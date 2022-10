PSV wint heel eenvoudig van zwak FC Utrecht, dat haar ambities maar niet kan waarmaken

Guus Til scoort de 3-1. Beeld Jiri Büller

Dat PSV wist te winnen van de Domstedelingen mocht geen verrassing heten. De Eindhovenaren boekten de 26ste zege op Utrecht op rij in eigen huis. Alleen Ajax zette een langere vergelijkbare zegereeks neer. De Amsterdammers wisten tot 2017 op eigen veld 31 keer achter elkaar van Go Ahead Eagles te winnen.

PSV had nauwelijks last van Utrecht, de ambitieuze club die opnieuw tegenvalt dit seizoen. De bezoekers dachten halverwege de eerste helft heel even een resultaat te kunnen halen, toen PSV na een sterke openingsfase een tempo terug schakelde. Sander van der Streek maakte vrij onverwachts gelijk (1-1).

Het bleek niets meer dan een heel korte opleving van de verder kleurloze nummer negen van de eredivisie. PSV toonde zich de betere en trok de opwaartse lijn die het heeft ingezet na de afstraffing (3-0 nederlaag) bij Cambuur Leeuwarden, twee weken geleden, door. Door de overwinning nam PSV voor heel even de koppositie over, al komen AZ en Ajax later vandaag nog in actie.

Guus Til in de spits

Bij PSV begon Guus Til, net als afgelopen donderdag tegen FC Zürich, in de spits, de positie waar PSV de meeste hinder ondervindt sinds de blessure van Luuk de Jong. Maar tegen Utrecht bewees Til het gelijk van Van Nistelrooij door hem in de punt van de aanval te posteren.

Til, van nature middenvelder, kwam weinig in het spel voor maar, scoorde in de eerste helft wel de 2-1 en 3-1, nadat Xavi Simons PSV al vroeg op voorsprong had gezet. Eerst tikte hij een lage voorzet van de mee opgekomen Max van dichtbij binnen. Niet veel later kopte hij een voorzet van Gakpo achter Utrecht-doelman Barkas.

Utrecht kreeg vorige week al een spiegel voorgehouden door AZ, de club waarmee het zich graag meet. En ook tegen PSV bleek dat de club die zo graag de nationale top wil aanvallen daar nog ver verwijderd van is. Een duidelijke lijn viel nauwelijks te ontdekken in het spel van de ploeg van trainer Henk Fräser, waar de zomerse aanwinsten Jens Toornstra en Bas Dost in de rust werden gewisseld.

Luid applaus voor Simons

Bij PSV speelde Simons hangend vanaf de rechterkant. De 19-jarige openbaring van het seizoen was bij vlagen weer ongrijpbaar voor de Utrecht-verdedigers en bekroonde zijn goede spel na een uur met zijn tweede doelpunt: 4-1. Het was alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen, één minder dan topscorer Gakpo. Niet veel later werd hij onder luid applaus gewisseld.

Anwar El Ghazi bepaalde de eindstand in de slotfase op 6-1. De invaller scoorde in een kort tijdsbestek twee keer volgens hetzelfde recept. Ki-Jana Hoever, een andere invaller, gaf de voorzet, waarna de bal El Ghazi binnenwerkte.