PSV werkt midweekse dreun van Benfica weg met boeiende zege op Groningen: 5-2

Marco van Ginkel, Eran Zahavi en Cody Gakpo vieren de 4-2. Beeld ANP

Zo won PSV ook zijn derde competitiewedstrijd, al ging het moeizaam tegen een sterk spelend Groningen. PSV oogde aangeslagen na de sof in de play-offs van de Champions League tegen Benfica, eerder deze week. Wat rest is de Europa League. Vooral voor rust klopte er niet veel van bij de organisatie van PSV.

Met de komst van André Ramalho als nieuwe leider achterin oogde de ploeg tot nu veel stabieler dan een jaar geleden. Maar tegen Groningen deden de Eindhovenaren in de eerste helft bij momenten terugdenken aan vorig seizoen, toen het de kansen wel heel makkelijk weggaf. Dat lag zaterdagavond niet per se aan Ramalho, dan wel aan de backs.

André Ramalho, de nieuwe leider achterin bij PSV. Beeld ANP

Groningen kreeg zeeën van ruimte in de omschakeling. Telkens doken Groningen-backs Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri in de gaten die hun PSV-collega’s Philipp Max en Jordan Teze lieten vallen. Twee keer stond Gudmundsson in de eerste helft aan de basis van een doelpunt van Groningen. Twee keer rondde oud-PSV’er Cyril Ngonge af en poetste het de voorsprong van PSV weg.

Cody Gakpo had PSV na zeven minuten al de start gegeven waarop het zo hoopte na de midweekse dreun. In plaats van zich te mogen meten met de crème de la crème van het Europese voetbal, komt PSV dit seizoen opnieuw uit in de Europa League, het tweede toernooi van Europa. De club werd in de groep gekoppeld aan Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz.

Na zeven minuten dribbelde Gakpo, de man in vorm bij PSV, vanaf de linkerflank naar binnen en schoot de bal op fraaie wijze via de binnenkant van de paal hard achter doelman Peter Leeuwenburgh. Echt inspirerend werkte het doelpunt niet. Veel te vaak kwam een PSV-speler ergens op het veld een stap te laat.

Groningen profiteerde twee keer binnen drie minuten via Ngonge, maar moest toezien hoe PSV toch met een voorsprong ging rusten. Ramalho kopte twee keer raak uit een hoekschop van Gakpo, al werd zijn eerste kopbal net voor de lijn door El Hankouri in een poging de bal weg te werken in eigen doel gekopt. De Groningen-verdediger kreeg het doelpunt op zijn naam.

Eran Zahavi is vooralsnog de enige spits van PSV. Beeld ANP

Voor de wedstrijd vertelde Schmidt voor de camera van ESPN dat Luuk de Jong dit seizoen niet in Eindhoven zal voetballen. PSV hoopte lange tijd op een terugkeer van de sterke aanvaller en is nog altijd op zoek naar een extra spits naast Eran Zahavi. De Israëliër, die tegen Benfica een reuzekans voor open doel miste maar tegen Groningen de 4-2 voor zijn rekening nam, is nog altijd de enige spits in de selectie.

Dinsdagavond sluit de transfermarkt. De verwachting is nog altijd dat PSV minimaal één of twee versterkingen haalt. Het is nodig voor de breedte van de selectie om een seizoen lang op meerdere fronten lang mee te kunnen doen.

In blessuretijd bepaalde de ingevallen Armando Bruma de eindstand op 5-2. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde hij de bal in de verre hoek. Zo won PSV in een wedstrijd waarin van alles gebeurde alsnog redelijk eenvoudig van Groningen, dat liet zien een leuk elftal te hebben, maar uiteindelijk niet was opgewassen tegen PSV.