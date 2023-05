PSV verzuimt om plek 2 veilig te stellen en moet alsnog alle zeilen bijzetten

Xavi Simons schiet in de wedstrijd tegen Heerenveen onberispelijk de penalty binnen. Daarmee zet hij de eindstand op 3-3. Beeld Pro Shots

Het heeft iets mistroostigs als Luuk de Jong na de wedstrijd tegen Heerenveen in de middencirkel de microfoon ter hand neemt. Omringd door zijn teamgenoten bedankt de aanvoerder van PSV de plukjes supporters die her en der nog op de vrijwel lege tribunes zitten voor hun steun dit seizoen.

Het overgrote deel van de fans heeft het stadion al teleurgesteld verlaten en krijgt niets mee van de goedbedoelde boodschap van de spits. ‘Volgende week gaan we er met zijn allen alles aan doen om de tweede plek veilig te stellen’, verzekert De Jong nog.

Door het teleurstellende gelijkspel tegen Heerenveen (3-3) vergat PSV zich in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen te verzekeren van plek twee, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. De strijd om het felbegeerde ticket wordt in de laatste speelronde beslecht.

Met nog één wedstrijd te gaan heeft PSV drie punten meer dan Ajax, dat een beter doelsaldo heeft. PSV gaat zondag op bezoek bij AZ, terwijl Ajax in Enschede tegen Twente speelt. ‘We moeten zorgen dat we er klaar voor zijn. We weten hoe belangrijk die tweede plek is’, zegt De Jong even later op de persconferentie.

Bedenkelijk niveau

De wedstrijd tegen Heerenveen was in dat opzicht een blauwdruk van het seizoen van PSV. De Eindhovenaren begonnen sterk, maar vielen het grootste gedeelte van de wedstrijd terug naar een bedenkelijk niveau. In de slotfase wist de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij zich op karakter nog naar een gelijkspel te knokken.

‘Ja, we maken het niet af vandaag. Dat ligt in de lijn van dit seizoen. Maar we leven nog en richten ons ook weer op na een 1-3 achterstand. Dat is ook dit seizoen’, aldus Van Nistelrooij. ‘We weten wat ons volgende week te doen staat. Daarna kunnen we de conclusies van dit seizoen gaan trekken.’

Wat al duidelijk is: PSV krijgt te makkelijk doelpunten tegen. De drie goals van Heerenveen waren alweer de 37ste, 38ste en 39ste tegentreffer die PSV moest incasseren. Het is het meeste aantal tegendoelpunten van alle ploegen uit de top-6.

Twee gedachten

Het moet Van Nistelrooij een doorn in het oog zijn. Bij zijn presentatie als trainer van PSV benadrukte hij afgelopen zomer dat het aantal tegendoelpunten (42 vorig seizoen) omlaag moest. ‘Historisch gezien blijkt het aantal tegendoelpunten vaak beslissend te zijn in de strijd om de titel’, zei hij destijds.

Vanaf de zijlijn zag hij hoe PSV na de 1-0 van Ibrahim Sangaré de grip op de wedstrijd verloor. PSV voetbalde slordig en leek als wel vaker op twee gedachten te hinken: de ene helft van het team liep naar voren en de andere helft naar achteren, waardoor Heerenveen de ruimte kreeg om te voetballen.

Het hielp niet dat eerst André Ramalho in de fout ging en ook Patrick van Aanholt op slag van rust halfslachtig ingreep. Heerenveen profiteerde twee keer en draaide de achterstand via Milan van Ewijk en Antoine Colassin om in een 1-2 voorsprong. Na een uur vergrootte Colassin met zijn tweede treffer de Eindhovense zorgen: 1-3.

Opnieuw werd duidelijk hoe lastig PSV het vindt om het spel zelf te maken. Het hele seizoen heeft de ploeg al moeite tegen tegenstanders die de bal aan PSV gunnen en de ruimtes klein maken. Ook zondag lukte het PSV nauwelijks om Heerenveen na rust met goed positiespel uit elkaar te spelen.

In die zin is het misschien een voordeel dat PSV de laatste wedstrijd op bezoek moet bij AZ. De nummer vier van de eredivisie wil net als Ajax en Feyenoord zelf graag de bal hebben, waardoor PSV iets compacter kan spelen en in de tegenstoot kan toeslaan. PSV liet dit seizoen al vaker zien dat spelletje goed te beheersen.

Enorme kater

Niet voor niks presteerde PSV goed in de topduels. Het versloeg Ajax vier keer en wist als enige club van Feyenoord te winnen. ‘Wij kunnen in de omschakeling heel gevaarlijk zijn’, aldus De Jong. ‘Maar ik denk dat we de laatste tijd ook in andere wedstrijden goed spel hebben laten zien. Nu vielen we na de 1-0 voorsprong terug in ons oude patroon.’

De aanvoerder kopte tien minuten voor tijd uit een hoekschop de aansluitingstreffer binnen. Niet veel later verkeek Heerenveen-verdediger Jeffrey Bruma zich op de snelheid van Xavi Simons en legde hem in het strafschopgebied neer. Het 20-jarige talent benutte de toegekende penalty zelf: 3-3.

Zo verzuimde PSV, dat vorige maand de beker won, plek twee veilig te stellen. In de laatste speelronde moet het nu alle zeilen bijzetten om niet alsnog met een enorme kater de zomer in te gaan.