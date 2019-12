PSV sluit rampjaar 2019 winnend af en gaat ontstressen in de winterstop

Met een fabelachtige krultrap maakt Ihattaren 2-1. Beeld BSR Agency

Ze vliegen deze week uit naar warme oorden of kruipen tegen familie en vrienden aan onder de kerstboom. Maar aan PSV kunnen ze niet ontkomen: alle spelers kregen een PSV-kersttrui cadeau van de club en ze mochten er ook een aantal uitdelen.

De hunkering naar de winterstop is logisch na een jaar dat verliep als een horrorfilm. Een niets-aan-de-hand-begin met gaandeweg steeds meer onheil culminerend in het ontslag vorige week maandag van hoofdcoach Mark van Bommel, die nog steeds aan de borst wordt gedrukt door een groot deel van de Philips Sport Vereniging.

‘Ik had een brok in mijn keel toen ik hoorde over zijn ontslag, heb nog steeds contact met hem. Hij is een toptrainer, velen zagen het anders’, aldus toptalent Mohamed Ihattaren.

Ook het jonge voetbaldier is blij even weg te kunnen, vertelde hij zaterdagavond kort nadat PEC Zwolle in de laatste competitiewedstrijd van 2019 was verslagen (4-1), mede dankzij een fabelachtige krultrap van Ihattaren in de kruising. Hij reist met familie naar Marrakech. ‘Er is zoveel gebeurd de laatste weken, maanden. Je leert heel snel, heel veel.’

Pater familias

Algemeen directeur Toon Gerbrands oogde als altijd als een baken van rust, een wijze pater familias en kampioenenmaker, maar ook een beschermheer van de binnenwereld bij tegenslag. De laatste weken maakt hij soms een geagiteerde indruk, wat ook verklaarbaar is nu de toorn van sommige PSV-fans zich op hem richt en technisch manager John de Jong. Zaterdagavond was al vlot op de fanatieke Oost-tribune het spandoek zichtbaar met: ‘Niemand is groter dan de club, Toon en John lezen jullie mee?’

Van Bommel, die diep teleurgesteld is over zijn wegzenden, werd toegezongen, er waren rode fakkels. Lang niet het hele stadion deed eraan mee. Op social media sprak een aantal PSV-fans van ‘een gênante vertoning op Oost’.

Na een paar minuten ging de blik weer op de wedstrijd, want daar was na een hopeloze start van de thuisclub soms best wat moois te zien. Zeker toen de buit kort na rust binnen was, toonden veel PSV’ers hun klasse.

Niet meer dan een doekje voor het bloederige 2019 was het, hoewel het gat met nummer twee AZ, dat gelijktijdig verloor bij Sparta, slonk tot 7 punten.

Bij elkaar blijven

De PSV-familie zit in zwaar weer en dreigt uit elkaar te vallen. Nick Viergever nam het zaterdagavond op voor de beleidsbepalers. ‘Die mensen werken keihard voor de club. Iedereen wil het beste voor PSV. Als de resultaten slecht zijn, moeten er keuzen gemaakt worden die niet in ieders voordeel uitvallen. Maar dat is met de intentie om de club vooruit te helpen. Het enige dat we kunnen doen is dicht bij elkaar blijven. Daar hebben we de fans bij nodig, het personeel en de spelers.’

PSV leek het jaar tegen PEC aanvankelijk in stijl af te sluiten. In de dertiende minuut flaterde het door interim-coach Ernest Faber ingestelde Duitse defensiecentrum op typerende wijze. Routiner Daniël Schwaab speelde de bal breed naar waar hij Timo Baumgartl vermoedde, maar die was net teruggelopen. PEC-aanvaller Mustafa Saymak profiteerde.

PSV, dat vijf spelers miste, bleef lang slordig, gaf nog meer grote kansen weg, maar toonde zich ook veerkrachtig, met name dankzij de artiesten Ihattaren, Steven Bergwijn en Cody Gakpo. Vooral de slalom van laatstgenoemde als opmaat naar de 4-1 deed menigeen direct in wintersportstemming geraken, zo soepel liet Gakpo zijn lijf langs drie PEC-spelers glijden.

Opluchting

De opluchting was groot bij Faber, het ingestapte hoofd opleiding dat midweeks al zoveel aanwijzingen moest schreeuwen tijdens het ternauwernood gewonnen bekerduel bij G.V.V.V. (1-2) dat zijn stem ‘in Veenendaal was achtergebleven’. Zijn boodschap voor de komende weken: ‘lekker ontstressen’.

Faber krijgt vanaf medio januari hulp van klankbord Guus Hiddink. Hiddink is 73 jaar, en nog maar eens het bewijs dat de oudere coach aan een opmars bezig is (Advocaat bij Feyenoord, De Koning bij VVV, Pardew bij ADO).

Volgens aanvoerder Ibrahim Afellay biedt de crisis jonge PSV-spelers een kans: om ‘grote jongens’ te worden. Ihattaren toonde zich de laatste maanden in elk geval een kerel. Vader overleden, voetbalvader ontslagen; toch blijft hij nadrukkelijk het voortouw zoeken.

‘Waarom zou ik anders gaan voetballen? Het geeft me extra kracht om mijn vader en moeder trots te maken. Het is niet makkelijk, ik denk nog elk moment aan hem. Tijdens de wedstrijd is dat niet ineens weg, dan zou je geen gevoel voor je vader hebben.’

Hij wilde daarnaast de PSV-fans nog ‘iets moois’ meegeven tijdens de winterstop. ‘Zij hebben het ook niet makkelijk gehad.’