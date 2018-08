PSV wint in slotminuut dankzij invaller Rigo

Fortuna Sittard speelt goed in eerste thuisduel in eredivisie na zestien jaar, maar kan gelijkspel net niet vasthouden

Waat kan os gebeure. Veer zeen niet te sjloan. Het zijn twee zinnen in Limburgs dialect uit het clublied van Fortuna Sittard, dat na zestien jaar terug is in de eredivisie. Wat kan ons gebeuren. Wij zijn niet te verslaan.

De zinnen zijn hoog op de tribune te lezen, achter het doel met de fanatiekste supporters in geel en groen. Natuurlijk is dat luim, zoals dat hoort in een clublied. Natuurlijk is Fortuna te verslaan. De rentree op het hoogste niveau kreeg vorige week gestalte met een gelijkspel bij Excelsior, maar zaterdag verloor Fortuna thuis in de laatste minuut van kampioen PSV (1-2), door een schuiver van invaller Dante Rigo, een 19-jarige Belg.

Vrolijk ten aanval

In een best aantrekkelijke wedstrijd had het elftal van de trainers Eijer en Hofland lef getoond, door vrolijk ten aanval te trekken. Op het moment dat de 1-1 bijna zeker leek en de vierde man het bord omhoog hield met de extra tijd van vier minuten, scoorde Rigo met links. Helemaal onverwacht kwam die treffer niet. De Fortunezen konden het ene been bijna niet meer voor het andere zetten van vermoeidheid en vlak voor de treffer had Bergwijn al bijna gescoord.

Andrija Novakovich (Fortuna) scoort de gelijkmaker: 1-1. Foto ANP Pro Shots

Maar Fortuna is terug op het hoogste niveau. Dat is meer dan een schrale troost. Bijna alles was mooi in Sittard, op deze zomerse zaterdag. Heerlijk, nieuw gras, enthousiasme op de tribunes, blijdschap en trots over het na jaren van sores nooit meer verwachte succes, met een elftal uit alle windstreken dat best capaciteiten heeft en dat voortdurend de aanval zoekt, ook als de kampioen op bezoek is, met de trainer, Mark van Bommel, die opgroeide bij Fortuna.

De snelle Vlijter kreeg zelfs de eerste kans, maar hij zag zijn inzet gestopt door doelman Zoet. Waar de videoarbiter vijftig kilometer noordelijker zijn invloed deed gelden bij VVV – Ajax, waren hier technische problemen. Scheidsrechter Van Boekel had lange tijd geen audioverbinding met het zenuwcentrum in Zeist, waardoor de situatie een wat potsierlijk karakter had, met een vierde man die volop met zijn telefoon in de weer was.

Pirouette

Maar goed, op de 0-1 van PSV was weinig aan te merken, een prachtig doelpunt van Lozano, een hakbal tijdens een soort pirouette, na knap voorbereidend werk van linksachter Angelino, die kon terugkijken op een goede wedstrijd. Hij schakelde en passant rechtsbuiten Semedo vrijwel uit, de Portugees die vorig seizoen werd uitgeroepen tot beste speler van de eerste divisie.

Fortuna bleef na de achterstand fel aanvallen en kreeg kansjes, de meeste uit schoten van Smeets en spelmaker Diemers. De lange spits Novakovich, die vorig seizoen negentien keer scoorde voor Telstar, moet nog werken aan zijn handelingssnelheid. Maar hij scoorde wel, na ruim een uur, na slecht uitverdedigen van PSV. De Amerikaan nam de bal met de rug naar het doel aan met de borst, draaide weg van Viergever en schoot kordaat in.

Op het moment dat Fortuna het punt al koesterde, scoorde PSV alsnog. Ze zijn dus te verslaan, die van Sittard. Het zal nog wel vaker gebeuren. Maar Fortuna is een leuk, aanvallend ingesteld elftal met kwaliteiten dat ook wedstrijden zal winnen. En PSV voetbalt dinsdag alweer, in Wit-Rusland tegen Bate Borisov, in de play-offs voor de Champions League.

Foto ANP Pro Shots