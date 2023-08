PSV voor het eerst sinds vijf jaar in Champions League na ruime zege op Rangers

Ibrahim Sangare denkt dat hij een strafschop krijgt maar de scheidsrechter ziet niets in de overtreding van Borna Barisic. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

PSV trok deze zomer de portemonnee om zich in aanvallend opzicht te versterken met Noa Lang, Ricardo Pepi en Malik Tillman, maar woensdagavond was het een eigen jeugdspeler die de club op het juiste spoor zette naar de Champions League. Met twee doelpunten en goed spel eiste Ismael Saibari een verrassende hoofdrol op bij de overtuigende zege tegen Rangers FC: 5-1.

Zo plaatste PSV zich, na de 2-2 vorige week in Schotland, voor het eerst in vijf jaar voor de groepsfase van het grootste en meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. PSV zit donderdag tijdens de loting in de pot en weet dan met welke Europese topclubs het zich mag gaan meten. Het is alweer even geleden dat Barcelona of Manchester United naar Eindhoven kwamen.

Met de toetreding tot de Champions League rekende PSV af met een vloek die in Eindhoven rustte op de play-offs. De club werd de afgelopen vier jaar drie keer uitgeschakeld op de rand van het miljardenbal. Vooral de nederlaag in eigen stadion tegen Rangers vorig jaar echode lang na. PSV liet zich geen tweede keer verrassen.

De ploeg van trainer Bosz toonde bovendien aan verder te zijn dan het PSV van vorig seizoen. Er zit een duidelijke - aanvallende en attractieve - lijn in het spel van PSV, al duurde het tegen Rangers even voordat de thuisploeg echt op stoom kwam. Met dus een opvallende rol voor Saibari, die het vertrouwen van Bosz terugbetaalde met twee doelpunten.

Elektrische sfeer

Al ver voor de aftrap hing een elektrische sfeer in het stadion, alsof de in massaal rood gestoken PSV-supporters voelde dat er iets moois te gebeuren stond. Met grote spandoeken namen zij alvast een voorschot op het 110-jarige jubileum van de club, die zij donderdag viert. Het echte cadeau volgde na negentig minuten voetbal.

PSV wilde zich laten meeslepen door het enthousiasme van het publiek, maar wist dat het beducht moest zijn voor het lepe Rangers. De Schotten zetten het ene moment druk en trokken zich het andere moment gezamenlijk terug om te loeren op een snelle tegenaanval en de ruimtes achter de laatste linie van PSV. Dessers ontsnapte een keer aan de aandacht, maar stond volgens de grensrechter een fractie buitenspel.

PSV was de bovenliggende partij, zonder groots te spelen. Zeker in de openingsfase kwam de ploeg van Bosz moeilijk aan het voetballen. Juist om voetballend het verschil te maken had Bosz centraal achterin gekozen voor Jerdy Schouten. Dat ging ten koste van André Ramalho, de verdediger die de laatste weken onzeker oogde.

Dat Bosz ervoor koos om Schouten, die van nature middenvelder is, als inschuivende verdediger op te stellen, zei iets over de visie van de trainer. Maar het liet ook zien dat de selectie van PSV nog niet in balans is. De club versterkte het team in aanvallend opzicht op meerdere plekken, maar legde nog geen centrale verdediger vast. De positie is al jarenlang een zwakke plek.

Ismael Salbari viert de goal bijna ingetogen na een voorzet van Noa Lang, nr. 7. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Eerste zenuwen

Toen PSV de eerste zenuwen onder controle had, kreeg het ook meer grip op de wedstrijd. Veerman was gevaarlijk met afstandsschoten, Bakayoko leverde een paar gevaarlijke voorzetten af en Schouten zorgde er met zijn inspeelpasses voor dat PSV ook beter ging voetballen. De beloning volgde na iets meer dan een half uur.

Sergino Dest, Noa Lang en Veerman combineerden fraai op de linkerflank, waarna laatstgenoemde laatste de bal met veel gevoel voorgaf. Ismael Saibari, die even daarvoor nog een grote kans had laten liggen, kopte al springend raak.

Bosz probeerde in aanloop naar het belangrijke duel de aandacht te houden, maar wist dat op de achtergrond de transfercarrousel op volle toeren draaide. Het is hoogst twijfelachtig of Sangaré en Bakayoko na vrijdag, als de transferwindow sluit, nog speler van PSV zijn. Ze staan in nadrukkelijke belangstelling van verschillende Engelse clubs.

Bovendien kan PSV het geld goed gebruiken om Hirving Lozano terug te halen. De Mexicaanse aanvaller, die in 2019 naar Napoli verkaste, zou al in de coulissen klaarstaan. Ook wil de club nog een centrale verdediger aantrekken. Die besognes werden tegen Rangers naar de achtergrond verdwenen in een wedstrijd waarin PSV steeds beter ging voetballen en een klasse beter was dan de tegenstander.

Aanval zoeken

Ook met de voorsprong op zak bleef PSV de aanval zoeken. Kort na de rust was Saibari opnieuw het eindstation van een fraaie PSV-aanval. Jordan Teze slingerde de bal met een banaanachtige curve voor, zoals hij dat dit seizoen al vaker deed, en vond Luuk de Jong. De spits trok de bal terug op de vrijstaande Saibari.

Niet veel later toonde De Jong zelf zijn specialiteit. Uit een vrije trap van Veerman kopte de spits, die zijn 250ste wedstrijd voor PSV speelde, raak. Hij torende hoog boven iedereen uit en verschafte PSV weer de nodige lucht, omdat Rangers iets daarvoor uit het niets via James Tavernier de spanning heel even had teruggebracht (2-1). Het doelpunt van De Jong bracht het verschil weer op twee: 3-1.

PSV was helemaal los en maakte er een waar feest van in het eigen Philips Stadion. Het publiek zong de kelen schor en zag ook Veerman scoren. Toen Rangers-verdediger Ryan Jack de bal in eigen doel werkte, was plaatsing voor de groepsfase van de Champions League al lang een feit.