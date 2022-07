PSV schrikt een beetje van schrobbering in Duitsland: 4-0-verlies in oefenduel

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij loopt naar de kleedkamer in Gütersloh na de oorwassing tegen Bielefeld. Zijn ploeg was slordig en oogde vermoeid. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Achter het rustiek gelegen, klassieke Heidewald Stadion in Gütersloh spreekt trainer Ruud van Nistelrooij kordaat, in korte broek, waardoor zijn imposante spitsenlijf van voorheen accent krijgt: ‘We zijn bezig met een missie waarin je snel zaken voor elkaar moet hebben. Vandaag, in een oefenwedstrijd, is dat er niet uitgekomen. We kunnen dit meenemen.’ PSV heeft net met 4-0 verloren van Arminia Bielefeld.

In zijn stem klinkt een vleugje ongeduld, het greintje onzekerheid dat de voormalige topvoetballer begeleidt op zijn weg naar de top als trainer, met begin augustus het eerste, cruciale duel in de voorronde van de Champions League. Ja, hij weet dat het oneerlijk is om streng te oordelen, in deze fase van de voorbereiding.

De nieuwe aanvoerder Luuk de Jong en de middenvelders Xavi Simons en Guus Til doen voor het eerst mee, een helft, na een week training. Rechtsachter Ki-Jana Hoever en doelman Walter Benitez wennen nog volop. De Braziliaan Savio sluit binnenkort aan. André Ramalho en Ibrahim Sangaré, vorig seizoen de steunpilaren, zitten nog op de tribune. Het PSV van Van Nistelrooij zal een ander PSV zijn dan de ploeg van de vertrokken Roger Schmidt.

Voorzichtig schuiven met de meubels

Het huis is hetzelfde, het interieur verschilt. De nieuwste meubels zijn binnen en ontdaan van verpakking. Het is schuiven nu. Voorzichtig, om niets kapot te maken. Misschien staat die stoel toch beter tegen de korte wand. En van dat vermoeiende geschuif profiteren de Duitsers, uit de Tweede Bundesliga nota bene. Ze beginnen komend weekeinde aan hun competitie. Ze zijn klaar, gretig en vreten PSV met huid en haar op.

Dus blijven de Duitse supporters even hangen tussen het lommer rond het stadion van Gütersloh, waar zo’n accommodatie ligt om te zoenen, met staanplaatsen en veel hout. Ze spoelen knapperige Bratwurst weg met sprankelend witbier. Een enkeling roept met spot ‘Champions League’, als de bus van PSV vertrekt, gevolgd door ‘Tweede Bundesliga’, de huidige biotoop van Arminia, na het hoe dan ook bijzondere duel. PSV is volledig weggepoetst door Duitse dynamiek.

Daarom is hij ook ietwat onrustig, Van Nistelrooij. Over de 1-0: ‘Dat slaat natuurlijk nergens op.’ Marco van Ginkel geeft een bizarre terugspeelbal, vlak onder de lat. Doelman Benitez kan de bal alleen met de handen verwerken, maar dat mag niet na een terugspeelbal. Indirecte vrije trap. Heel PSV op de doellijn. Routinier Fabian Klos ramt de bal in de kruising.

Niet één voorzet

PSV speelt ‘ouderwets’ 4-3-3, best statisch ten opzichte van het bewegingsvoetbal van Schmidt in zijn goede duels vorig seizoen. Cody Gakpo en Noni Madueke op de vleugels en Luuk de Jong als spits. Dat is de droomvoorhoede op papier, maar De Jong krijgt niet één voorzet om eens lekker te koppen.

Van Nistelrooij wil aan het moderne evangelie van vroege druk, oude Nederlandse waarden van combinatievoetbal en gedegen opbouw toevoegen. Dat kost tijd die er bijna niet is. En hij heeft met andere zaken af te rekenen. Gebaartjes naar de scheidsrechter van menig PSV’er, zeurend om vrije trappen. Legio balverlies van Joey Veerman. En is linksachter Philipp Max nog zo blij, nu het Duitse gehalte is gemarginaliseerd? Twijfelt Gakpo niet tussen blijven en een grote transfer? Wat kan Marco van Ginkel nog? Het zijn gebruikelijke taferelen in een voorbereiding, al wacht de Champions League op niemand.

Marcel Brands, terug bij PSV als algemeen directeur nu, met td John de Jong binnenhuisarchitect van de inrichting, aanschouwt het ontluisterende duel in de zen-modus. Totale concentratie, ongetwijfeld om later zijn bevindingen te delen. De supporters in het vak, met honderden gekomen uit Eindhoven om omstreken, vallen stil.

Een hype op kicksen

Xavi Simons, een hype op kicksen, heeft 4,5 miljoen volgers op Instagram, pakweg zeven keer zoveel als de club PSV, maar hij is nog niet helemaal ontwaakt uit de droom van voetballen met Messi. Van PSG naar PSV is een grotere verandering dan één letter. Het engelenhaar danst rond zijn jongensachtige trekken, hij kan kort combineren en wijst veel, maar laat balverlies voor de 3-0 te makkelijk door anderen oplossen, die dat ook niet doen. En Derrick Luckassen is nog steeds centrale verdediger, al is hij al een paar keer te licht bevonden voor PSV.

Van Nistelrooij: ‘Het was gewoon niet goed. 4-0 telt, ook in de voorbereiding. Het was zeer onwennig, zeer statisch, met veel misverstanden. Veel balverlies, en we oogden wat vermoeid.’ En ook, en dat is logisch: ‘De tweede helft was beter, maar dat was een meer op elkaar ingespeeld geheel.’ Toen voetbalden vooral jongens van Jong PSV, van wie hij vorig seizoen trainer was. ‘Vanuit de trainingsweek had ik een andere wedstrijd verwacht. Maar zo liggen de kaarten.’

Zeker is dat Luuk de Jong de nieuwe aanvoerder is, met al zijn status. Hij zegt: ‘Het is een hele eer. Dat wil ik ook uitstralen.’ Daarbij hoort de rust van de routinier. ‘De uitslag telt niet. We speelden de eerste 45 minuten met elkaar en we zijn fit gebleven. Maar het doet altijd pijn, 4-0 verliezen. En het is goed dat al dat slordige balverlies nu is afgestraft.’