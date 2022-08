PSV worstelt en komt boven, dankzij het hoofd van Luuk de Jong

De beslissende kopbal van Luuk de Jong voor de 3-2. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Als speler van PSV was Ruud van Nistelrooij twee jaar op een rij actief in de Champions League. Als coach wil de voormalige spits oude tijden laten herleven in Eindhoven.

Met de meer dan gelukkige overwinning in de verlenging tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League zette PSV een eerste stap richting de groepsfase van het grootste clubtoernooi van Europa. In een sfeervol Philips Stadion voldeed een 3-2 zege, na het gelijkspel in het Prinsendom. Luuk de Jong was de gevierde man in de tweede helft van de verlenging.

In de play-offs wacht de komende twee weken een dubbele confrontatie met het Schotse Rangers FC, als laatste drempel richting het elitetoernooi. Na drie Champions League-loze seizoenen is het verlangen in Eindhoven groter dan ooit om zich te meten met de beste clubs van Europa, al liet PSV tegen Monaco in niets zien daar klaar voor te zijn.

Monaco volwassener

PSV toonde zich van zijn beroerde kant in de wedstrijd die de Eindhovense gemoedstoestand voor een groot gedeelte bepaalt dit seizoen. De flink gerenoveerde ploeg van Van Nistelrooij was in alles de mindere van Monaco. De bezoekers uit Monte Carlo voetbalden makkelijker, waren fysiek sterker en oogden volwassener.

Maar het armetierig spelende PSV knokte zich in de slotfase van de reguliere speeltijd knap langszij, op het moment dat weinigen daar nog rekening mee hielden in het Philips Stadion. De ingevallen Érick Gutiérrez kopte een minuut voor tijd de zo belangrijke gelijkmaker binnen, waarna aanvoerder De Jong met een rake kopbal het feest compleet maakte in de verlenging.

Monaco verdiende het eigenlijk meer dan PSV om door te stoten naar de play-offs. De Franse nummer drie was simpelweg beter dan de nummer twee van Nederland. Alleen slaagde PSV er in dit keer wel in om een tegenstander te verslaan met wie de club zich zo graag meet. Het was met meer geluk dan wijsheid.

Daarmee brak het met een trend uit het Schmidt-tijdperk. In de twee seizoenen onder leiding van de Duitse coach lukte het PSV niet om belangrijke Europese wedstrijden te winnen. Olympiakos, Real Sociedad, Benfica, Leicester City en Monaco dwarsboomden de Europese ambities van de Eindhovaren. Onder Van Nistelrooij wist PSV direct af te rekenen met die vloek.

PSV wilde zich maar al te graag laten meedrijven op het enthousiasme vanaf de tribunes, maar leek bevangen door het belang dat de wedstrijd met zich meedroeg. Het veld in het Philips Stadion deed vanuit PSV-perspectief soms denken aan een flipperkast. Een combinatie tussen drie of vier spelers was zeldzaam.

De eerste keer dat het wel lukte, was het ook direct raak. Na twintig minuten stuurde Ismael Saibari de mee opgekomen Philipp Mwene weg aan de rechterkant. De back, die de voorkeur kreeg boven Ki-Jana Hoever, legde de bal vanaf de achterlijn terug op de inkomende Joey Veerman.

Traptechniek Veerman

Net als in de heenwedstrijd in Monaco plaatste de middenvelder de bal met de binnenkant van zijn voet met veel gevoel in de lange hoek, al deed hij het deze keer met zijn rechtervoet. Het is fascinerend om naar de traptechniek van de Volendammer te kijken, die de bal nooit voluit lijkt te raken.

Monaco had het betere van het spel en liet de bal veel makkelijker van voet naar voet gaan dan PSV. De ploeg van Van Nistelrooij was vooral bezig om te overleven, capituleerde al snel na rust, maar kwam kort voor tijd wonderwel nog op gelijke hoogte om er alsnog een verlenging uit te slepen. Het was schrijnend om te zien dat het niveauverschil gedurende de wedstrijd alleen maar groter werd.

Van Nistelrooij had in zijn ploeg opnieuw een plek ingeruimd voor Guus Til als meest aanvallende middenvelder. Maar aan de bal was de speler met de longinhoud van een marathonloper de grootste dissonant. Na 65 minuten werd hij naar de kant gehaald voor de meer controlerende Gutiérrez.

Monaco had toen al gelijkgemaakt in een fase dat het PSV compleet dreigde te overlopen. Net als in de heenwedstrijd scoorde de Monegasken vanuit een stilstaande situatie. Verdediger Guillermo Maripan reageerde het meest attent nadat de bal in het vijfmetergebied was blijven liggen: 1-1.

PSV zag de ene na de andere aanvalsgolf van Monaco op zich af komen. Twintig minuten voor tijd verloor Gutiérrez de bal op het middenveld, waarna de bezoekers razendsnel omschakelden. Na een lage voorzet van Martins schoot sterspeler Wissam Ben Yedder de bezoekers verdiend op voorsprong.

Het leek de genadeklap voor het krachteloze PSV, dat nauwelijks nog in de buurt kwam van doelman Alexander Nübel. PSV weigerde op te geven en kwam een minuut voor tijd na een terugkopbal van De Jong via Gutiérrez alsnog op gelijke hoogte. In de verlenging bleek het hoofd van de Jong, na een voorzet van Jordan Teze, opnieuw goud waard.

Zo houdt PSV de droom levend om voor het eerst in vier jaar deel te nemen aan de Champions League, al was de manier waarop dat gebeurde weinig hoopgevend.