doelman Joël Drommel.

Op slag van rust was het wel raak toen de inglijdende Mwene een schot met zijn arm blokte. Aanvoerder Mikel Oyarzabal schonk zijn ploeg vanaf elf meter de zo gewenste voorsprong. PSV raakte het spoor bijster en liep zich na rust keer op keer vast op de stug verdedigende Basken. Het wist amper nog een kans te creëren.

Financiële domper

Met de uitschakeling in de Europa League loopt PSV niet alleen reputatieschade op. De club weet dat de pot met geld in de Conference League ook minder goed gevuld is, al is het verschil te overzien. De winnaar van de Europa League kan na de winterstop in totaal 15 miljoen euro verdienen. Een niveau lager is dat 9 miljoen euro.

Zo kan PSV dit seizoen, waarin het tot nu toe 17 miljoen euro opstreek, maximaal 26 miljoen euro overhouden aan het Europese avontuur. Ter vergelijking: Ajax voetbalde in de lucratieve Champions League al meer dan 70 miljoen euro bij elkaar en plaatste zich voor de achtste finales. Het helpt de Eindhovenaren niet in de ambitie het gat met de rijkere concurrent uit Amsterdam te dichten.

PSV zocht in de tweede helft wanhopig naar de gelijkmaker, maar deed zichzelf de das om na een grove fout van Érick Gutiérrez. De opgeleefde Mexicaan verspeelde de bal op een knullige manier voor het eigen strafschopgebied, waarna Oyarzabal de bal hard achter de kansloze Drommel schoot.

Daarmee was de overtuiging op overwintering in de Europa League wel vervlogen, maar de rampspoed nog niet voorbij. De ingevallen Noni Madueke viel na vijf minuten geblesseerd uit, opnieuw met een hamstringblessure, zijn vierde dit kalenderjaar. Niet veel later kreeg Ibrahim Sangaré zijn tweede gele kaart.

In blessuretijd bepaalde de ingevallen Alexander Sorloth de eindstand op 3-0, als pijnlijk slotakkoord op een dramatische avond voor PSV.