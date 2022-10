PSV wisselt zich suf en verliest dramatisch van Cambuur: 0-3

Silvester van der Water zet Cambuur op het goede spoor met het eerste Friese doelpunt. Beeld ANP

‘3-0! Haha, jullie hebben 3-0 verloren, jullie zijn gewoon afgemaakt door Cambuur.’ Kerels en kereltjes in zwarte jacks en met geelblauwe sjaals hadden zaterdagavond achter de dranghekken voor de hoofdingang van het Cambuur-stadion de grootste lol. PSV-coach Ruud van Nistelrooij en spelers als Xavi Simons, Joey Veerman en Cody Gakpo, die eerder op de dag op dezelfde plek nog amechtig om een handtekening of selfie waren gevraagd, werden op weg naar de spelersbus uitgehoond, uitgelachen en weggezet als ‘losers’.

Iets verderop op de fiets terug naar huis vroeg een laat aangehaakte Cambuur-fan zijn zoon wie toch de nummer 10 van Cambuur was. De zoon, bijna verontwaardigd: ‘Paulissen, pa, dat weet je toch.’ De vader: ‘Ja, Paulissen, die was goed zeg! En dan misten we er nog een paar ook, wat een grap!’

Het zijn scènes die door de winnaarsziel van oud-topspits Van Nistelrooij snijden. Hij oogde beduusd en stak een weinig samenhangend betoog af na de nederlaag. In zijn eerste seizoen heeft de PSV-coach meteen een akelige primeur te pakken: nooit eerder won Cambuur van PSV (vier keer gelijk, veertien keer verlies). PSV slaagde er zoals wel vaker dit seizoen niet in de linies kort op elkaar te houden, op de juiste manier te anticiperen bij het vele balverlies en de benodigde scherpte op te brengen.

Handlangers

Cambuurs nummer 10 Mitchell Paulissen was trouwens inderdaad erg goed zaterdagavond, net als zijn handlangers op het middenveld Daniël van Kaam en Jamie Jacobs. Paulissen (29) werd lang gezien als het grootste talent van Limburg, maar brak nooit echt door bij het immer onrustige Roda JC. Hij besloot het in 2019 geleden letterlijk hogerop te zoeken, liefst driehonderd kilometer. In de luwte van Leeuwarden voelt hij zich goed, ook door de heldere, aanvallende ideeën van de technische staf.

Zaterdagmiddag was Paulissen, pas sinds een klein jaar basisspeler, ongelooflijk balvast en, ondanks een niet al te soepele loopstijl, ongrijpbaar, net als Van Kaam (22), die afgelopen zomer weg mocht bij FC Groningen. De veelzijdige Jacobs (24) viel eerder af bij AZ.

Paulissen, een dag later door de telefoon, met verbazing in zijn stem: ‘We hadden op het middenveld, zoals we van tevoren hadden bedacht, steeds een mannetje meer. Dáár wonnen we de wedstrijd. Dan verwacht je dat ze het na rust omzetten en gas geven, maar wij werden alleen maar beter.’

Een naburig café-restaurant had de Cambuur-spelers vooraf gratis eten en drinken aangeboden bij winst. Paulissen verkoos een verjaardag waar het ook erg gezellig werd. ‘Mag wel een keer na zo’n wedstrijd, toch?’

Bij PSV liepen Sangaré, Veerman en Til rond op het middenveld, allen in beeld voor het WK en goed op dreef tijdens de 4-3-winst op Feyenoord van twee weken geleden, waardoor PSV de koppositie verkreeg. Van Nistelrooij wilde voortbouwen op dat duel, zo sprak hij afgelopen vrijdag. Maar zaterdagavond zat hij tijdens de 250 kilometer terug naar Eindhoven en de zondag erna vooral met vragen, terwijl zijn ploeg in de komende 31 dagen liefst negen wedstrijden te wachten staan.

Driftig gewissel

Hij zal ook zijn eigen handelen hebben overdacht. Toen Cambuur in de 54ste minuut op voorsprong kwam, sloeg hij driftig aan het wisselen. Sangaré, Veerman, Saibari, Max en zelfs de nijvere Simons moesten het veld ruimen. Van Nistelrooij dacht op de bank scherper spul te hebben, maar de ommekeer bracht hij er niet mee teweeg.

Integendeel, Cambuur liep uit naar 3-0, dankzij een salvo van schoten, de eerste mokerhard in de kruising (Van der Water), de tweede geplaatst in de hoek (Paulissen), de laatste hard door het midden (Van Wermeskerken). Pijn aan de ogen deed het defensieve weerwerk van PSV.

Zalig was het uitzicht op de fanatieke MI-side na die treffers waar een woelige zwarte zee met geelblauwe tinten ontstond. Het krakkemikkige stadion, waarvoor de sloophamer dreigt, is als Elvis in zijn nadagen, vertelde Cambuur-directeur Van den Belt al eens. Doordeweeks is het niks. Maar als de stadionlampen aangaan, kan het er nog steeds flink rocken.

Daar werd niet op gerekend zaterdagmiddag. Cambuur had pas vier punten en thuis nog niet gescoord. De halve basisploeg ontbrak: onder de absenten aanvoerder Uldrikis, de gewilde middenvelder Hoedemakers en de geschorste coach Henk de Jong. Vervangend hoofdcoach Pascal Bosschaart stelde vooraf droogjes: ‘We hebben de data tegen.’

Bosschaart vertelde na afloop ook nog over een rondwarend buikgriepvirus in zijn selectie. Van der Water had er niet door geslapen en Tol moest voor de wedstrijd en in de rust kotsen. ‘We hebben karakter getoond.’

Karakter is waar Van Nistelrooij nu op hoopt bij zijn ploeg, die dit seizoen al 23 goals tegen kreeg in alle competities. ‘We moeten eerlijk en hard zijn. Naar jezelf, naar iedereen. We hebben eerder laten zien waar we toe in staat zijn, maar we weten dat het nog grillig is. We zullen doorgaan tot het bittere eind, met elkaar, voor de club. Maar deze doet pijn.’