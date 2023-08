PSV wil meer na het bereiken van de Champions League, en PSV gaat daarvoor nog wel het nodige doen

Het bereiken van het hoofdtoernooi van de Champions League past bij de ambitie van coach Peter Bosz en bij de investeringen die PSV deze zomer deed. Toch is de transformatie van de Eindhovense selectie nog verre van afgerond.

Peter Bosz won met PSV al de Johan Cruijff Schaal, maar het bereiken van de groepsfase van de Champions League voelde voor hem nog veel meer als een prijs. Dat zei Bosz nadat PSV in de geest van de trainer had afgerekend (5-1-winst) in de voorronde met het Schotse Rangers FC. De aanval won het van de verdediging. Enthousiasme en plezier gingen voor behoudendheid en zekerheid.

Het contrast met een jaar geleden was groot. Toen struikelde een teruggetrokken en angstig PSV onder leiding van Ruud van Nistelrooij op de drempel van de Champions League tegen hetzelfde Rangers. Die uitschakeling had verstrekkende gevolgen. De club moest halverwege het seizoen Cody Gakpo verkopen om geen rode cijfers te schrijven.

Met de eerste toetreding sinds vijf jaar tot het hoofdtoernooi van de Champions League kan PSV een volgende stap zetten. De club verzekerde zich niet alleen van ongeveer 35 miljoen euro aan gegarandeerde inkomsten. Voetballen tegen de beste ploegen van Europa is ook goed voor de uitstraling van de club en de ontwikkeling van de spelers. Ja, dat ziet Bosz als een prijs.

Daar weten ze bij Ajax alles van. In het seizoen dat de club de halve finale van de Champions League haalde, zetten onder anderen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek zichzelf op de internationale kaart. Wat kunnen spelers als Joey Veerman, Noa Lang, Ismael Saibari en Johan Bakayoko op het hoogste Europese podium laten zien? Al is nog maar de vraag of laatstgenoemde blijft.

Voelen en leren

‘We gaan nu echt veel leren’, zei Bosz tijdens de persconferentie. Daarmee doelde hij op de confrontaties met Europese topploegen. ‘De fouten die we tegen Rangers maakten, werden niet afgestraft. In de Champions League gebeurt dat wel. Ik kan het tegen mijn spelers zeggen en beelden laten zien, maar soms moeten ze het voelen om ervan te leren.’

De manier waarop PSV zich heeft geplaatst voor de Champions League is ook een bevestiging van de cultuuromslag die Peter Bosz deze zomer in Eindhoven heeft bewerkstelligd. Hij is niet alleen aangesteld om ervoor te zorgen dat PSV voor het eerst in vijf jaar de Champions League haalt en de landstitel wint. Het moet gebeuren met aanvallend en attractief spel, waar de ploegen van Bosz bekend om staan.

Tegen Rangers overlegde hij zijn geloofsbrieven door centraal achterin te kiezen voor middenvelder Jerdy Schouten. Dat ging ten koste van de verdediger André Ramalho, die de laatste weken een onzekere indruk maakte. Daarbij won de aanval het van de verdediging. ‘Jerdy is een heel goede voetballer. Ik verwacht dat wij veel balbezit zullen hebben, daarin zal hij het verschil moeten maken’, zei Bosz voor de aftrap tegen Rangers.

Met zijn inspeelpasses van achteruit stond Schouten aan de basis van menige PSV-aanval. Bovendien creëerde hij als inschuivende verdediger op de juiste momenten een man meer op het middenveld, al blijft de vraag hoe reëel het is om op deze manier tegen de Europese topploegen te voetballen. Bosz: ‘Ik vond Jerdy waanzinnig spelen. Hij deed alleen maar logische dingen.’

Visie Bosz

Dat Bosz ervoor kiest om Schouten in de defensie te poseren, zegt iets over de visie van de trainer. Maar het liet ook zien dat de selectie van PSV vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog niet in evenwicht was. Met het oog op de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League en de twee rechtstreekse tickets die aan het eind van het seizoen klaarliggen voor het grootste Europese clubtoernooi investeerde PSV deze zomer fors.

Dat deed de club vooral in aanvallend opzicht. Met Lang, Ricardo Pepi en de gehuurde Malik Tillman haalde PSV een trits aan offensieve versterkingen. De Mexicaanse buitenspeler Hirving Lozano zou op het punt staan om terug te keren naar Eindhoven. De club legde nog geen centrale verdediger vast. Terwijl die positie al jarenlang een zwakke plek is bij PSV.

Twee uitblinkers tegen Rangers staan symbool voor de huidige staat van het elftal. Met twee doelpunten eiste Ismael Saibari een verrassende hoofdrol op. De aanvallende middenvelder houdt met de gehuurde Tillman, Guus Til en Isaac Babadi drie concurrenten voor die positie op de bank. Schouten verhuisde noodgedwongen naar defensie, omdat er nog geen alternatief is voor Ramalho.

Bosz bevestigde dat PSV voor vrijdagavond nog een centrale verdediger aan de selectie wil toevoegen. ‘Schouten is gehaald als middenvelder en daar moet hij op een gegeven moment ook gaan spelen’, zei hij. Dat zal gebeuren zodra Ibrahim Sangaré verkocht is. De middenvelder mag voor 37,5 miljoen euro weg en staat, evenals Bakayoko, in de nadrukkelijke belangstelling van Engelse clubs.

Zo blijft het nog even de vraag met welke selectie PSV de Champions League in gaat, maar dat doet hoe dan ook niets af aan de veelbelovende start van Bosz bij PSV. ‘Ja, dit is een droomstart’, bevestigde hij.