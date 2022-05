PSV wint van NEC, het is niet meer dan een pleister op een open wond

Cody Gakpo snelt voorbij Ivan Marquez van NEC. Het publiek smeekte de PSV-aanvoerder nog een jaar bij te tekenen. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

De dubieuze strafschop die PSV afgelopen weekend tegen Feyenoord de overwinning kostte en het zicht op de landstitel verder deed vertroebelen, was hard aangekomen in Eindhoven. Alsof het tuutje van een ballon was geopend en de lucht eruit was gelopen. Zeker toen in de rust duidelijk was dat Ajax woensdagavond op een riante voorsprong stond tegen Heerenveen.

Schmidt had zijn verblijf in Eindhoven willen omlijsten met het landskampioenschap, maar zag die droom definitief vervliegen. Ajax won van Heerenveen en greep de 36ste landstitel in de clubgeschiedenis. Wat rest zijn de Johan Cruijff Schaal en de beker, als tastbare herinnering aan de twee seizoenen dat Schmidt het voor het zeggen had in Eindhoven.

Bij zijn komst doopte PSV de periode van de Duitse coach zelfs om tot Kapitel Schmidt. Aan dat hoofdstuk komt na zondag toch enigszins een onbevredigend einde, al won PSV dit seizoen dus wel de Johan Cruijff en de beker. De club haalde Duitse coach naar Eindhoven om het gat met het kapitaalkrachtigere Ajax door middel van onderscheidend voetbal te dichten.

Slechts flarden

Vaak waren slechts flarden te zien van de manier waarop hij zijn ploeg zo graag zag spelen, met een hoge intensiteit en veel druk naar voren. Even zo vaak viel PSV ook weer terug.

Tegen NEC stuurde Schmidt met Zahavi, Madueke, Gakpo, Götze en Doan als aanvallend ingestelde spelers een offensief PSV het veld in. Doan nam de plek in van de licht geblesseerde Joey Veerman. De Japanner opende na iets minder dan een half uur de score door de bal van buiten het strafschopgebied achter NEC-doelman Mattijs Branderhorst te schieten.

Maffia

‘In Zeist zit de Maffia’, klonk het vanaf de tribunes. Verwijzend naar twee veelbesproken momenten dit seizoen: de bal wel of niet over de zijlijn thuis tegen Ajax en de strafschop tegen Feyenoord, afgelopen zondag. Beide in het nadeel uitpakkend van PSV. Volgens Schmidt had zijn ploeg anders bovenaan gestaan, rekende hij voor.

PSV zocht naar een gaatje in de hechte Nijmeegse defensie, maar had opnieuw succes met een afstandsschot. Érick Gutiérrez schoot van grote afstand fraai raak in de bovenhoek.

Zo werd de laatste thuiswedstrijd van PSV toch ook een uitzwaaiwedstrijd. Twintig minuten voor tijd kreeg Zahavi zijn publiekswissel en de mogelijkheid uitgebreid afscheid te nemen van het PSV-publiek. Even daarvoor had de Israëlische spits, die vorig week aangaf te vertrekken, op aangeven van Philipp Max zijn laatste doelpunt in het Philips Stadion gemaakt en PSV op een 3-0-voorsprong gezet.

Terwijl het fanatieke deel van het publiek Gakpo smeekte om nog een jaar te blijven, scoorde NEC twee keer aan de andere kant. De ingevallen Mikkel Duelund schoot van dichtbij raak. Niet veel later benutte Jonathan Okita een strafschop. Het deed niets af aan de minutenlange lokroep van het publiek aan Gakpo, het spandoek ‘Cody Gakpo Eindhovenaar’ en alvast levensgroot opgestelde contract. Een minuut voor tijd kreeg de aanvoerder onder luid applaus zijn verdiende publiekswissel.