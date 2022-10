PSV voetbalt zich even overtuigend als simpel naar een riante zege in Zürich: 1-5

Xavi Simons zet PSV op een 4-0-voorsprong. Beeld Getty Images

In de week dat Ajax zijn grootste Europese nederlaag ooit leed (1-6 tegen Napoli) leken de Eindhovenaren lange tijd hun grootste uitoverwinning in Europa te evenaren. Tien jaar geleden won PSV met 0-5 van FK Zeta, uit Montenegro. Maar een paar minuten voor tijd wist het armetierige Zürich de eer te redden.

Het deed niets af aan het overtuigende optreden van PSV, dat de overwinning goed kon gebruiken om uitzicht te houden op een plek in de knock-outfase van de tweede Europese competitie. Arsenal en het Noorse Bodo/Glimt completeren groep A.

Het was de vraag hoe PSV zich zou presenteren na het verlies (3-0) bij Cambuur, dat hard was aangekomen in Eindhoven. Vooral de manier waarop de ploeg van Van Nistelrooij overhoop werd gespeeld, riep vraagtekens op. Zo apathisch en vertwijfeld als PSV in Friesland voor de dag kwam, zo energiek en vastberaden presenteerde het zich in de Zwitserse zakenstad.

PSV trof in het kwakkelende Zürich de ideale tegenstander om het blazoen wat op te poetsen, al wilde Van Nistelrooij daar vooraf niks van weten. ‘Wij zijn niet in de positie om iets te onderschatten en hebben daar misschien zeer recent de pijn van gevoeld.’

In het matig gevulde Letzigrund Stadion liet Zürich op geheel eigen wijze zien hoe een gedaantewisseling er ook uit kan zien. De regerend landskampioen van Zwitserland staat troosteloos onderaan in de competitie en wist dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen. In de Europa League heeft de ploeg na drie wedstrijden nul punten, waardoor het gek moet lopen, wil PSV na de winterstop niet minimaal actief zijn in de Conference League.

Van Nistelrooij had zijn ploeg flink gewijzigd. De coach is nog altijd zoekende naar zijn ideale opstelling. In de defensie speelden Philipp Mwene en André Ramalho in plaats van Jarrad Branthwaite en Jordan Teze. In de punt van de aanval kreeg Yorbe Vertessen de voorkeur.

De afgelopen weken leek de waarde van de geblesseerde Luuk de Jong welhaast mythische vormen aan te nemen. Hoe langer de spits aan de kant staat, hoe meer aan het oppervlak kwam dat PSV nauwelijks zonder zijn aanvalsleider kan. Van Nistelrooij probeerde Xavi Simons, Anwar El Ghazi, Cody Gakpo en Ismael Saibari als alternatief. Een onverdeeld succes was het niet.

Vanaf de kant zag de oud-spits van onder meer Real Madrid en Manchester United genoegzaam toe dat uitgerekend Vertessen zijn ploeg in Zürich op het juiste spoor zette. De rappe aanvaller profiteerde binnen een kwartier twee keer van de zeeën van ruimte die de zwakke Zürich-defensie hem bood. Oog in oog met doelman Yanick Brecher bleef hij rustig.

Zo stroperig als het met zand bestrooide veld oogde, zo soepel combineerde PSV zich een weg richting het doel van de radeloze Brecher. Elke keer hief hij zijn handen ten hemel en schreeuwde hij het uit als hij weer een in blauw gehulde PSV’er op zich af zag komen. Het was eigenlijk niet te geloven hoe weinig verweer Zürich bood.

Van Nistelrooij noemde PSV eerder deze week ‘grillig’ en in een paar dagen tijd liet de ploeg in de praktijk zien wat de coach daarmee bedoelde. Na de knappe overwinning tegen Feyenoord, voor de interlandbreak, volgde het echec van Leeuwarden, waarna Van Nistelrooij in Zürich een reactie verwachtte. Die kwam er.

PSV stond verdedigend goed georganiseerd en kwam er in de omschakeling razendsnel uit. Na twintig minuten passeerde Gakpo zijn tegenstander op de rand van het strafschopgebied alsof die er niet stond en schoot hard en laag raak. Het was het vijftiende Europese doelpunt van de zelfopgeleide speler, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met de legendarische Romario.

Niet veel later stond Gakpo aan de basis van het doelpunt van Simons, die in het strafschopgebied handig een één-twee aanging met de aanvoerder en met de punt van zijn schoen afwerkte: 0-4 na 35 minuten. Het moest zowat gek lopen, wilde PSV in Zürich niet de grootste Europese uitoverwinning ooit boeken.

Daar leek het direct na rust ook van te komen toen Gakpo, in de voor hem bekende stijl, vanaf links naar binnenkwam en fraai raak schoot met zijn sterke rechterbeen. De ingevallen El Ghazi raakte nog de lat, waarna Zürich-spits Jonathan Okita kort voor tijd toch iets terug wist te doen en PSV beroofde van een evenaring van de grootste Europese uitzege.