PSV voldoet nog geenszins aan de eisen van trainer Mark van Bommel

Mark van Bommel zal zich zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van PSV anders hebben voorgesteld. Na een veelbelovende voorbereiding met overwinningen op Galatasaray, Olympiakos Pireaus en Valencia lukte het de landskampioen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal niet een bres te slaan in de hechte organisatie van Feyenoord.

Na negentig minuten stond het nog 0-0. In de noodzakelijke strafschoppenreeks kwam Feyenoord als de gelukkigste ploeg bovendrijven.

PSV was niet in staat al eerder de beslissing te forceren. Pas toen Hirving Lozano na een uur spelen in het veld kwam – hij sloot in de voorbereiding later aan vanwege het WK – werd de Eindhovense ploeg echt gevaarlijk. De Mexicaan was voortdurend dreigend met zijn dribbels en individuele acties en was een kwartier voor tijd dichtbij een doelpunt, nadat hij vanaf de zijkant slim naar binnen was geslopen. Doelman Justin Bijlow verkleinde zijn doel goed en kon het schot van de buitenspeler pakken.

Bij zijn aanstelling als trainer van PSV benadrukte Van Bommel dat hij aanvallend en dominant wil spelen. Zijn ploeg probeerde Feyenoord in het begin op te jagen, maar was zo slordig dat de bal na een paar passes telkens kwijt was. Simpele ballen over zes of zeven meter werden zomaar over de zijlijn geschoten.

De thuisploeg was vooral voor de rust dominant, maar kon nauwelijks kansen creëren. Vanaf het middenveld ontbrak het aan creativiteit om de aanvallers in kansrijke positie te brengen. Giovanni van Bronckhorst had zijn spelers de opdracht meegegeven om Gastón Pereiro, het creatieve brein van de Eindhovenaren, vast te zetten. Daardoor moesten Pablo Rosario en Jorrit Hendrix met de oplossingen komen.

De controlerende middenvelders bewaakten voortdurend de organisatie en pakten veel ballen af, maar brachten weinig verrassing in het spel. Van Bommel: ‘We waren op zoek naar mensen tussen de linies, en dan met name naar Pereiro. Ik vond dat niet slecht, maar het kon sneller. Dat is ook de manier waarop wij willen voetballen.’

Een extra middenvelder lijkt geen overbodige luxe voor PSV als het dit seizoen op meer fronten (nationaal en internationaal) zo lang mogelijk wil meedoen. De club hoopt nog altijd Érick Gutiérrez aan de selectie toe te voegen. De 23-jarige Mexicaanse international speelt nu nog voor Pachuca, de vorige club van Lozano, met wie Gutiérrez tevens goed bevriend is.

De Mexicanen vragen naar verluidt 15 miljoen euro voor de middenvelder, maar dat is te veel voor PSV. De club hoopt hem via een huurdeal alsnog naar Eindhoven te kunnen halen. Bijkomend voordeel: de komst van Gutiérrez zou voor Lozano een belangrijke reden kunnen zijn nog een jaar bij PSV te blijven.