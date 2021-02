PSV-trainer Schmidt wil hogesnelheidsvoetbal, maar met teruggetrokken strategie wint PSV van Twente

Denzel Dumfries geeft de bal voor. Eran Zahavi scoorde uit een voorzet van PSV’er Dumfries. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Roger Schmidt wil PSV in een aanvallend kostuum steken, maar nog altijd lijkt het jasje van een meer behouden speelwijze de ploeg beter te passen. Alsof het natuurlijker sluit om de schouders van de spelers. Makkelijker aan te trekken bovendien.

Na de teleurstellend verlopen maand januari, waarin PSV elf tegendoelpunten incasseerde en slechts één punt peurde uit de onderlinge duels tegen Ajax, Feyenoord en AZ, koos de Duitse trainer tegen FC Twente voor een afwachtender strijdplan. Niet zonder resultaat. PSV won eenvoudig (3-0).

De Eindhovenaren verkleinden het gat met koploper Ajax tot vier punten, al heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag een wedstrijd minder gespeeld. Woensdag treffen de clubs elkaar in Amsterdam in de kwartfinale van de KNVB-beker. Eind deze maand wacht de confrontatie in de competitie in het Philips Stadion. Het is de vraag met welke strijdwijze Schmidt zijn spelers het veld in zal sturen.

PSV zette de zomer mede door de attractieve manier van voetballen al zijn geld op Schmidt. Technisch manager John de Jong was enthousiast geraakt over de hoge intensiteit, enorme energie en het aanvallende spel waarmee de 53-jarige Duitser zijn ploegen had laten spelen. Het moest zorgen voor een cultuurbreuk bij PSV, dat de laatste jaren het best gedijde als het een beetje kon leunen en op de tegenaanval kon loeren.

De overtuiging van Schmidt: hoe sneller je de bal op de helft van de tegenstander verovert, hoe korter de weg naar het doel en hoe groter de kans is dat je zelf scoort. Aan de andere kant voorkom je dat de tegenstander kansen krijgt om te scoren, zolang je die ver weg houdt van het eigen doel. Maar zo mooi als Schmidt zijn filosofie in zijn boek Das Buch eines Trainers heeft uiteengezet, zo weerbarstig bleek het eerste half jaar in Eindhoven.

Luca Ilic van FC Twente kreeg een rode kaart nadat hij Marco van Ginkel tegen het hoofd stootte. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mede door een batterij aan nieuwe spelers, de coronagolf die over de Herdgang waaide, blessures en overvol programma kwam het Vollgasfussball er maar sporadisch uit. Vaak niet langer dan een helft. Bovendien gaf PSV te makkelijk kansen weg, ook tegen ploegen als RKC en Emmen. Alsof het aanviel met de achterdeur wagenwijd open. ‘De ontwikkeling gaat minder snel dan in een normaal seizoen’, zei Schmidt.

Tegen Twente koos hij voor een meer behoudende tactiek. In plaats van de tegenstander meteen onder druk te zetten, wachtten de PSV-aanvallers de ploeg van trainer Ron Jans rond de middenlijn op. PSV veroverde slechts twee ballen diep op de helft van de tegenstander. Ter vergelijking: in de duels in januari onderschepte PSV gemiddeld 6,6 ballen binnen dertig meter van het vijandelijke doel.

Jans bekende na afloop dat hij verrast was over de van PSV. De thuisclub gunde de bal aan Twente, dat in de eerste helft een fractie meer balbezit had, maar moest toezien hoe PSV via de spitsen Donyell Malen en Eran Zahavi al voor rust op een riante voorsprong kwam (2-0).

Schmidt wees erop dat het offensief ingestelde Twente een totaal andere tegenstander was dan het verdedigende Feyenoord een week eerder, toen PSV in de omschakeling werd geslacht en drie doelpunten binnen veertig minuten moest slikken. ‘Als we Twente snel onder druk zouden zetten, was het risico te groot dat zij met een lange bal op hun snelle aanvallers gevaarlijk konden worden. Nu hebben we nauwelijks een kans weggegeven.’

Denzel Dumfries komt boven Kik Pierie uit, maar komt niet tot een grote kans voor PSV. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo zoekt Schmidt in zijn eerste seizoen in Eindhoven voortdurend naar de juiste balans. Enerzijds wil hij zijn geliefde hogesnelheidsvoetbal zo snel mogelijk implementeren, anderzijds heeft hij na de tegenvallende maand januari resultaten nodig. ‘Het is een uitdaging om mijn spelers fysiek, mentaal en tactisch op een topniveau te krijgen. Zij waren voor mijn komst niet gewend om op deze manier te spelen.’

Dat geldt vooral voor de aanvallers, die van Schmidt nauwelijks de tijd krijgen om op adem te komen na een dribbel, maar bij balverlies direct druk moeten zetten op de tegenstander. ‘Als we een tegenstander snel willen afjagen, moet elke speler dat kunnen opbrengen. Ook de aanvallers.’

Tegen Twente mochten zijn offensieve spelers zo nu en dan in de spaarstand, als PSV zich liet terugzakken tot de middenlijn en de tegenstander geduldig opwachtte. ‘Soms is deze tactiek ook weleens fijn, omdat we zo meer ruimte voor onszelf creëren als we de bal veroveren. Maar ik vind dat we beide speelstijlen goed moeten kunnen uitvoeren’, zei Malen, die na rust op fraaie wijze 3-0 maakte.

Met opnieuw veel topwedstrijden op het programma in februari – naast Ajax wacht de dubbele confrontatie met het Griekse Olympiakos in de Europa League – bouwt Schmidt verder aan een winnende ploeg die zo dicht mogelijk bij zijn filosofie ligt. ‘Het kan per tegenstander verschillen wat de goede tactiek is voor ons.’