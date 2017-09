PSV wint spektakelstuk tegen Feyenoord en is bijna koploper

Feyenoord had dan wel vaak de bal, maar bijna telkens was PSV gevaarlijk als het de aanval overnam

Kort voor rust kreeg Steven Berghuis zijn tweede gele kaart, toen hij Hendrix even vasthield op het middenveld. Dat was erg dom van Berghuis, mede omdat menigeen vond dat hij tegen die tijd allang de rode kaart had moeten krijgen. Bij een glijpartij botste hij hevig met Luuk de Jong. Voor de spits van PSV was de wedstrijd daarmee eveneens voorbij. Berghuis had de bal iets te ver voor zich uit gespeeld en gleed onbesuisd, zonder zijn been te strekken overigens. De Jong gleed trouwens ook, zodat met de gele kaart van scheidsrechter Kuipers wel te leven was.



PSV was aanvankelijk beter. Het was in die zin een fijne wedstrijd voor het elftal van Cocu, dat veel snelheid heeft, met Brenet en Bergwijn onder anderen. Feyenoord had dan wel vaak de bal, maar bijna telkens was PSV gevaarlijk als het de aanval overnam. Feyenoord nam in de loop van de eerste helft het initiatief en zag een vrije trap van Toornstra keihard tegen de paal vliegen, als waarschuwing voor wat komen ging.



Na rust, met bij Feyenoord Amrabat voor spits Kramer, was Feyenoord beter. Dat was opmerkelijk, met een man minder. Doelman Zoet had twee spectaculaire reddingen, op een kopbal van Botteghin en een geplaatst schot van Boëtius. Bij die inzet van Toornstra hoefde hij dus niet eens in actie te komen.