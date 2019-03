PSV verslaat Excelsior in flets potje voetbal met weinig tegenstand

Duel tussen Mounir El Hamdaoui van Excelsior en Denzel Dumfries van PSV. Beeld BSR Agency

Het typeert PSV-coach Mark van Bommel dat hij ook voor de jeugd kiest als het even tegenzit. Zaterdagavond tegen Excelsior werd de pas 17-jarige Mohamed Ihattaren de jongste basisspeler bij PSV sinds 1967, toen Stanley Bish als jochie van 16 jaar zijn debuut maakte. De 19-jarige Michal Sadilek had alleen in het bekertoernooi een basisplaats gekregen, nu verving de Tsjechische middenvelder Hendrix die vanwege privéomstandigheden ontbrak.

Ragfijn balgevoel

Opnieuw passeerde Van Bommel de Mexicaanse aankoop Gutierrez en Pereiro, die door de talenten uit de jeugdopleiding zijn ingehaald. Ihattaren had tijdens vijf invalbeurten al zijn ragfijne balgevoel gedemonstreerd, hij gaf PSV telkens een impuls. Sadilek vervulde zijn rol als controleur sober en efficiënt. Hij had bovendien geluk dat een vrije trap voor Excelsior na een ongelukkige overtreding op de rand van het strafschopgebied niks opleverde.

Aan de jeugd heeft het niet gelegen wanneer PSV de titel kwijtraakt aan Ajax. Van Bommel wisselde Ihattaren een kwartier voor tijd voor de twee jaar oudere Cody Gakpo, de Eindhovenaar met Togolese roots. Van Bommel bracht opnieuw een ode aan de jeugdopleiding op de Herdgang, toen Dante Rigo in de slotminuut Bergwijn verving.

Malen mocht Lozano aflossen, nadat de Mexicaan voor rust met zijn schwalbe een B-acteur imiteerde en daarvoor terecht een gele kaart kreeg. Prompt had hij zijn krediet verspeeld bij arbiter Makkelie en de VAR, want Lozano had een penalty verdiend toen hij door Excelsior-back Van der Meer in de rug was geduwd.

Lampegat

In Eindhoven had Excelsior al op de pijnbank gelegen, in het ministadion in Kralingen leek de ploeg te solliciteren naar een plaats in de nacompetitie. In het tempo van de eerste helft had zelfs voormalig topschutter Romário nog meegekund. De 53-jarige Braziliaan liet zich zaterdag bejubelen tijdens het carnaval in het traditioneel tot Lampegat omgetoverde Eindhoven.

Zelfs Romario was in Kralingen niet een ‘beetje moe’ geworden, zijn klassieke excuus als hij er weer eens geen zin in had. Excelsior liet de bal op het springerige kunstgras zo traag rondgaan dat PSV zich bij een openbare training waande. De 1-0 voorsprong bij rust vormde geen weerspiegeling van de realiteit op het veld.

Excelsior oogde zonder spelmaker Bruins en aanvoerder Koolwijk, die vanwege blessures niet inzetbaar waren, angstig en verkrampt. Je zou bijna denken dat trainer en fysiotherapeut Adrie Poldervaart fysiologische argumenten had om zijn ploeg slechts in de tweede versnelling te laten spelen.

Tweede linksbuiten

Vooral de rechterflank bij Excelsior was dramatisch, want PSV-back Angelino kon zich naar hartenlust manifesteren als een tweede linksbuiten. De van links naar rechts zwervende Bergwijn wandelde achteloos door de defensie van Excelsior, al illustreerde zijn treffer vooral de zwakte bij de Rotterdammers. Bergwijn liet de bal aanvankelijk van de voet stuiten, maar hij kreeg een herkansing toen Excelsior-aanvoerder Mattheij niet ingreep.

De 0-2 van Bergwijn was al helemaal klunzig, toen Excelsior-verdediger Oude Kotte de bal op zijn keeper wilde terugkoppen. Hij had daarbij Bergwijn over het hoofd gezien en de international wipte de bal simpel achter Damen. Een flets potje voetbal met zo weinig tegenstand zal het verlangen van Bergwijn naar een Engelse topclub hebben gevoed.

Bij Excelsior onderscheidde alleen Jerdy Schouten zich soms met zijn passing. Maar pas in de 85ste minuut hoefde PSV-keeper Zoet de bal op te rapen na het eerste schot op doel van Edwards. De ploeg die nota bene stadgenoot Feyenoord had verslagen en vorige week een punt afsnoepte van FC Utrecht zal zich in deze vorm niet zo eenvoudig in de eredivisie handhaven als de laatste jaren.