PSV verzuimd plaats in Champions League veilig te stellen met gelijkspel tegen Heerenveen (3-3)

Een teleurgestelde Xavi Simons. PSV speelde in Eindhoven met 3-3 gelijk tegen Heerenveen en verzuimde daarmee de tweede plaats in competitie, die recht geeft op deelname aan de Champions League, veilig te stellen. Beeld ANP

Door het dure puntverlies heeft PSV met nog één wedstrijd te spelen drie punten meer dan Ajax, dat in eigen stadion wel wist te winnen van FC Utrecht. PSV moet volgende week op bezoek bij AZ, terwijl Ajax in Enschede tegen Twente speelt. Ajax heeft een beter doelsaldo dan de Eindhovenaren.

Het was een hard gelag voor PSV. De club dacht het rommelig verlopen seizoen met de bekerwinst en de tweede plek alsnog met een redelijk tevreden gevoel af te sluiten, maar moet in de laatste speelronde nog alle zeilen bijzetten om niet met een enorme kater de zomerstop in te gaan.

PSV begon sterk aan het duel, zette Heerenveen vroeg vast en creëerde in de eerste twintig minuten een handvol kansen. Alleen Sangaré wist uit een hoekschop van dichtbij raak te koppen, terwijl El Ghazi twee opgelegde mogelijkheden verprutste. De buitenspeler had de voorkeur gekregen boven Bakayoko.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

De gemiste kansen kwamen PSV duur te staan. De thuisploeg kon het goede begin geen vervolg geven en hielp Heerenveen, die zich tot dan toe enkel tot verdedigen had beperkt, eigenhandig terug in de wedstrijd. De bezoekers kregen alle ruimte om te voetballen en profiteerden optimaal van geklungel in de PSV-defensie.

In de fout

Eerst ging André Ramalho de fout in, waarna Milan van Ewijk een vrije doortocht had richting Benitez. De rechtsback, die in de belangstelling staat van PSV, rondde beheerst af. Op slag van rust was hij PSV-back Patrick van Aanholt te slim af en legde de bal panklaar voor Antoine Colassin: 1-2.

PSV ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam nauwelijks in de buurt van het doel van Heerenveen. De bezoekers sloegen aan de andere kant wel toe. Colassin kreeg alle tijd om de bal goed te leggen en die in de verre hoek te deponeren, waardoor PSV op de tweede thuisnederlaag van het seizoen leek af te stevenen.

Bij PSV kwam opnieuw een gebrek aan creativiteit aan het licht. Het werd pas gevaarlijker toen het opportunistischer ging spelen. Luuk de Jong maakte uit een hoekschop de aansluitingstreffer (2-3). Het was het sein voor de supporters om nog een keer achter de ploeg te gaan staan.

PSV wist een nederlaag te voorkomen. Xavi Simons werd vijf minuten voor tijd in het strafschopgebied gevloerd door Jeffrey Bruma en benutte de strafschop zelf. Door het gelijkspel moet PSV volgende week minimaal gelijkspelen bij AZ om zich te verzekeren van de tweede plek.