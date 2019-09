PSV wijst Vitesse terug dankzij historische prestatie Malen

Donyell Malen (PSV) maakt de 5-0 tegen Vitesse. Beeld BSR Agency

Almaar meer vaart krijgt de ontwikkeling van Donyell Malen. In acht dagen tijd heeft hij de laatste omissie in zijn spel, de afronding, weggevaagd. Voor het Nederlands elftal trof hij bij zijn debuut als invaller direct doel daarmee de remonte tegen Duitsland (2-4) aanjagend. Vanavond wees hij namens PSV in Eindhoven zowat eigenhandig koploper Vitesse terug naar de subtop met liefst vijf treffers, daarmee blijk gevend van een overtuigend killersinstinct. Voor rust vond hij, oog in oog met Vitesse-doelman, simpel de verre hoek, na de pauze kopte hij tweemaal overtuigend de bal tegen de touwen. Ook de twee strafschoppen om het kwintet compleet te maken gingen zonder dralen in het doel, hoewel de Noord-Hollander telkens lang moest wachten eer alle arbiters ervan overtuigd waren dat de bal op de stip moest.

Malen ontpopt zich zo tot een zeer veelzijdige nieuwe aanvalsleider van PSV. Een rol die aanvankelijk voor Steven Bergwijn leek weggelegd. Bergwijn tobde wat met blessures en floreerde niet altijd in zijn centrale rol achter Malen. Na een uur ging Bergwijn, weer spelend vanaf de linkerkant, volgens afspraak naar de kant. Zijn gezicht stond niet al te vrolijk, een paar keer werd hij over het hoofd gezien.

Malen laat zich simpelweg niet over het hoofd zien, hij is overal, de kwaliteit van zijn aannames en passes getuigen van een enorme vorm, zijn snelheid is ongeëvenaard. Vorig seizoen leek hij soms te snel om in alle situaties meester over de bal te blijven. Toen kwam hij ook vaak als invaller aan de buitenkant binnen de lijnen.

Door het vertrek van aanvoerder Luuk de Jong naar Sevilla kwam er een positie centraal voorin vrij, die de 20-jarige Malen steeds overtuigender invult. De ervaren Kostas Mitroglou kwam er nog op het laatste moment bij. Maar hij staat in de hiërarchie duidelijk achter Malen. Dat bleek ook uit de seconden nadat de strafschoppen waren gegeven. ‘Nee,’ knikte Malen naar Mitroglou. ‘Ik pik die goals ook mee.’

Een andere uitblinker was de nog jongere middenvelder Mohamed Ihattaren in een centrale rol. Speels werkte hij zich geregeld langs statische Vitesse-verdedigers en –middenvelders, zijn acties larderend met hakjes en no look passes. De 3-0 van Malen kwam goeddeels op zijn conto toen hij even versnelde en de bal tegen Pasveer aanwerkte, waarop Malen de opstuitende bal binnenkopte. Bij zijn eerste doelpunt mocht Malen, Bruma danken voor de perfecte pass, bij de 2-0 kwam hij overtuigend voor zijn man bij een hoekschop.

Malen beloopt de ruimtes, maakt zich aanspeelbaar en geeft de mensen achter zich daardoor veel meer opties, namelijk in de diepte. Om die reden stelde bondscoach Ronald Koeman Malen ook al op tegen Estland afgelopen maandag.

Statistici konden los: van de jongste hattrickheld sinds Bakkali, ging het naar de jongste met een kwartet treffers sinds Willy van der Kuijlen en Eric Viscaal om uiteindelijk in een adem te worden genoemd met Coen Dillen en Bert Theunissen, ook zij maakten er vijf voor PSV. PSV komt zo weer in punten gelijk met Ajax. Het maakt de topper tussen PSV en Ajax over een week alleen maar interessanter.