PSV-spitsen Malen en Zahavi strijden om de top op de apenrots

Eran Zahavi en Donyell Malen Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

PSV heeft twee spitsen die kunnen en willen scoren. Gek genoeg is dat een probleem. Donyell Malen en Eran Zahavi schieten de bal er liever zelf in, dan dat ze elkaar de beslissende pass toespelen. Met hun doelpunten zijn ze belangrijk voor PSV, maar een gouden duo is het nog niet.

Met twaalf doelpunten in vijftien wedstrijden (alle competities) na de winterstop is Zahavi de gevierde man bij PSV. In de eerste seizoenshelft waren de rollen omgedraaid en wist Malen de aandacht met zijn doelpunten op zich gericht. Als ware het een voortdurende strijd om het hoogste plekje op de apenrots.

‘Malen en Zahavi zijn niet complementair aan elkaar, omdat beiden te veel echte spitsen zijn’, zegt Arnold Bruggink. Volgens de oud-speler van PSV ontbreekt een duidelijke rolverdeling van aangever en afmaker. In plaats daarvan zien beide aanvallers zichzelf als afmaker. Zahavi maakte negen doelpunten in de competitie. Malen scoorde veertien keer.

Hongerige doelpuntenmaker

Bruggink speelde bij PSV in de rug van Ruud van Nistelrooij en Luc Nilis. Met Van Nistelrooij in de rol van hongerige doelpuntenmaker en Nilis als stilist en diens aangever, vormde het duo een illuster spitsenkoppel. Samen waren zij goed voor 55 doelpunten in het seizoen 1998-1999. ‘Van Nistelrooij en Nilis hadden een natuurlijke klik.’

Bruggink herinnert zich dat trainer Bobby Robson altijd lovend was over zijn spitsen, ook al hadden ze slecht gespeeld. ‘Hij wist: de volgende wedstrijd schieten ze er samen weer een paar in. En dat deden ze dan ook. Wij accepteerden dat, omdat ze met zijn tweeën telkens weer het verschil maakten.’

Malen en Zahavi weten elkaar nog niet blindelings te vinden, al heeft Zahavi meer oog voor Malen dan andersom. De Israëliër creëerde dit seizoen dertien kansen voor zijn compagnon. Het leverde twee keer een doelpunt op. Malen creëerde alleen in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2) twee kansen voor Zahavi. Het leverde meteen twee doelpunten op.

In de schaduw

Zelden komt het dit seizoen voor dat beide spitsen uitblinken in een wedstrijd. Vaker pakt de een het schijnsel van het licht, terwijl de ander in de schaduw staat. Al ziet trainer Roger Schmidt verbetering. ‘Ze moeten elkaar leren aanvullen, dat gaat steeds beter. Het aantal doelpunten dat zij hebben gemaakt is daarvan het bewijs.’

Volgens Schmidt hebben Malen en Zahavi tijd nodig om zich naar elkaar te schikken. Ze moesten het doen zonder gezamenlijke voorbereiding, omdat Zahavi pas eind september overkwam van het Chinese Gangzhou R&F. Daar scoorde hij 122 keer in 157 wedstrijden. Een blessure en coronabesmetting zorgden voor een stroeve start bij PSV.

Malen moest wennen aan het systeem van Schmidt. De Duitse trainer speelt met twee in plaats van één spits. ‘Dat was totaal nieuw voor Donyell. In het begin had hij daar moeite mee. Hij was op zoek naar zijn eigen ruimtes, dat gaat nu al beter’, aldus Schmidt.

Individuele actie

Hoewel beide spitsen als centrumspitsen staan opgesteld, is de snelle en behendige Malen degenen die vaker uitwijkt naar de linkerkant om ruimte voor zichzelf te creëren en een actie in te zetten. Zahavi moet het minder van zijn individuele actie hebben en blijft vaker in het midden van het veld. Beiden op zoek naar hun doelpunt.

Toch is er een groot verschil, vindt Bruggink, die benadrukt dat spitsen altijd een groot ego hebben, omdat ze bepalend en beslissend willen zijn. In de ogen van de oud-speler van PSV wil de 33-jarige Zahavi winnen en scoren, maar denkt hij ook in het teambelang. De elf jaar jongere Malen wil ook winnen en scoren, maar is meer met zijn eigen carrière bezig.

‘Dat is logisch als je naar hun leeftijden kijkt’, zegt Bruggink. ‘Zahavi werkt zich een slag in de rondte voor het team. Als oudere speler denk je eerder: hoe kan ik het team beter laten functioneren? Als je jong bent, ben je veel meer bezig hoe je zelf beter kunt functioneren.’

Fysiek sterker

Het is een van de redenen dat Schmidt, die houdt van spelers met de longinhoud van een marathonloper, Malen vaker wisselt dan Zahavi. ‘Zahavi is fysiek sterker dan Malen. Daar moeten we rekening mee houden. Het zijn niet dezelfde spelers’, aldus Schmidt.

Het zorgde vorige maand na zijn wissel tegen FC Twente voor zichtbaar onbegrip bij Malen, die al twee doelpunten had gemaakt en op zoek was naar een hattrick. Bruggink: ‘Malen wil topscorer worden en weet van zichzelf dat hij uit het niets een doelpunt kan maken. Hij moet het veel meer van zijn momenten hebben.’

Afgelopen weekend mocht Zahavi zich laten fêteren met twee doelpunten tegen Fortuna, al toonde hij zich ook de teamspeler door een toegekende strafschop aan Malen te gunnen en hem succes te wensen, de kans op zijn eerste hattrick voor PSV ten spijt. Hij voelde haarfijn aan dat zijn kompaan een doelpunt goed kon gebruiken. Alleen werd de strafschop teruggedraaid door de VAR, tot frustratie van Malen.

Zo hebben de topscorers van PSV hun waarde dit seizoen al dubbel en dwars bewezen, maar kan Schmidt nog meer plezier aan zijn spitsen beleven als ze nog beter samenwerken en ook als duo een grote naam opbouwen, zoals Van Nistelrooij en Nilis.