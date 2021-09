PSV voorkomt met ruime zege op Sturm Graz dat de serieuze stress toeslaat

Philipp Max heeft de 1-3 gescoord en wordt achtervolgd door zijn ploeggenoten. Beeld REUTERS

Op 7 november 2019 incasseerde PSV een enorme dreun in Oostenrijk van het bescheiden Lask Linz: 4-1. De geprezen coach Mark van Bommel zag zijn ploeg voor het eerst ‘door de ondergrens zakken’ en werd ruim een maand later ontslagen. Een kleine twee jaar later veegde Van Bommels opvolger als coach, Roger Schmidt, met dezelfde cijfers tegen Sturm Graz juist zijn met kritiek besneeuwde straatje wat schoner in het Alpenland.

1-4 in een Europese groepswedstrijd; dat staat, hoewel ook Sturm Graz uit een matig getalenteerd gezelschap bestaat. Het brengt PSV op kop in de Europa League-poule met vier punten uit twee duels, net zoveel als Monaco dat op 21 oktober naar Eindhoven komt. Met Sturm Graz als onbetwiste zwakke broeder is er nog niets beslist.

PSV hield met de winst serieuze stress buiten de deur. PSV was soeverein in de Merkur Arena, op een korte depressie tussen de 55ste en 70ste minuut na. Groots was het spel niet. Tenzij Cody Gakpo zich ermee bemoeide. De aanvaller uit de Eindhovense volkswijk Stratum werd pas in het voorjaar 22 jaar, maar scoort alleen maar krullen op zijn rapport, zelfs in een periode als het minder loopt. Hij drijft als een hinde langs tegenstanders, heeft ondertussen oog voor de slimme steekpass. Zijn trap is van wereldklasse.

Spits Eran Zahavi, dit seizoen worstelend met zijn vorm, heeft de 0-2 gemaakt. Beeld EPA

In Graz hadden ze aanvankelijk vooral angst voor PSV-verdediger Ramalho die lang in Oostenrijk speelde en back Mwene die Oostenrijks international is. En wat te denken van Schmidt, die met Red Bull Salzburg in 2014 de dubbel won. In dat jaar vestigde hij ook zijn naam in Nederland door Ajax in de Europa League weg te blazen.

In zijn tweede seizoen bij PSV moet Schmidt oogsten, al is het door de overmacht waarmee Ajax over de velden trekt de vraag wat er overblijft voor de rest. Na een flitsende start sloeg PSV de laatste weken flink aan het morsen met nederlagen tegen Feyenoord en Willem II. Schmidt werd vooral zijn lawine aan wisselingen verweten, maar in de aanloop naar de wedstrijd tegen Sturm Graz zei de Duitser niets van enige druk te voelen. Een contractverlenging hangt zelfs in de lucht. Toch kan er in Eindhoven een heftige dynamiek op gang komen als resultaten blijven tegenvallen, daar kan Van Bommel, nota bene een clubicoon, over meepraten.

Heimelijk genoegen

Schmidt hield de ploeg die zondag van Willem II verloor in Tilburg, maar daar goed speelde, intact. Met resultaat, al zal het Schmidt heimelijk genoegen doen dat een invaller, Vertessen, voor het slotakkoord tekende.

PSV was in de sfeervolle Merkur Arena vanaf het begin sterker. Tot veel kansen leidde dat niet echt, maar positief was dat de deur naar doelman Drommel, die blunderde tegen Willem II, 55 minuten potdicht bleef. Zorgelijk was dan weer wel dat er direct een tegentreffer viel toen hij even openwaaide en PSV haar daarna een kwartier niet meer dicht kreeg.

Vogelvrij

Kort voor dat doelpunt, van Stankovic die vogelvrij uit een vrije trap kon inkoppen, leek PSV de povere opponent al gevloerd te hebben. Spits Zahavi bekroonde een vlotte combinatie met Götze. Prettig voor de met zijn vorm worstelende spits, dat doelpunt, het tweede voor PSV in Graz.

Wonderbaarlijk zelfs was de 0-1 van middenvelder Sangaré na een half uur. Allereerst door de wijze waarop: de rijzige Ivoriaan, zelden betrapt op fijn voetenwerk, stond na een door Van Ginkel verlengde hoekschop van Gakpo met zijn rug half naar het doel en wist de bal toch nog door de handen van doelman Siebenhandl te liften. Het was bovendien pas Sangarés vierde doelpunt in zijn carrière.

Maar goed, na een klein uur stak de storm dus toch nog even flink op in Graz. Drommel onderscheidde zich ditmaal met topreddingen, onder meer op een kopbal van dichtbij van Kiteishvili.

Ibrahim Sangaré was niet alleen goed voor de eerste goal van PSV, maar toucheerde in de slotfase ook een tweede gele kaart en dus rood. Beeld AFP

Gakpo legde met een imponerende run en dito voorzet de Oostenrijkers weer het zwijgen op, al verprutste invaller Vinicius de hem geschonken kans. Linksback Max stelde een kwartier voor tijd alsnog orde op zaken met een van richting veranderd schot dat net onder de kruising binnenviel. Vier minuten later ramde Vertessen de vierde erbij in de verre hoek.

PSV speelt nu thuis tegen Sparta, PEC en Monaco als opmaat naar de uitwedstrijd tegen Ajax op 24 oktober. Een ideaal schema om aan een vaste ploeg te werken zou je zeggen. Maar met Schmidt weet je het nooit.