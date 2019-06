PSV wil over vier jaar structureel tot 32 beste clubs van Europa behoren

Ibrahim Affelay (rechts) met teamgenoot Zakaria Labyad na afloop van PSV-Groningen (3-1) in 2010. Beeld Martijn Beekman

Liefst 83 punten waren vorig seizoen niet genoeg voor de titel, uiteindelijk had iedereen de mond vol van Ajax, dat de dubbel won, stuntte in de Champions League, en ook op financieel gebied wegliep door lucratieve Champions League-revenuen en megatransfers.

Het was al met al ‘geen goed seizoen’, oordeelde Van Bommel streng over zijn eerste jaar als hoofdcoach. ‘Het moet beter.’ Een eerste stap is het contracteren van de 33-jarige Ibrahim Afellay, die acht jaar geleden vanuit Eindhoven naar Barcelona vertrok, maar vooral door zware blessures zijn potentie nooit kon verzilveren. In zijn eerste seizoen had hij nog wel zijn waarde, vooral als invaller in het gewonnen Champions League-toernooi. Vlot daarna scheurde hij voor het eerst zijn kruisbanden.

Na verhuurperiodes bij Schalke en Olympiakos tekende hij bij het destijds in de Premier League spelende Stoke City waar hij aanvankelijk geliefd was, maar diverse kwetsuren hem terugwierpen. De ene manager (Mark Hughes) prees hem de hemel in, de ander (Paul Lambert) hekelde zijn ‘slechte invloed’ op de spelersgroep. In januari werd Afellays contract ontbonden.

De 57-voudig international tekende voor een jaar, vandaag traint hij voor het eerst met de groep mee. ‘PSV past bij mij’, zei hij op de clubwebsite. Afellay, die zijn laatste wedstrijd op 30 december 2017 speelde, heeft volgens Van Bommel op meerdere terreinen zijn waarde. ‘Hij is een voorbeeld in zijn preparatie op trainingen en wedstrijden, door zijn instelling, zijn levenservaring. Maar ik zie hem ook zomaar basisspeler worden.’

Dat PSV gistermiddag al begon met trainen hangt samen met het kwalificatietraject voor de Champions League. Drie voorrondes moeten worden overleefd, op 23 of 24 juli is de eerste.

In de ochtend deed algemeen directeur Toon Gerbrands tal van ambitieuze toekomstplannen uit de doeken. PSV verkende de laatste anderhalf jaar verre horizonten, tot 2030 liefst, als het complete voetballandschap er ‘compleet anders zal uitzien’.

Door te anticiperen op de veranderende supportersbeleving, internationale samenwerkingen, technologische hulpmiddelen en de groeiende afstand tussen de internationale top en de rest hoopt PSV snel toekomstbestendig te zijn. Doelstellingen: in vier jaar structureel tot de 32 beste clubs van Europa behoren en zo snel mogelijk de dertigste landstitel bemachtigen. PSV heeft er nu 24.

Jeugd

Het investeert daartoe fors in de jeugd. Het nieuwe jeugdcomplex is bijna klaar, het krachthonk is gemoderniseerd en achtmaal zo groot en er is een mindroom voor cognitieve trainingen en testen. De laatste jaren breken steeds meer (deels) zelfopgeleide PSV’ers door als Depay, Zoet, Brenet, Locadia, Bergwijn, Rosario en Ihattaren.

Afellay ging hen voor, hij moet de talenten houvast bieden nu met Daniel Schwaab de ‘papa’ van de selectie is vertrokken. Ook aan andere PSV’ers wordt getrokken. Angelino zal (met zeven miljoen winst) worden terugverkocht aan Manchester City, Denzel Dumfries, Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Hirving Lozano worden nadrukkelijk gevolgd. Van Bommel sluit niet uit dat hij straks vijf basisspelers moet vervangen. ‘Zo werkt het nou eenmaal. Maar wij zitten ook niet stil.’

In alle linies zijn impulsen welkom. Te weinig durf, creativiteit en inventiviteit had PSV vorig seizoen. Vandaar de kreet van Van Bommel gisteren op de training.

Champions League-inkomsten zijn voor PSV noodzakelijk om bij Ajax in het spoor te blijven. Ajax, dat vorig seizoen tot de halve finales reikte, investeerde fors in ervaring met de komst van Dusan Tadic en Daley Blind die al in de eerste voorronde konden meedoen.

Van Bommel dacht tijdens zijn vakantie fanatiek mee over de invulling van zijn selectie, hij had geregeld contact met een andere blessuregevoelige oude bekende, de 35-jarige Arjen Robben. Maar ook wat dat betreft moet hij afwachten. ‘Arjen moet zelf beslissen.’ Pas 1 september (als de transfermarkt sluit) heeft de PSV-coach zekerheid. ‘Irritant. Maar het is niet anders.’

Voorgekookt

De komst van Afellay was voorgekookt. De voorbije vier maanden trainde hij op trainingscomplex De Herdgang. De 17-jarige Mohammed Ihattaren, vaak vergeleken met Afellay, zocht hem in die periode al op. ‘Hij was de reden dat ik naar de PSV-opleiding ging. We komen allebei uit Utrecht, ik zit nu naast hem in de kleedkamer, dat is mooi.’

Waar Afellay in interviews terughoudend is, illustreert Ihattaren het nieuwe, bravoure-denken in Eindhoven. ‘Wat ik wil? Een basisplaats, knallen. Het moet míjn jaar worden.’