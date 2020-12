PSV toont twee gezichten en mag blij zijn met een punt

Beeld ANP

De ingevallen Joël Piroe maakt diep in blessuretijd de gelijkmaker. Al lijkt PSV nog te verliezen wanneer Ibrahim Sangaré in het strafschopgebied hands maakt en een rode kaart en penalty tegen krijgt. De redding komt in de vorm van de VAR, die constateert dat Heerenveen-spits Henk Veerman voorafgaand aan de handsbal buitenspel heeft gestaan.

Niet voor het eerst dit seizoen ondergaat PSV halverwege de wedstrijd een gedaanteverwisseling. Alsof in de rust elf andere spelers het shirt over de schouders hebben getrokken. De ploeg van trainer Roger Schmidt profiteert minimaal van de verrassende nederlaag van Ajax tegen Twente. Het gat met de koploper is drie punten.

Op een koude zondagavond in Heerenveen verwarmt PSV de voetbalharten 45 minuten lang. In het verlaten Abe Lenstrastadion koppelt PSV fysieke kracht aan voetballend vernuft en technisch vermogen. Maar na rust valt PSV uit elkaar en maakt overtuiging plaats voor vertwijfeling.

Het is een repeterend verhaal bij PSV, dat de krachten moeilijk lijkt te kunnen verdelen. Schmidt beoogt Vollgassfussball te spelen, alleen hebben zijn spelers nog niet de longinhoud om zijn manier van spelen negentig minuten uit te voeren. Eerder dit seizoen ging het op vergelijkbare manier mis tegen Twente. In de Europa League, waarin PSV afgelopen donderdag overwintering veiligstelde, profiteerden PAOK en Granada van de oververhitte PSV-motor.

‘We wisten dat PSV in de tweede helft meer ruimtes zou weggeven, dat is dit seizoen al vaker gebeurt. Natuurlijk neem je dat dan mee in je verhaal naar de spelers. Ook bij een 1-0-achterstand in de rust heb ik gezegd dat we gedisciplineerd moesten blijven’, zegt Heerenveen-trainer Johnny Jansen.

Voor rust staat hij voortdurend te schreeuwen en wijzen. Even zo verward kijken zijn spelers om zich heen. Het contrast met Schmidt is groot. Met de handen diep in de jaszakken ziet hij tevreden toe hoe PSV de ene na de andere aanvalsgolf opzet.

Positiewisselingen

Met de vele positiewisselingen van het kwartet Donyell Malen, Cody Gakpo, Mario Götze en de in de basis teruggekeerde Mohamed Ihattaren oogt het spel van PSV als een georganiseerde chaos. Telkens sprint een van de voorwaartsen die diepte in of laat zich slim uitzakken om ruimte voor zichzelf of een ander te maken. Over de zijkant denderen de backs Denzel Dumfries en Max naar voor en achter.

Uit een van die vlotlopende aanvallen is Götze het eindstation. Na een intelligente pass van Gakpo duikt de Duitse international op voor de neus van keeper Erwin Mulder. Met een subtiele voetbeweging waar de klasse vanaf druipt, lepelt hij de bal over de vallende Heerenveen-doelman heen. Schmidt: ‘We waren heel creatief en vonden steeds de oplossing.’

Waar PSV de bal in de eerste helft binnen een paar seconden terug verovert, komt het in de tweede helft elke keer een stap te laat. Heerenveen voetbalt zich makkelijk onder de halfslachtige druk uit.

Plots is er niets over van het overdonderende aanvalsspel, maar is PSV verworden tot een ploeg vol twijfel die niet weet of het voor- of achteruit wil. ‘Het is moeilijk om het hoge niveau en de concentratie 90 minuten vast te houden’, zegt Schmidt, die al eerder aangaf dat zijn spelers vermoeid zijn door het overvolle programma en vele coronabesmettingen eerder dit seizoen. ‘We kunnen niet altijd op honderd procent spelen.’

Al wil verdediger Jordan Teze de zoveelste ineenstorting dit seizoen niet wijten aan een gebrek aan energie. ‘Ik voel geen vermoeidheid, al kan ik natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Maar ik denk dat we fit genoeg zijn om dit spel 90 minuten vol te kunnen houden.’

Heerenveen profiteert dankbaar van het verval van PSV en de wisselingen die Schmidt doorvoert. Na een uur vervangt Jorrit Hendrix de vermoeide Max als linksback en gaat in de fout bij beide Heerenveen-doelpunten. Eerst heft hij buitenspel op, waarna Henk Veerman alleen op doelman Yvon Mvogo af kan (1-1). Niet veel later stapt hij verkeerd in en ontsnapt Mitchell van Bergen in zijn rug (2-1).

Diep in blessuretijd redt de ingevallen Piroe een punt voor PSV. Zijn schot uit de draai is na de rust het eerste schot op doel van de bezoekers. Het zegt alles over de twee gezichten die PSV in Friesland toont.