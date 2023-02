PSV slaat toe, Fernández naar Chelsea: de opvallendste transfers op deadline day

Enzo Fernández gaat van Benfica naar Chelsea. Beeld REUTERS

Patrick van Aanholt

Met het vertrek van linksback Philipp Max naar Eintracht Frankfurt moest PSV op de laatste dag van de transferdeadline nog op zoek naar een vervanger. Ze kwamen uit bij Patrick van Aanholt, die een deel van zijn jeugdopleiding volbracht in Eindhoven. De geboren Bosschenaar stapte als 16-jarige over naar Chelsea, dat hem jarenlang verhuurde aan diverse Engelse clubs en Vitesse. Na een nieuw avontuur in Engeland belandde Van Aanholt anderhalf jaar geleden bij Galatarasay.

PSV heeft Van Aanholt nu voor de rest van het seizoen op huurbasis naar Eindhoven gehaald. Algemeen directeur Marcel Brands zou de 19-voudig international daarna graag nog een seizoen willen huren, maar zijn salaris vormt daarbij mogelijk een probleem.

Torgan Hazard

Het was een drukke dag voor voor Brands. Naast Van Aanholt haalde hij ook de Belgische buitenspeler Torgan Hazard, het jongere broertje van Eden, op huurbasis naar Eindhoven. De 29-jarige Hazard moet bij PSV het gemis van Cody Gakpo en Noni Madueke minder zwaar laten voelen.

‘Thorgan is een veelzijdige speler en hij kan op meerdere posities uit de voeten. Daarnaast heeft hij veel internationale ervaring’, reageerde Brands bij de presentatie van de 47-voudig international. Hazard stapte in 2019 voor 25 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund. Aanvankelijk deed hij het daar erg goed, maar dit seizoen kwam hij nauwelijks meer aan spelen toe.

Sven Mijnans

AZ wist zich als enige andere Nederlandse titelkandidaat op de laatste dag van het transferwindow nog te versterken. De 22-jarige Sven Mijnans komt voor tweeënhalf miljoen euro over van Sparta Rotterdam en tekent een contract tot medio 2027. In de race voor de aanvallende middenvelder troefden de Alkmaarders onder meer Feyenoord en Hertha BSC af.

Op zijn achttiende speelde Mijnans nog bij de amateurs van Spijkenisse, vier jaar later maakt hij de overstap naar de huidige nummer twee van Nederland. Volgens De Telegraaf kiest hij bewust voor AZ, omdat die club in de afgelopen jaren jonge spelers veel kansen heeft gegeven om zich te ontwikkelen.

Jeffrey Bruma

Jeffrey Bruma, generatiegenoot van Van Aanholt, maakte eveneens als jeugdvoetballer de overstap naar Chelsea en keert nu tegelijkertijd terug naar de Eredivisie. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen bij SC Heerenveen, waar hij de geblesseerde aanvoerder Sven van Beek vervangt. Bruma speelde sinds 2021 bij het Turkse Kasimpasa, dat hem in de winterstop plotseling op straat zette.

Met Bruma haalt Heerenveen een ervaren centrale verdediger binnen. Hij werd in 2015 en 2016 met PSV landskampioen en speelde tussen 2010 en 2016 25 interlands. Bruma was overigens niet de enige transfer van Heerenveen op deadline day. Na het vertrek van spits Amin Sarr op maandag (voor 11 miljoen euro naar Olympique Lyon) wisten de Friezen dinsdag een vervanger te halen: de 19-jarige Noor Daniel Karlsbakk.

Hakim Ziyech

De meest opvallende transfer van deze periode is waarschijnlijk toch die van Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain. Althans, als die doorgaat. Het leek allemaal rond, maar het is hoogst onzeker of Hakim Ziyech daadwerkelijk tot het einde van dit seizoen voor Paris Saint-Germain gaat voetballen. Volgens Engelse en Franse media heeft Chelsea het benodigde papierwerk niet op tijd ingeleverd. De winterse transferperiode sloot om middernacht.

Ziyech was naar verluidt dinsdag al medisch gekeurd door PSG, dat de 29-jarige Marokkaanse international voor een half jaar wilde huren van Chelsea. Volgens onder meer de Franse sportkrant L’Equipe heeft de Engelse club echter verzuimd om voor middernacht het papierwerk op te sturen.

Na een succesvolle periode bij Ajax nam Chelsea de voetballer in 2020 voor zo’n 40 miljoen euro over, maar in Londen was hij nooit zeker van een basisplaats. Tijdens het afgelopen WK in Qatar was Ziyech een van de uitblinkers, maar dat deed weinig voor zijn kansen op speeltijd omdat de nieuwe eigenaren van Chelsea voor bijna 500 miljoen euro nieuwe spelers kochten.

De voorhoede van Ziyech’s mogelijke nieuwe club in Parijs is met wereldsterren Messi, Neymar en Mbappé sterk bezet, maar Ziyech zou waarschijnlijk een rol krijgen als creatieve aangever op het middenveld. Chelsea was naar verluidt veeleisend in de laatste uurtjes voor de deadline, maar kort voor twaalf uur bereikten de clubs een overeenkomst.

Marcel Sabitzer

Ook Manchester United-hoofdcoach Erik ten Hag kreeg op de laatste dag van het transferwindow versterking. Bayern München verhuurt de Oostenrijkse international Marcel Sabitzer voor de rest van het seizoen aan de Mancunians. Daar is hij de vervanger voor Christian Eriksen, die zaterdag geblesseerd raakte en naar verwachting een paar maanden niet inzetbaar is.

Bij Bayern München kwam Sabitzer dit seizoen weinig aan spelen toe, hij stond slechts zeven keer in de basis. Zijn vertrek is ook goed nieuws voor oud-Ajacied Ryan Gravenberch, die nu in München een concurrent minder heeft.

João Cancelo

Een Nederlander die bij Bayern München juist een concurrent erbij heeft gekregen, is Daley Blind. De linksback maakte sinds zijn overstap naar Zuid-Duitsland nog geen minuten, en moest dinsdag toezien hoe João Cancelo, die op dezelfde positie speelt, een huurcontract tekende. De Duitsers bedongen bovendien een optie om de 41-voudig Portugees international deze zomer voor 70 miljoen euro over te nemen.

Cancelo is de verdediger die dit seizoen de meeste minuten maakte bij Manchester City, maar speelde sinds het einde van de winterstop juist minder. Volgens Britse media uitte hij zijn ongenoegen daarover bij trainer Pep Guardiola, die als reactie daarop besloot dat hij voorlopig wel zonder de Portugees kon.

Enzo Fernández

De duurste transfer op deadlinedag was die van Enzo Fernández, die voor 105 miljoen pond, omgerekend bijna 120 miljoen euro, van Benfica naar Chelsea vertrekt. Hij wordt daarmee de duurste voetballer ooit in Engeland. . De Argentijnse centrale middenvelder maakte tijdens het WK in Qatar indruk als een van de belangrijkste adjudanten van Lionel Messi. Al ruim een maand was er interesse vanuit Londen, maar Fernández moest tot de late uurtjes van dinsdag wachten op groen licht voor zijn overstap.

Dankzij creatief boekhouden wist Chelsea de grote uitgaven van de afgelopen tijd in lijn te brengen met de Financial Fair Play-regels, maar met de transfer van Fernández zouden de Londenaren alsnog te veel geld uitgeven aan nieuwe spelers. Met een hoger totaalbedrag wist Chelsea Fernández kort voor de deadline alsnog los te weken.