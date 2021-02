PSV toont zich van beste kant, maar wordt in slotfase tegen Olympiakos uitgeschakeld in Europa League

Eran Zahavi viert de tweede goal voor PSV. Beeld Reuters

Volgens Roger Schmidt is PSV altijd in staat iets speciaals te doen. Lange tijd leek de ploeg de woorden van zijn trainer waar te maken tegen Olympiakos, in de knock-outfase van de Europa League. Door een snelle 2-0 voorsprong stond PSV op de rand van de achtste finales, tot de Griekse bezoekers kort voor tijd het fatale tegendoelpunt maakte. Voldoende na de 4-2 in Griekenland, vorige week.

PSV leek lange tijd op weg naar een even welkome als nodige opsteker, na een reeks wedstrijden waarin het chagrijn overheerste. Mede door de tegenvallende resultaten in de toppermaand januari sloop twijfel in het spel van PSV, dat te vaak oogde als de koorddanser die uit balans is. Aanvallend beschikt de ploeg over voldoende kwaliteit, maar verdedigend is het structureel een chaos.

Maar zo kinderlijk als PSV de laatste weken de kansen weggaf, zo volwassen verdedigde het lange tijd de voorsprong, die genoeg was voor de achtste finales. Toch ging het een paar minuten voor tijd mis, toen doelman Yvon Mvogo een kopbal in eerste instantie wist te keren, maar kansloos was in de rebound (2-1).

Zo incasseerde een alleraardigst voetballend PSV een nieuwe dreun, waardoor alleen nog de competitie rest, waarin het met negen verliespunten meer een groot gat met Ajax moet zien goed te maken. Zondag komen de koploper naar het Philips stadion.

PSV toonde zich, na een aantal weifelachtige optredens, van zijn beste kant. Gecontroleerd, maar gedreven viel het aan. In de sterkst mogelijke opstelling bovendien. Al het hele seizoen is het wisselbeleid van Schmidt voer voor discussie. In een door corona gemankeerd seizoen voelt hij zich naar eigen zeggen genoodzaakt zijn sterspelers tegen blessures in bescherming te nemen, ook als de stand het gevoelsmatig niet toelaat. Het is een even merkwaardige als interessante werkwijze.

Toch kon hij in de cruciale januarimaand vol toppers niet beschikken over de geblesseerde Cody Gakpo, Noni Madueke, Mario Götze. Zonder het trio dribbelaars boete PSV in aan diepgang en creativiteit, al kon Schmidt in het tweeluik met Olympiakos een beroep doen op de teruggekeerde Götze.

Flitsen van zijn surplus aan kwaliteit waren te zien, al kwamen de creatieve ideeën voor rust vooral van Olivier Boscagli. Als controleur op het middenveld was hij de smeerolie van laatste weken roestige positiespel van PSV. Fijn waren zijn crosspasses naar de andere kant van het veld.

Zahavi maakte zijn vooruitgesnelde roem als doelpuntenmaker waar. De 34-jarige Israëliër, die in Griekenland het dolende PSV met twee doelpunten in leven hield, bewees opnieuw waarom Schmidt hem deze zomer per se in China wilde oppikken. Als kille, ervaren afmaker aan het eind van een aanval.

Na twintig minuten zette hij PSV met een rake kopbal uit een hoekschop op voorsprong. Al zwevend knikte hij de bal hard naar de grond. Fraai was de vrije trap op slag van rust. Vanaf de linkerkant krulde hij de bal hard in de bovenhoek, buiten bereik van doelman Jose Sa. Het was een passend slotstuk van een helft waarin PSV goed voetbalde.

Olympiakos, dat vorige week vooral door het defensieve geploeter van PSV vier doelpunten maakte, groef zich in. Gegroepeerd wachtte het op PSV dat de opgelopen achterstand diende weg te werken. Zo ontstond een interessant gevecht, waarin de ploeg van Schmidt weigerde het gaspedaal helemaal in te drukken.

PSV verloor zich dit seizoen al vaker in naïviteit door ten aanval te trekken met de achterdeur wagenwijd open. Het leverde de ploeg een trits aan tegendoelpunten op en bovendien een gedeukt vertrouwen. Viergever, dit seizoen vooral reserve, bleek met zijn ervaring een rustpunt in de veelbekritiseerde defensie van PSV.

Olympiakos gooide de schroom na rust van zich af, wetend dat bij een doelpunt de rollen alweer omgedraaid waren. Mooi was de dribbel van PSV-huurling Bruma net na rust vanaf de rechterkant. Mady Camara volleyde diens voorzet op de binnenkant van de paal. Niet veel later zag doelman Yvon Mvogo een vrije trap op de lat uiteenstappen.

PSV leek zich op het tandvlees naar het einde te knokken, al vergat het in de omschakeling te profiteren van de ruimte die Olympiakos bood. Malen raakte de paal. Die misser kwam PSV duur te staan toen Hassan Koka alsnog het fatale doelpunt maakte, dat PSV de eerste doorgang in negen jaar naar de kwartfinale in de Europa League dwarsboomde.