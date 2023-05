PSV trainde voor de bekerfinale wél op strafschoppen en won na strafschoppen

Ajacied Jurriën Timber schiet zijn strafschop tegen de lat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Doelman Joël Drommel van PSV zag dat Ajacied Edson Alvarez vrijwel recht achter de bal ging staan, voor zijn lange aanloop bij de vijfde strafschop van Ajax in de noodzakelijke serie van de bekerfinale, na 120 minuten en 1-1. ‘Dan weet je dat het moeilijker is om de bal duidelijk in de hoek te schieten. Ik besloot te blijven staan.’

Drommel won het zenuwenspel en stopte de strafschop, die slap was ingeschoten en vrijwel door het midden, waar Drommel dus stond. Fabio Silva besliste de bekerfinale daarop door de vijfde van PSV feilloos in de hoek te schieten. Een serie met vijf missers op een totaal van tien was gewonnen door de club die drie keer raak schoot van elf meter, én trainde op het onderdeel.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Strafschoppen zijn een loterij, is de mening van velen in de voetbalwereld. Ook trainer John Heitinga van Ajax zei het weer, in de tijd dat gebruik van data en specifieke training gemeengoed zijn. Misschien was het een symbolische opmerking voor de trainer van de club die op zoek is naar zichzelf: naar een nieuwe trainer, nieuwe spelers en een ander gevoel in een nieuw seizoen.

Als het al een loterij is, lijkt het zinnig het lot enigszins te sturen. Door te trainen bijvoorbeeld op het specialisme, in de wetenschap dat vermoeidheid, spanning en wat dies meer zij niet helemaal vallen na te bootsen. Op een vaste trap valt te oefenen, of op het maken van een keuze in het hoofd. Of op de plaatsing van het standbeen, bij het schot. De doelman kan leren over reageren op een schot of gokken op een hoek, het lezen van lichaamstaal van de schutter.

‘Klotegevoel’ na weer een nederlaag

Heitinga, wiens duiding ‘klotegevoel’ voor weer een nederlaag bijna wekelijks uit de mond vloeit, had dus niet laten trainen op strafschoppen. Wie zou nog fit zijn? Wie zou nog meedoen? Brian Brobbey, die ver overschoot, is volgens Heitinga een specialist (20 genomen sinds 2017, drie gemist). Een andere specialist, Steven Berghuis, was al gewisseld, al miste hij in de kwartfinales van het WK tegen Argentinië. Want dat is natuurlijk ook zo: Oranje had onder auspiciën van Louis van Gaal juist veel getraind, maar na de missers van Virgil van Dijk en Berghuis bleek de achterstand tegen Argentinië niet meer in te halen. Ook als beide ploegen volop trainen op strafschoppen, zal er eentje de verliezer zijn.

Toch probeerde PSV de kans op verlies te reduceren. Er was geoefend en alle beschikbare data waren bestudeerd. Over wie ze bij de tegenstander doorgaans nam en hoe, wat de gewoonte van de doelman was. Het ging natuurlijk ook en vooral om het gedrag van eigen spelers. ‘Over welke strafschoppen het belangrijkst zijn, 1, 4 en 5’, aldus Van Nistelrooij. ‘En heel veel meer.’ De eerste, van Thorgan Hazard, was meteen raak. Voor 4 en 5 had hij zelfs keuze in een gretig aanbod. ‘Fabio Silva wilde de vijfde nemen. Dat zei hij al de hele week. Anwar El Ghazi ook. Maar ze konden niet allebei. Dus mocht Fabio, want die was eerder.’

Feit is dat 1,4 en 5, de sleutelstrafschoppen voor Van Nistelrooij, alle drie raak waren. Bij El Ghazi was vrij duidelijk hoe hij zou schieten. Hij deed het zo overtuigend, dat er niets te halen viel voor doelman Gerónimo Rulli. Zo won PSV na strafschoppen, om het aantal zeges op Ajax binnen één seizoen op vier te brengen. Heitinga probeert alle gepraat buiten de deur te houden, nu de strijd om de tweede plaats zaterdag doorgaat met AZ-thuis. ‘Ik probeer de jongens klaar te stomen voor een wedstrijd.’ Trainen op strafschoppen is daarbij blijkbaar geen onderdeel, terwijl dat vrijwel op elk niveau gebeurt tegenwoordig. Bij AZ trainen ze op strafschoppen. Ze wonnen onlangs twee series binnen een dag, van Anderlecht en met de jeugd tegen Sporting.

Die jeugd van AZ liet zich dit weekeinde huldigen op het Waagplein, na de zege in de Youth League. Het eerste elftal speelt volgende week de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United. PSV prolongeerde de winst in het bekertoernooi, met dank aan strafschoppen. Dat het een ongelooflijk vervelende wedstrijd was geweest met veel wangedrag, dat is over jaren vergeten. Van Nistelrooij was blij met de bijna monomane voorbereiding en de herinnering voor eeuwig. ‘Als ze tachtig zijn, weten ze dat ze zestig jaar geleden deze prijs wonnen.’