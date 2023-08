PSV-trainer Bosz is tevreden: elftal heeft zijn voetbalvisie sneller doorgrond dan gedacht

Justin Bijlow plukt de bal weg bij PSV-spits Luuk de Jong. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Peter Bosz kon een glimlach niet onderdrukken toen hem op de persconferentie werd voorgehouden dat PSV de Johan Cruijff Schaal voor de veertiende keer had gewonnen, gelijk aan het rugnummer van de naamgever van de prijs. ‘Dat had ik al benoemd in mijn wedstrijdbespreking’, zei hij. ‘Het heeft wel iets symbolisch.’

De symboliek school hem ook in de manier waarop Bosz met PSV de eerste prijs van het seizoen veroverde. De ploeg zocht in de Kuip onverschrokken de aanval, speelde met veel druk naar voren en zette Feyenoord vroeg vast. Eigenlijk zoals Cruijff het ooit bedoelde. ‘Dit was in de geest van Johan’, zei Bosz, die zich als coach liet inspireren door Cruijff, over de spelopvatting van PSV.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

Met Bosz aan het roer breekt weer een nieuwe periode aan in Eindhoven. De coach, die deze zomer de opgestapte Ruud van Nistelrooij opvolgde, moet niet alleen voor het eerst in vijf jaar de landstitel weer naar Brabant halen. Dat moet bovendien gebeuren met attractief en aanvallend voetbal, datgene waar de ploegen van Bosz bekend om staan.

In die zin was de strijd om de Johan Cruijff Schaal vanuit PSV perspectief een aardige blauwdruk van wat Bosz dit seizoen met zijn ploeg wil; hoe groot het contrast ook is met het PSV van de afgelopen jaren. Dat gedijde het beste bij voetbal in de omschakeling. Een beetje inzakken en in de tegenaanval toeslaan.

Verandering teweeggebracht

Het is aardig om te zien welke verandering de geboren Apeldoorner na ruim een maand teweeg heeft gebracht, al wilde hij zelf niet spreken van een cultuuromslag. ‘We moeten het niet overdrijven’, zei Bosz, al bekende hij aangenaam verrast te zijn over de snelheid waarmee zijn ploeg zijn manier van voetballen zich eigen maakt. ‘Het is mij niet eerder gelukt mijn visie zo snel over te brengen.’

In de Kuip voetbalde PSV in hetzelfde hoge tempo en met dezelfde intensiteit als waarmee Arne Slot zijn stempel op Feyenoord drukte. Het was het fundament waarop de landstitel van de Rotterdammers afgelopen seizoen was gebouwd. ‘PSV heeft aangetoond dat ze in onze intensiteit mee kunnen’, zei Slot. ‘Als je op een bepaald vlak het verschil maakt, dan gaan je concurrenten er alles aan doen om dat ook voor elkaar te krijgen.’

Bij PSV is het de bedoeling dat de spelers dit seizoen op elke bal jagen, als ze die niet in bezit hebben. Het hoort bij de vijfsecondenregel die Bosz hanteert: hij wil dat zijn ploeg de bal bij balverlies binnen vijf seconden heeft heroverd. Of dat nu dicht bij het eigen doel is of diep op de helft van de tegenstander maakt geen verschil, al heeft Bosz een voorkeur voor het laatste.

Hoe dieper op de helft van de tegenstander PSV de bal verovert, hoe minder de verdediging, over het algemeen gezien toch de achilleshiel van PSV, belast wordt. De centrale verdedigers André Ramalho en Olivier Boscagli oogden in de eerste helft een enkele keer kwetsbaar toen Feyenoord zich onder de druk uit voetbalde en de grote ruimtes achter de laatste linie bespeelde. Het hoort bij het spel van Bosz, die zijn verdedigers graag op de middenlijn laat verdedigen.

Nog een centrale verdediger

Technisch directeur Earnest Stewart is achter de schermen druk bezig nog een centrale verdediger vast te leggen. Hij zei vrijdag in gesprek te zijn met de 19-jarige Zeno Debast, die nu nog onder contract staat bij Anderlecht. Maar vanaf de tribune moet hij ook hebben gezien dat PSV met de herstelde Boscagli er een extra ‘nieuwe’ speler bij heeft.

De 25-jarige Fransman miste vorig seizoen door een kruisbandblessure, maar kan met zijn voetballende kwaliteiten een belangrijke schakel worden in het spel dat Bosz voor ogen heeft. Samen met Joey Veerman, die zich vanaf het middenveld regelmatig liet uitzakken, moet hij het spel van achteruit gaan vormgeven. Met een afgemeten pass stond Boscagli tien minuten voor tijd aan de basis van het winnende doelpunt van Noa Lang. ‘Olivier durft te voetballen, is technisch goed en heeft een goed inzicht.’

Bosz loofde ook de pas 18-jarige Isaac Babadi, die op het middenveld onverschrokken meevoetbalde alsof hij dat al jaren doet in PSV 1. In werkelijkheid speelde het talent, met wortels in Sierra Leone, zijn wedstrijden vorig seizoen in Jong PSV. De kans is groot dat hij dinsdag weer in de basis staat, als PSV het in de derde voorronde van de Champions League opneemt tegen het Oostenrijkse Sturm Graz.

Eerste prijs op hoogste niveau

Met het winnen van de Johan Cruijff Schaal pakte de 59-jarige Bosz zijn eerste prijs op het hoogste niveau. Op de vraag wat hem dat deed, was hij duidelijk: ‘Ben ik nu een andere coach omdat ik dit wedstrijdje win? Ik vind het zo’n onzin. Het is ook nog eens een wedstrijd geweest die Ruud van Nistelrooij (voorganger Bosz, red.) heeft verdiend door vorig seizoen de beker te winnen.’

Liever had hij het over de manier waarop PSV voor het derde jaar op rij de Johan Cruijff Schaal greep. ‘Ik hecht veel waarde aan het winnen van deze wedstrijd, omdat we in de Kuip hebben gevoetbald zoals wij dat graag willen.’