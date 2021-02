PSV uitgeschakeld in Europa League door late goal van Olympiakos

Duel tussen Mario Götze van PSV en Androutsos van Olympiakos. Beeld ANP

Beide PSV-treffers vielen in de eerste helft. Eran Zahavi kopte halverwege de bal uit een hoekschop van Ryan Thomas binnen: 1-0. Doelman José Sá zag er daarbij niet goed uit. In de 44e minuut verdubbelde Zahavi de voorsprong door fraai raak te schieten uit een vrije trap.

Olympiakos trapte na rust via Mohamed Mady Camara de bal eerst tegen de paal en even later via Kostas Fortounis tegen de lat. De 2-1 viel in de 88e minuut alsnog. De ingevallen Ahmed Hassan schoot de bal uit de rebound hoog in het doel: 2-1.