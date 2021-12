PSV staat bovenaan, bewijst dat het gelijk van de veeleisende trainer Roger Schmidt?

PSV-trainer Roger Schmidt Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

In zijn boek Das Buch eines Trainers stelt Roger Schmidt dat het vaak het beste is om na twee jaar weer van club te wisselen. Toch hoopt PSV dat de Duitse trainer zijn contract op korte termijn verlengt en na de zomer aan zijn derde seizoen begint bij de huidige koploper van de eredivisie.

De club sloeg met Schmidt ruim anderhalf jaar geleden een nieuwe weg in en is ervan overtuigd nog altijd de juiste kant op te gaan. Ondanks de nodige kritiek die Schmidt te verduren krijgt en opmerkelijke keuzes die hij zo nu en dan maakt, formeerde hij een hecht collectief dat na achttien wedstrijden de winterstop ingaat met één punt meer dan het kapitaalkrachtigere Ajax.

Sinds zijn komst naar Eindhoven gaat het er al over hoe PSV het gat naar de rijkere concurrent uit Amsterdam kan verkleinen. Het is een belangrijk onderwerp dat dezer dagen op tafel ligt wanneer op de burelen van het Philips Stadion over contractverlenging wordt gepraat. Schmidt wil doorpakken en weet hoe hij dat wil doen.

De veeleisende Duitse coach zou naar verluidt willen zien dat PSV meer investeert in de selectie. De club verdiende afgelopen zomer vijftig miljoen euro aan transfers en gaf slechts zes miljoen euro uit. Ook is er nog een potje van dertig miljoen euro van trouwe investeerders waar Schmidt iets van hoopt terug te zien.

Meegaan in de eisen van Schmidt

Het is de vraag hoe ver algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong willen meegaan in de eisen van Schmidt, die vanaf het begin de ruimte kreeg om de selectie naar zijn hand te zetten. Onder anderen Zahavi, Götze, Mvogo, Fein, Müller (derde keeper), Ramalho en Mwene kwamen op voorspraak van Schmidt naar Eindhoven om diens geliefde pressievoetbal te spelen.

Schmidt wenst spel met veel beweging, het voortdurend onder druk zetten van de tegenstander en razendsnel omschakelen, al is dat lang niet altijd te zien. Deels is dat omdat de trainer zelf al water bij de wijn deed. PSV incasseerde veel te veel tegendoelpunten. Controle is nu het devies, vooral de laatste weken gaat dat beter.

Schmidt weet dat het verdedigend beter moet, wil PSV voor het eerst in vier jaar weer landskampioen worden. De ploeg kreeg dit seizoen al 24 doelpunten tegen. Ter vergelijking: Ajax kreeg vier doelpunten tegen. Het kwam slechts drie keer eerder voor dat de koploper na achttien wedstrijden minstens 24 doelpunten moest incasseren. Het lukte alleen Feyenoord in 1961 om desondanks de landstitel te pakken.

Het past in het toch al opmerkelijke seizoen van PSV, dat Europees teleurstelde met uitschakeling in de Europa League. Wat rest is de veel minder aantrekkelijke Conference League, niets meer dan een troostprijs. En dan waren er de grote nederlagen in de competitie uit tegen Ajax (5-0) en thuis tegen Feyenoord (0-4).

Bijna geen enkele misstap

Maar waar Ajax en Feyenoord punten morsten tegen de ‘kleinere’ clubs, beging PSV bijna geen enkele misstap, ook niet toen het vijf of zes basisspelers door blessures miste. Sterker nog, PSV ging alleen maar beter voetballen met Doan, Gutiérrez, Mauro Junior en Bruma. Spelers die eigenlijk al afgeschreven waren in Eindhoven, maar in wie Schmidt een rotsvast vertrouwen hield. Met de van blessures terugkerende spelers is de concurrentie bij PSV straks groter dan voorheen.

Noem het toeval of niet: PSV heeft tien spelers die minstens drie doelpunten maakten in de competitie, als bewijs van het hechte collectief. Dat kan geen enkele andere club navertellen. Tegelijk ontbreekt het bij PSV aan een topschutter. Gakpo en Vertessen scoorden zes keer tot nu toe. Sébastian Haller, spits van Ajax, is topscorer van de eredivisie met twaalf doelpunten.

Ook vorig seizoen kon PSV in de eerste seizoenshelft Ajax bijhouden, dat ook dit seizoen op papier de beste selectie heeft. Maar na de winterstop liep het verschil op naar maar liefst zestien punten. Dit seizoen lijkt er meer verbetenheid in de ploeg van Schmidt te zitten. Kijk alleen al na de veel laat gewonnen wedstrijden, na de tachtigste speelminuut. Niet opgeven is het devies.

PSV mag direct na de winterstop laten zien wat het waard is. Met de lastige wedstrijden tegen Groningen (uit), Ajax (thuis), AZ (thuis) en Vitesse (uit) is meteen duidelijk hoe de ploeg ervoor staat. En dat zonder een van de uitblinkers, Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan is opgenomen in de nationale selectie voor de Afrika Cup. Hoe dan ook moet tegen die tijd duidelijk zijn of Schmidt zijn contract heeft verlengd of niet en hoe de toekomst van de club op korte termijn eruit ziet.