PSV wint in Arnhem met gemak van Vitesse, dankzij Robben-achtige Madueke

Noni Madueke passeert Maximilian Wittek. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op een koude avond in stadion Gelredome doet Noni Madueke denken aan een skiër op de reuzenslalom. Wiegend met zijn heupen en met de bal aan de voeten dribbelt hij de verdedigers van Vitesse op hoge snelheid voorbij, alsof zij de poortjes op de piste zijn. Links of rechts passeren maakt voor hem geen verschil.

De 19-jarige aanvaller van PSV is een avonturier op voetbalschoenen. Van alle spelers die dit seizoen in de eredivisie minimaal 250 minuten speelden, onderneemt hij per 90 minuten gemiddeld de meeste dribbels (9,4). Ook tegen Vitesse vormen zijn passeeracties de basis van een even eenvoudige als imponerende overwinning (0-5).

‘Ik ben God dankbaar dat ik weer op het veld sta en kan doen wat ik het leukste vind. Dribbelen, scoren en voetballen’, zegt Madueke na afloop. De pingelende schicht uit Engeland met Nigeriaanse wortels, die koos voor het vasteland van Europa om zich te ontwikkelen, maakte afgelopen week in het bekerduel tegen NAC zijn rentree, nadat hij twee maanden met een hamstringblessure aan de kant had gestaan.

De onvoorspelbaarheid, souplesse en snelheid van Madueke zijn hetgeen wat PSV de laatste weken zo node had gemist. Zonder de buitenspeler ontbrak het bij de ploeg van trainer Roger Schmidt aan de verrassing of een sprankje genialiteit. Met de rappe dribbelaar, een uitstervend ras in het voetbal, ligt het gevaar voortdurend op de loer, al zat de explosiviteit hem ook al eens in de weg.

Wie Madueke tegen Vitesse ziet passeren, denkt al snel terug aan Arjen Robben, een dribbelaar pur sang, die net als Madueke met zijn sterke linkerbeen vanaf de rechterflank kwam. Maar Robben was ook de speler die zijn hele carrière met spierblessures kampte, zo snel en explosief als hij was, dat het lichaam het amper aan kon.

Alleen daarom al is het interessant om te zien of het lichaam van Madueke bestand is tegen diens eigen explosiviteit en snelheid. De aanvaller raakte in het vorige kalenderjaar vier keer geblesseerd aan zijn hamstring, een blessure die vaker voorkomt bij voetballers die het van hun explosiviteit moeten hebben.

‘Zijn lichaam is een geschenk, zo snel en dynamisch als hij is. Maar hij moet ook voorzichtig zijn’, aldus Schmidt. ‘Zelf was ik als voetballer niet snel, dus heb nooit last gehad van spierblessures. Maar als je regelmatig 35 of 36 kilometer per uur rent, dan is het risico groter dat er iets kan gebeuren. Madueke is jong en moet zijn lichaam nog beter leren kennen.’

Als bondscoach van het Nederlands elftal zei Louis van Gaal eens dat Arjen Robben niet altijd op 100 maar ook eens op 80 procent moest trainen, om niet altijd het maximale van de eigen spieren te vragen en zo de kans op blessures te verlagen. ‘En toch was hij altijd geblesseerd’, reageert Schmidt met een knipoog als hem de zienswijze van Van Gaal wordt voorgehouden.

En dan op serieuze toon: ‘Ik ben van mening dat het niet de goede aanpak is.’ In de ogen van Schmidt is het juist belangrijk dat explosieve spelers met enige regelmaat hun topsnelheid bereiken. ‘Het is iets wat wij altijd controleren’, aldus de Duitse coach. ‘Als een speler zijn topsnelheid bijvoorbeeld twee wedstrijden op rij niet heeft gehaald, dan zorgen we ervoor dat hij zijn maximale snelheid op de training bereikt. De spieren moeten gewend zijn aan de belasting om ook in wedstrijden het maximale te kunnen geven.’

Met zijn acties was Madueke de dribbelende sensatie aan het begin van het seizoen, en ook tegen Vitesse laat hij zich meedrijven op zijn intuïtie, alsof hij nooit afwezig is geweest, al is het pas zijn negende competitiewedstrijd. In het Gelredome zet hij zeven keer aan voor een dribbel, zes keer met succes. Vooral de manier waarop hij de doelpunten van Zahavi en Gakpo voorbereidt, zijn van grote schoonheid. Ook Mauro Junior en de ingevallen Vinicius en Doan scoren.

Het is PSV er alles aan gelegen om de dribbelkoning fit te houden. De ploeg won dit seizoen alle zes de competitiewedstrijden waarin Madueke in de basis begon. ‘We hebben hem tijdens zijn blessure sterker proberen te maken, maar het is niet zo dat we nu iets extra’s doen om hem klaar te stomen voor de wedstrijden’, aldus Schmidt. ‘Dat hij zo snel alweer op zijn oude niveau zit, laat zien hoe gelukkig hij is op het veld.’

Tegen Vitesse haalt Schmidt de aanvaller na zestig minuten uit voorzorg naar de kant. Voorzichtigheid is geboden. De hamstring voelt goed, zegt Madueke na afloop. Zijn persoonlijke doelen voor de rest van het seizoen? ‘Plezier hebben op het veld en fit blijven.’