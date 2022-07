PSV treft in Monaco zware opponent in derde voorronde Champions League

Voormalig AZ-speler Myron Boadu (l) in actie namens AS Monaco tegen Real Sociedad. Beeld EPA

PSV begint op 2 of 3 augustus met een uitwedstrijd in het Prinsendom. Een week later volgt de return in het Philips Stadion. Mocht PSV weten af te rekenen met de Monegasken, dan wacht in de play-offs nog een tweeluik richting de Champions League. PSV hoopt voor het eerst sinds 2018 het hoofdtoernooi van het hoogste Europese clubtoernooi te bereiken.

PSV en Monaco, waar voormalig AZ-spits Myron Boadu onder contract staat, zijn geen onbekenden van elkaar. De clubs stonden vorig seizoen twee keer tegenover elkaar in de groepsfase van de Europa League, het tweede Europese toernooi. Op eigen veld ging PSV onderuit (1-2), terwijl de Eindhovenaren in Monaco niet verder kwamen dan een bloedeloos gelijkspel (0-0).

Groot belang

Mocht PSV worden uitgeschakeld door Monaco dan is de ploeg van Van Nistelrooij opnieuw veroordeeld tot de Europa League. Het zou een forse tegenvaller zijn. De nieuwe algemeen directeur, Marcel Brands, zei dat de club als doel heeft om één keer in de twee jaar de Champions League te halen. Het is niet alleen sportief, maar ook financieel van groot belang.

Alleen al met het bereiken van de groepsfase van de Champions League weet PSV zich verzekerd van minimaal 35 miljoen euro. Ter vergelijking: vorig seizoen voetbalde de club in de veel minder lucratieve Europa League in totaal ruim elf miljoen euro bij elkaar. ‘Monaco is een goede ploeg. Ze hebben goede, technisch vaardige, sterke en atletische spelers’, aldus Van Nistelrooij, die deze zomer de vertrokken Roger Schmidt opvolgde.

Bij PSV onderkennen ze het belang van de cruciale wedstrijden in de voorronde van de Champions League. De club trok al acht nieuwe spelers aan en wist de selectie al vroeg zo goed als op orde te brengen. Onder meer Luuk de Jong, Guus Til, Xavi Simons en doelman Walter Benitez werden vastgelegd.

Nieuwe spelfilosofie

Maar de eerste weken van de voorbereiding maakte ook duidelijk dat Van Nistelrooij tijd nodig heeft, die er nauwelijks is. De oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid moet niet alleen een half elftal aan nieuwelingen zien in te passen, hij moet in een paar weken ook een heel nieuwe spelfilosofie zien in te slijpen.

Waar Schmidt vooral dacht vanuit balbezit van de tegenstander en in de omschakeling de kortste weg naar het doel wilde zoeken, wil Van Nistelrooij tactisch een heel andere koers varen met PSV. Hij wenst vanuit balbezit en een zorgvuldige opbouw tot kansen te komen.

Van Nistelrooij heeft nog twee weken om zijn ploeg klaar te stomen voor de wedstrijd waar de voorbereiding grotendeels op is ingericht. ‘We weten dat we op ons best moeten zijn.’