PSV vindt winnende weg weer terug door VVV met 3-0 te verslaan

Unnerstall

Imponerend was lang vooral de Duitse VVV-doelman Unnerstall, die op atletisch en stilistisch imponerende wijze redde op schoten van PSV-flankspeler Lozano en kopballen van spits De Jong. Het contrasteerde hevig met de motoriek van vrij log ogende VVV-spelers als Leemans, Promes en Seuntjens.



Maar ze zijn nuttig, al het hele seizoen. Ze lopen voor voeten, springen in nekken en laten de onderlinge afstanden nooit te groot worden. PSV werd er gek van. Althans dat vermoed je, heel veel irritatie over het stroperige spel was tot aan de rust niet zichtbaar. Feitelijk was het hoogtepunt van die helft de staande ovatie van het complete stadion in de elfde minuut voor VVV-speler Lennart Thy die afwezig was door het ondergaan van een stamceltherapie waarmee hij hoopt een leukemiepatiënt het leven te redden. Thy speelt met rugnummer 11.