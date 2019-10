PSV won het Twitter-duel met Ajax, mede dankzij Luuk de Jong

Behalve Nederland en Noord-Ierland vochten donderdagavond ook Ajax en PSV een duel uit. Dat deden de clubs op Twitter, in het ­Engels. Het ging er sportief aan toe en na een aanvankelijk gelijkopgaande strijd boekte PSV een afgetekende overwinning.

De media-afdeling van Ajax begon, met het ­retweeten van de opstelling van Oranje in de Kuip. Van de vier geselecteerde Ajacieden had alleen Daley Blind een plaats in het elftal. Het was duidelijk dat Ajax hier ontevreden over was.

Nadat Noord-Ierland had gescoord en de tijd begon te dringen, liet Ajax weten dat op de reservebank nog wel wat aanvallend potentieel zat. Hun namen werden niet genoemd, maar het was een verwijzing naar Donny van de Beek en Quincy Promes.

PSV reageerde door een andere aanvaller te nomineren om in te vallen, de nationale topscorer Donyell Malen. Dat vond Ajax geen slecht idee, gezien het dna – hij speelde als jongen bij Ajax – van Malen. Bovendien kon de wedstrijd tegen Noord-Ierland kon wel wat ‘Champions League-niveau’ gebruiken, sarde Ajax met een knipoog.

In de eindfase sloeg PSV hard toe, met ‘bla bla bla’ en het noemen van de namen van PSV’ers en oud-PSV’ers. Memphis Depay scoorde twee keer, Luuk de Jong één keer en Donyell Malen bereidde een doelpunt voor. Ajax gaf zich gewonnen.

Na de maanden van massale adoratie van Ajax en de heiligverklaring van de wonderboys Frenkie, Matthijs, Daley en Donny, was dit weer eens wat anders. Bij het doelpunt van Noord-Ierland stonden Blind en De Ligt te schutteren als beginnelingen. Blind maakte een fout, De Ligt twee. De Jong, Frenkie, speelde een waardeloze eerste helft.

De redder in nood was Luuk de Jong. Hij zette Oranje met een raar doelpunt op voorsprong. Behalve redder in nood werd hij in de reacties Lucky Luuk genoemd, Luuk de Verlosser en Held van Oranje.

Dat viel des te meer op omdat de voltallige sportpers inclusief analytici afgelopen weekeinde nog in koor had geroepen dat hij er niks van kan en dat Sevilla met hem een kat in de zak had gekocht. Dit omdat hij in de wedstrijd tegen Barcelona een paar flinke kansen had gemist.

Maandag zei populist Johan Derksen in Veronica ­Inside dat Ronald Koeman als bondscoach volkomen ongeloofwaardig was omdat hij De Jong in de selectie had opgenomen, en niet Wout Weghorst, een spits die weleens een doelpunt maakt voor Wolfsburg. Derksen zegt wel vaker rare dingen, in toenemende mate zelfs, het zal de leeftijd zijn, maar deze opinie wordt breed gedeeld.

Luuk de Jong is een voetballer op wie wordt neergekeken; te stram, te weinig souplesse. Te veel PSV, dat ook. Als Ajacied zou het al anders zijn geweest, maar met clubs als De Graafschap, FC Twente en PSV op je cv en zijn specifieke kwaliteiten krijg je de media niet op de banken. Bijna alle voetbaljournalisten hebben een voorkeur voor Ajax, behalve die van het Algemeen ­Dagblad, dat heeft er ook iets mee te maken.

Na de wedstrijd tegen Noord-Ierland werd De Jong bestormd door de media. Zoals altijd waren de interviews met hem een verademing. Rustig analyseerde hij zijn eigen positie bij Oranje. Het ging over zijn dubbele gevoel op de bank en zijn rol als pinchhitter. In zijn woorden klonk geen spoor van triomfantalisme door. Hij was alleen maar blij dat hij de ploeg met een cruciaal doelpunten een dienst had bewezen, en daarmee zichzelf ook.

Luukinho, twitterde een oud-collega uit Eindhoven die op de redactie in Amsterdam altijd in de verdediging werd gedwongen, donderdagavond verrukt. ­Vermoedelijk was het een lichte provocatie. Luukinho is alles wat Luuk de Jong niet is, maar er blijft genoeg over.