PSV wint op valreep maar de glans van de seizoenstart is verdwenen

Cody Gakpo (in groen) tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV in de Adelaarshorst. Beeld ANP

En ineens is het weg. Het samenspel, de felheid, de snelheid, de verrassing, de overtuiging vooral. PSV begon het seizoen flitsend, vrolijk, energiek. Met klinkende zeges in Europa, en op Ajax voor de Johan Cruijff schaal. Anderhalve week geleden werd AZ in eigen huis met 3-0 geklopt. Dat ging al wat moeizamer. Tegen Real Sociedad vier dagen later moesten de manschappen van coach Roger Schmidt diep gaan. Daarna liep de ballon ineens leeg. 4-0 verlies van Feyenoord thuis, en woensdagavond ternauwernood 1-2winst op Go Ahead Eagles dat gezien de kansenverhouding recht had op een gelijkspel. ‘Ik ben ongelooflijk trots,’ sprak Go Ahead-coach Kees van Wonderen na afloop. ‘We durfden te voetballen, toonden lef, hadden verschillende oplossingen, dat had effect.’

Ja, Go Ahead was goed, volgens Schmidt zelfs de beste ploeg die PSV trof in de eredivisie. ‘We hebben geluk gehad, zij verdienden misschien wel meer.’

Er is nog geen man overboord voor PSV door de zege die laat tot stand kwam via een treffer van Van Ginkel. Eén punt blijft de achterstand op Ajax, dat qua doelsaldo al 18 doelpunten voorsprong heeft genomen. Maar de vorm is zorgelijk.

Oerstadion

In het sfeerrijke oerstadion De Adelaarshorst had Go Ahead afgelopen zondag al de streekderby gewonnen van PEC Zwolle (1-0) in een uitzinnige sfeer. In het stadion van PSV was men later die dag ook uitzinnig, maar dan van woede vanwege het ruime verlies tegen Feyenoord.

PSV-coach Schmidt had zijn elftal voor en tijdens de topwedstrijd in de blender gemikt, met als dieptepunt, althans zo werd het beleefd door woedende PSV-fans en ziedende analisten, de wissel van Cody Gakpo na een uur. In de rust waren de ervaren PSV-aanvallers Zahavi en Götze de Oranje-international al voorgegaan.

Schmidt toonde begrip voor de onvrede, maar verdedigde zijn keuzes. ‘Ik snap honderd procent dat fans hun beste spelers willen zien in de topwedstrijden. Maar het gaat om scherpte, om frisheid. We spelen vijftig wedstrijden. Als je succesvol wilt zijn heb je je hele selectie nodig.’

Dat hij van geprezen coach ineens kop van Jut is geworden, daar haalde Schmidt zijn schouders over op. Hij had niets gelezen en gehoord en stond nog steeds achter zijn beslissingen.

Frisheid

Waarvan akte. In Deventer wijzigde de Duitse coach zijn basisploeg doodleuk wéér op vijf plekken. Bij rust gingen er nog eens twee spelers af. De frisheid en scherpte kwam het niet ten goede. Vooral op het middenveld was Go Ahead in menig fase veel beter, het brak via Luuk Brouwers en Philippe Rommens snel en kundig uit. Dan weer lokte het PSV naar zich toe om ineens de lange bal te spelen.

Noni Madueke kreeg bij PSV weer eens een kans vanaf de start. Met de PSV-sensatie van de eerste maanden was Schmidt extra voorzichtig uit angst de 19-jarige anders te ‘vermorzelen’. De Engelsman haakte na een vruchteloos optreden alsnog na 69 minuten geblesseerd af.

Nóg een wissel, de vijfde alweer. En het werd maar niet beter. Steeds meer werd geanticipeerd op de rushes en traptechniek van de eenzame ster, Gakpo die na een kwartier scoorde op aangeven van Zahavi.

Technicus

Ook Go Ahead kende een onbetwiste uitblinker, de Spaanse vleugelaanvaller Iñigo Cordoba, gehuurd van Athletic Bilbao. Een begenadigde technicus met een subliem inzicht, die pas laat aansloot in Deventer, maar al tweemaal dicht bij een doelpunt was voordat hij in de 55ste minuut doorkwam op links en verwoestend uithaalde. Via de onderkant van de lat kletterde de bal achter de verbouwereerde PSV-doelman Drommel. Drommel had PSV voor rust nog op de been gehouden en deed dat in blessuretijd nogmaals.

Van Wonderen glom van trots, en met recht. Zijn krappe selectie is ongeveer acht miljoen euro waard, daarvoor kocht PSV linksback Max. Die Max had het loodzwaar tegen de veelzijdige Cordoba en was een van de spelers die in de rust mocht blijven zitten. Ook al moe waarschijnlijk. Of gewoon het spoor een beetje bijster door al die wisselingen om hem heen.

Schmidt kwam ermee weg. Een hoekschop van Gakpo landde vijf minuten voor tijd op het hoofd van Van Ginkel. Vlak daarna gooide Gakpo er nog maar eens een machtige solo uit die hij besloot met een schot net naast. Daarmee aantonend dat het bij hem wel meeviel, met die zware benen.