PSV slaat aan het knoeien, 1-1 thuis tegen Feyenoord

De lentezon verlichtte het decor van de onvoorspelbare, bijna onvoorstelbare kampioenstrijd tussen PSV en Ajax. Beide clubs zijn na de winterstop aan het knoeien geslagen. Eerst met name Ajax, nu vooral PSV. De kampioen speelde voor de derde week op rij gelijk. Nu, alarmerend genoeg, voor het eerst in een thuisduel, tegen een opgeleefd Feyenoord: 1-1.

Het publiek viel stil na afloop, berusting daalde neer in het stadion. Maar de kampioensstrijd in Nederland is niet voorbij voordat die werkelijk voorbij is. Nederland is nu eenmaal een voetballand met een reputatie van zinderende ontknopingen. Op zich is alles weer zoals het was toen de tweede seizoenhelft begon: PSV twee punten voor op Ajax. De topclubs hebben het allebei in eigen hand, zoals dat dan heet, met nog elf speelronden te voetballen.

Alles winnen en PSV is kampioen. Maar wie PSV zondag zag voetballen, krampachtig, zonder zelfvertrouwen, soms tegen het wanhopige aan, kan zich niet voorstellen dat het elftal alles wint. Hier voetbalde geen kampioenploeg, doch een twijfelend, lange tijd afwachtend gezelschap. Gokkend op een bevlieging van Steven Bergwijn of Hirving Lozano, op een gewonnen kopduel van Luuk de Jong, op een invalbeurt van de jongelingen Cody Gakpo of Mo Ihattaren.

Als Ajax iedereen verslaat, is Ajax kampioen. Ajax krijgt PSV nog thuis, op zondag 31 maart. Maar Ajax waant zich soms thuis in de ondraaglijke lichtheid van het voetbalbestaan, met die vreemde ondergrens. Ajax is talentvoller, doch wisselvallig. Langs die ondergrens wandelde PSV zondag, nadat Ajax simpel had afgerekend met ADO en het virtuele verschil tot één punt terugbracht. De druk was immens en PSV flirtte opzichtig met de nederlaag.

Roestig

Tegen Utrecht en Heerenveen had PSV zich nog knap opgericht na een achterstand van 2-0, zondag was vooral de eerste helft abominabel, in het stadion waar de overmacht meestal groot is. Dat PSV opnieuw een achterstand wegpoetste, zei iets over veerkracht. Maar PSV was zondag een roestige veer, die na hevig te zijn ingedrukt met moeite terugschoot in de oorspronkelijke vorm.

PSV oogde statisch, zonder creativiteit, met centrale verdedigers die angstig achterin bleven, met controlerende middenvelders Jorrit Hendrix en Pablo Rosario die al hun aandacht nodig hadden voor zichzelf. Nee, dan was daar Jordy Clasie, bij Feyenoord, de uitblinker van de middag. Eens international, weinig gelouterd bij Southampton, terug als wisselvallige, onberekenbare pion, doch zondag uitstekend als controleur. Met doordachte passes en ferme ingrepen als bagage. Telkens vrijgespeeld op een effectief middenveld.

Raadsels

Feyenoord voetbalt dit seizoen in raadsels, in vraagtekens. Goed tegen topploegen, de beste zelfs met drie punten tegen Ajax en vier tegen PSV, doch ondermaats tegen zeg maar het rechterrijtje. Feyenoord, zonder Robin van Persie vanwege de cruciale bekerwedstrijd van woensdag tegen Ajax, had tot de rust bijna voortdurend de bal en verreweg de meeste kansen, maar als afwijking op de statistieken hield doelman Jeroen Zoet nu wel de ballen tussen de palen tegen.

Bij Feyenoord is lang niet alles goed, zelfs niet op behoorlijke dagen. Steven Berghuis is op zich de beste voetballer als Van Persie niet meedoet, maar hij wisselt prachtige acties te vaak af met onbegrijpelijk balverlies. Verder viel weinig af te dingen op de prestatie. PSV liep achter de bal aan en was tot de rust slechts één maal dichtbij een doelpunt, toen Luuk de Jong van dichtbij naast schoot. Feyenoord hield het veld mooi breed, had geen enkele moeite om met de weinige druk van PSV om te gaan en zag de backs rustig en lustig ten aanval trekken, zonder dat Lozano en Bergwijn al te veel inspanningen verrichtten om hun dadendrang te smoren.

Vermeer uitblinker

Na rust leek PSV alsnog op weg naar de zege, vooral toen Sven van Beek varieerde op zijn thema van voorheen: het eigen doelpunt. De bal stuitte deze keer over hem heen en in een reflex trok hij heel even aan het shirt van Bergwijn. Rood, van de uitstekende scheidsrechter Dennis Higler. PSV drukte Feyenoord steeds verder weg, maar Feyenoord scoorde, bij een zeldzaam avontuur van Nicolai Jørgensen, met een machtig schot buiten bereik van Zoet. Binnen een minuut was het weer gelijk, toen Lozano zich voor Calvin Verdonk wurmde en knap scoorde na een voorzet van invaller Gakpo. De slotfase was voor de uitmuntende doelman Kenneth Vermeer, met Clasie uitblinker bij Feyenoord.

De competitie gaat verder met een afwijkend programma. PSV voetbalt in het carnavalsweekeinde op het kunstgras van Excelsior, Ajax is een weekeinde vrij na de verplaatsing van het duel met PEC Zwolle naar 13 maart, om de kans op succes tegen Real Madrid op 5 maart te optimaliseren. PSV speelt nog elf duels dit seizoen, Ajax minimaal dertien. Of dat iets uitmaakt, zal de tijd uitwijzen.