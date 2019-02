PSV weer koning van de slotminuut

Donyell Malen viert zijn doelpunt. Beeld BSR Agency

Het was alweer het zestiende doelpunt dit seizoen voor PSV na de 85ste minuut, dat moet een wereldrecord zijn. Al meerdere keren leek Ajax uitgeteld, maar de achtervolger kan de achterstand op de regerend kampioen zondag terugbrengen tot vier punten door hekkensluiter NAC in de Arena te verslaan. 3-0, 1-0, 1-1, 1-1, 2-0 en zaterdagavond 2-2; het is voor PSV een rijtje om stil van te worden. Toch kan de ultieme wederopstanding ook nu worden uitgelegd als een knappe teamprestatie. Telkens staat PSV als het averij dreigt op te lopen.

De kwelgeest van PSV kopieerde de eerste helft van FC Utrecht door eveneens een 2-0 voorsprong te nemen, maar Heerenveen voetbalde ook nog eens beter dan het team van Dick Advocaat. De fans in het eindelijk goed gevulde Abe Lenstra Stadion zullen vermoedelijk even in de arm hebben geknepen. Was dit de ploeg die welgeteld één keer had gewonnen in eigen huis? Die was afgezakt naar de vijftiende plaats en tevens met financiële problemen kampt?

Heerenveen bleek wederom een kerkhof voor bestuurders en interim-directeur Cees Roozemond biechtte onlangs op dat de club een overbruggingskrediet nodig had om de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Degradatie zou dus in meerdere opzichten rampzalig zijn voor de Friezen, al bleef coach Jan Olde Riekerink hardnekkig ontkennen dat Heerenveen in een crisis verkeerde.

Het blijft fascinerend dat Heerenveen voor regerend kampioen PSV zo’n lastige horde is. Vorig seizoen stond het ook al snel 2-0 en incasseerde Lozano zelfs twee keer tegen Heerenveen een rode kaart. Zaterdagavond leverde Lozano kansloze schoten af en zag hij zelfs een simpele kaats na een ingooi van Angelino mislukken. Van Bommel verving de Mexicaan, die zijn ritme zoekt na een hersenschudding, voor de 19-jarige Gakpo.

Van Bommel leed ook opzichtig in het Abe Lenstra Stadion, waar hij het als speler ooit aan de stok kreeg met voormalig Heerenveen-speler Van den Berg. Van Bommel acteerde zaterdagavond geregeld als twaalfde speler langs de lijn en kreeg na zijn zoveelste protest bij arbiter Kamphuis een gele kaart.

Je zou denken dat PSV had geleerd van de valse start bij FC Utrecht dat voor rust twee keer scoorde, terwijl het de bal veelal aan de tegenstander liet. Maar weer ging het al in de openingsfase mis. Heerenveen durfde wel initiatief te nemen. Met talentvolle spelers als Vlap en Van Bergen behoort de ploeg, die Ajax al spectaculair op 4-4 hield, niet in de degradatiezone te staan.

Juist dat tweetal maakte het verschil in een aantrekkelijke eerste helft. Van Bergen schoot al in vierde minuut op doel en PSV-verdediger Viergever veranderde de bal net genoeg van richting om keeper Zoet te verrassen: 1-0. Hendrix had Van Bergen ook wel erg veel ruimte gegeven om uit te halen.

Vlap was uiterst effectief, toen de defensie van PSV uiteen werd gereten. Ook hij passeerde Zoet met een geplaatst schot en bij een 2-0 achterstand werd de koploper wederom gedwongen tot een inhaalrace die met een knap schot van Malen in de hoek werd voltooid.

Al bijna het gehele seizoen vertrouwt trainer Van Bommel op een vaste basis, maar dit jaar was het rendement van creatieve spelers als Pereiro en Lozano een stuk lager. Bergwijn had al moeten scoren op aangeven van Pereiro en schoot de bal even later met de linkervoet snoeihard op de paal.

Pereiro voetbalt soms als een biljarter en heeft veel gevoel in zijn linkerbeen. Voor rust raakte de 23-jarige middenvelder de lat na een vrije trap, in het tweede bedrijf was het wel raak. Nu mikte hij de bal langs Heerenveen-keeper Hahn, die te traag reageerde: 2-1. Prompt maakte de Uruguayaan plaats voor het net 17-jarige toptalent Ihattaren. Ook met de wind tegen durfde Van Bommel te kiezen voor de jeugd, maar Heerenveen gaf lange tijd geen krimp.

Dumfies leek PSV vlak na rust al op het juiste spoor te zetten, maar de rechtsback van PSV stond buitenspel toen hij de bal met links achter Hahn tikte. Aan de teamspirit ligt het niet, maar PSV presteert na de winterstop opmerkelijk stroef. Heerenveen verzuimde in het fascinerende gevecht na rust de genadeslag uit te delen, toen invaller Johnsen de bal tegen de lat schoot.

Al jaren is het Abe Lenstra stadion een verstilde tempel waar ergernis en chagrijn de boventoon voeren, maar zaterdagavond kolkte het weer ouderwets in Heerenveen. Toch is het geen toeval dat PSV zo vaak scoort in de slotfase. Het voelde ook in Heerenveen als een statement van de huidige en wellicht aanstaande kampioen.