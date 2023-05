PSV wint nipt van Sparta en stelt kampioensfeest Feyenoord nog even uit

Johan Bakayoko van PSV passeert Sparta’s Joshua Kitolano. Beeld Stanley Gontha / Pro Shots

Door de zege van PSV kan Feyenoord zondag op bezoek bij stadsgenoot Excelsior nog geen kampioen worden. Maar voor PSV was de overwinning vooral belangrijk in de strijd om plek twee. Met nog drie wedstrijden te spelen, vergrootten de Eindhovenaren het gat met Ajax tot zes punten. De nummer drie speelt zaterdagavond nog tegen AZ.

Na een moeizame eerste helft mocht PSV de invallers danken. Aan de hand van Anwar El Ghazi en Fábio Silva boekte PSV een even benauwde als belangrijke zege. Het duo zorgde voor hernieuwde energie in het spel van PSV en was een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor de verlossende treffer.

PSV kreeg na de bekerwinst twee dagen vrij van Van Nistelrooij om te kunnen ontladen en het vizier te richten op de laatste vier competitieduels. Daarin moet PSV de tweede plek zien te verdedigen, die aan het eind van het seizoen recht geeft op het felbegeerde ticket voor de voorronde van de Champions League. Het zou een bevredigend einde van een wisselvallig seizoen zijn.

Verwachtingen

Onder debuterend coach Van Nistelrooij bleef de ontwikkeling van het spel achter bij de verwachtingen. Toch wist PSV de Johan Cruijff Schaal en de beker te winnen en heeft het, met nog drie wedstrijden te spelen, dus de beste papieren voor plek twee. In die zin was de wedstrijd tegen Sparta tekenend voor het seizoen van PSV.

De Eindhovenaren hadden lange tijd moeite om een bres te slaan in het hechte collectief van Sparta, de verrassende nummer vijf van de competitie. Pas toen PSV het tempo na rust opvoerde en er meer ruimtes ontstonden, wisten het het verschil te maken. Na gemiste kansen van Til, Fábio Silva en Guti schoot El Ghazi een kwartier voor tijd van dichtbij raak.

PSV poetste een matige eerste helft weg, waarin een terugkerend probleem aan het oppervlak kwam. De ploeg heeft moeite om het spel te maken tegen een tegenstander die de ruimtes klein maakt en het initiatief aan de Eindhovenaren gunt. Zo ontspon zich voor rust een wedstrijd zonder echte kansen.

Lastig

Van Nistelrooij greep halverwege in door El Ghazi en Mwene in te brengen. Na een uur mocht ook Silva opdraven in plaats van Luuk de Jong. De aanvoerder had het lastig tegen het fysiek sterke centrale duo van Sparta. De bewegelijke Silva had met zijn energie en wilskracht een gerede bijdrage in de overwinning van PSV.

De Portugees, die in de bekerfinale tegen Ajax de beslissende strafschop binnenschoot, joeg een kwartier voor tijd door op Auassar en ontfutselde de Sparta-verdediger de bal. Zijn lage voorzet leek in eerste instantie gekeerd te worden door doelman Olij, maar in de rebound was El Ghazi het meest attent.

Sparta zette in de slotfase aan en dacht nog langszij te komen. Koki Saito rende met de bal aan de voet richting doelman Benítez, maar werd op het laatste moment afgestopt door Guti. Zo boekte PSV een heel belangrijke zege.