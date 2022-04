PSV wint van Cambuur en blijft in spoor van koploper Ajax

Patrick Joosten (Cambuur), Philipp Max (PSV ) en Jamie Jacobs (Cambuur) in actie. Beeld ANP

Door de overwinning in Friesland verkleinde PSV het gat weer tot vier punten met koploper Ajax, dat eerder op de dag met de nodige moeite bij NEC wist te winnen. De Eindhovenaren houden nog steeds een vleugje hoop op de titel, al zijn er nog slechts vier wedstrijden te spelen.

PSV, trotse winnaar van de beker na een even meeslepende als intense finale tegen Ajax, hoopte voort te borduren op het goede gevoel van een week eerder, maar keek al snel tegen een achterstand aan. Na de rode kaart op het uur voor Cambuur-speler Sekou Sylla trok PSV het duel alsnog verdiend naar zich toe.

Cambuur tegen PSV was een wedstrijd waarin de bezoekers vanaf het begin in de achtervolging moesten, zonder Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo, dat wel. Schmidt, al vaker betwist om diens opvallende wisselbeleid, had de twee dragende spelers op de bank geposeerd. Direct na rust kwam Sangaré binnen de lijnen voor Joey Veerman.

Eenzijdig

Het beeld van de wedstrijd was eenzijdig, op de eerste twee minuten na dan. Cambuur kwam al na 120 seconden op voorsprong toen Issa Kallon aan de linkerkant voorbij Mauro Junior spurtte. Diens voorzet viel via de kluts voor de voeten van Patrick Joosten, die de bal artistiek met de hak achter doelman Yvon Mvogo werkte.

De thuisploeg, gesteund door de fanatieke aanhang, plooide zich terug en liet het initiatief aan PSV, dat gecontroleerd naar de gelijkmaker zocht. De Eindhovenaren wisten dat puntenverlies fataal kon zijn in de strijd om de titel, nadat Ajax eerder op de dag al gelukkig van NEC had gewonnen.

PSV beleefde een week van hoge pieken en diepe dalen, in aanloop naar Cambuur, tekenend voor het wisselvallige seizoen van de Eindhovenaren. Drie dagen nadat de club na een slijtageslag werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Conference League door Leicester City, volgde de bekerwinst tegen Ajax, die ervoor zorgde dat Schmidt aan het eind van het seizoen PSV door de voordeur kan verlaten.

Oriëntatie

Eran Zahavi was na de vroege achterstand twee keer dichtbij de gelijkmaker. Eerst ramde hij de bal op de vuisten van doelman Pieter Bos. Niet veel later leek zijn oriëntatie hem in de steek te laten, toen hij de bal schuin voor het doel naast kopte. Een paar minuten voor rust scoorde hij wel door de bal na een voorzet richting de lange hoek te sturen.

Een kwartier na rust werd de opdracht voor het dapper strijdende Cambuur er niet makkelijker op toen linksback Sylla na een overtreding op Doan zijn tweede gele kaart kreeg en de thuisploeg nog verder terug moest. Slechts een paar minuten hielden de tien in het geelblauw gestoken tenue het vol, voordat ze capituleerden.

Mario Götze kopte raak uit een hoekschop van Mauro Junior en zorgde ervoor dat PSV de laatste titelaspiraties niet zag vervliegen op het kunstgras van Leeuwarden.