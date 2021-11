PSV speelt goed, maar mist tegen Heerenveen de kwaliteit de kansen ook af te maken

Drukte voor het PSV-doel van Joel Drommel tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Beeld ANP

Dus won PSV niet in het Abe Lenstra Stadion. Weer niet zou je kunnen zeggen. De laatste keer dat de Eindhovenaren in Friesland zegevierden, is alweer een decennium geleden. In de jaren daarna werd de mythe van een onneembare veste alsmaar groter, zelfs nu publiek niet welkom is. Door het gelijkspel is de achterstand op Ajax, dat wel van Sparta won, weer twee punten.

Het was tamelijk bizar dat er na negentig minuten 1-1 op het scorebord stond, al is het benutten van kansen ook een kwaliteit. Carlos Vinicius (2x), Ibrahim Sangaré, Olivier Boscagli en Armando Bruma misten voor rust opgelegde mogelijkheden, op het moment dat PSV met aantrekkelijk spel door de verdediging van Heerenveen sneed.

Het lukte weer niet om Friesland schadevrij te verlaten. PSV, dat na 15 minuten na een soepele aanval via Vinicius op voorsprong was gekomen, voetbalde in de tweede helft lang niet zo goed als voor de rust, maar had ook niet heel veel te duchten van Heerenveen. Doelman Joël Drommel verwerkte een indraaiende vrije trap slecht, waarna de ingevallen Rami Al Hajj handig profiteerde.

Frustratie bij Roger Schmidt

‘We waren beter, kregen voldoende kansen, maar in het voetbal moet je op het juiste momenten doelpunten maken’, zei Schmidt gefrustreerd. ‘We hadden twee, drie, vier, vijf, zes goals kunnen maken of anders geen tegendoelpunt moeten krijgen. Beide dingen zijn niet gelukt.’

Het blijft bijzonder om dit PSV zonder een handvol belangrijke basisspelers aan het werk te zien. Zonder de geblesseerde Eran Zahavi, Cody Gakpo, Noni Madueke, Jordan Teze en door corona geveilde Philipp Max voetbalt de ploeg veel makkelijker. Anders, beter gezegd.

PSV was dit seizoen op zijn best als het met Gakpo en Madueke razendsnel kon omschakelen. Zonder de vliegensvlugge buitenspelers, maar met bijvoorbeeld Ritsu Doan en Bruma als diens vervangers is het spel veel meer gericht op korte combinaties. PSV voetbalt verzorgt, met langduriger balbezit, leidend tot meer rust in de ploeg.

Je zou kunnen spreken van een ‘oud’ en ‘nieuw’ PSV. Een nieuw PSV waarin naast Doan en Bruma ook Mauro Junior en Vinicius van zich lieten horen de afgelopen weken. Het is opvallend dat het nieuwe PSV de laatste vier duels gemiddeld 119 aangekomen passes meer verstuurde per wedstrijd dan het PSV zonder alle geblesseerde spelers.

Ook nam het aantal aangekomen passes op de helft van de tegenstander fors toe (gemiddeld 82 per wedstrijd meer). Daarnaast verdubbelde het aantal passketens dat uit minstens tien passes uit open spel bestaat, van 11 naar 22 per wedstrijd. Als bewijs dat PSV de laatste weken makkelijker voetbalt en de bal langer in de ploeg weet te houden.

Toch had Schmidt graag kunnen beschikken over de kwaliteiten van Madueke en Gakpo. Toen Heerenveen een kwartier voor tijd op gelijke hoogte kwam, zat er naast hem op de bank niet één aanvaller die hij nog kon inbrengen. Met Yorbe Vertessen voor Vinicius had de Duitse coach zijn enige offensieve impuls al gebruikt. De wissel pakte sowieso niet gelukkig uit.

Het benutten van kansen brak PSV dit seizoen al eerder op. Zo verloor het op eenzelfde manier bij Willem II, terwijl dat gezien de kansenverhouding en het spelbeeld helemaal niet kon. Veelzeggend is het dat de al afgeschreven, maar laatste weken opgebloeide Bruma topscorer is, met vijf doelpunten.

Misser doelman Drommel

Fraai was het doelpunt van Vinicius na iets minder dan een kwartier. De Braziliaanse spits ramde de bal hard achter doelman Xavier Mous, na een vlotte combinatie tussen Doan en Bruma door het hart van de verdediging. Dat Vinicius maar één keer wist te scoren, stak schril af bij het aantal kansen dat hij kreeg.

Het apathisch ogende Heerenveen hield geloof, omdat het verschil maar één doelpunt bleef en zag het geloof een kwartier voor tijd beloond worden. Drommel sloeg een vrije trap voor de voeten van Al Hajj, die de bal in het lege doel kon schieten. PSV heeft twee punten minder dan koploper Ajax, dat niet goed voetbalde tegen Sparta, maar wel won.

Schmidt verwacht dat de ziekenboeg de komende weken langzaam leegloopt. Terwijl Gakpo en Madueke revalideerden, werkten Doan en Bruma aan hun status. Op de lange termijn kan het positief uitpakken voor PSV, nu Schmidt weet dat hij meer opties heeft. Maar in Heerenveen overheerste toch vooral het chagrijn van een trits gemiste kansen en twee onnodig verloren punten.