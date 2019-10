PSV schiet in eigen voet en ziet Ajax drie punten uitlopen

Twee rode kaarten (voor Viergever en Hendrix) maakten PSV kansloos in Utrecht. De Eindhovenaren verloren met 3-0 en staan nu drie punten achter koploper Ajax.

Met het schaamrood op de kaken verlaten de PSV-spelers zaterdagavond Stadion Galgenwaard. De meesten hebben geen zin om na de smadelijke nederlaag (3-0) tegen FC Utrecht hun verhaal te doen. In een rechte lijn lopen ze richting de spelersbus, op zoek naar een plek achter de geblindeerde ramen.

PSV leed in Utrecht niet alleen de eerste verliespartij van het seizoen. De ploeg van trainer Mark van Bommel zette zichzelf voor schut met twee rode kaarten. Halverwege de tweede helft plantte Nick Viergever zijn noppen in het onderbeen van Bart Ramselaar. Een paar minuten later ging Jorrit Hendrix te hard door op de enkel van Simon Gustafson. Nooit eerder kreeg PSV in een wedstrijd twee directe rode kaarten.

Met een 1-0-achterstand en negen man op het veld, voerde PSV een ongelijke strijd. Utrecht profiteerde in de slotfase twee keer van de overtalsituatie. Zo kreeg de avond, die zo mooi was begonnen met een indrukwekkend applaus van de Utrecht-supporters voor de overleden vader van Mohamed Ihattaren, een pijnlijke aanblik voor de Eindhovenaren, die en passant concurrent Ajax drie punten zagen weglopen.

‘Als je met 1-0 achterstaat, kun je gewoon geen rode kaart krijgen. Hoe je dat voor elkaar krijgt, maakt niet uit’, zei Van Bommel na afloop op de persconferentie. ‘Ik heb in mijn carrière zelf ook een aantal rode kaarten gekregen. Op het moment zelf denk je niet: als ik nu mijn voet erin zet, kan ik te laat komen en rood krijgen. Maar toen zeiden ze ook tegen mij: het mag je niet overkomen.’

Jorrit Hendrix , niet zichtbaar, krijgt een rode kaart voor een overtreding op Simon Gustafson. Mohamed Ihattaren (rechts) kan het niet geloven. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij het wegsturen van Viergever en Hendrix had scheidsrechter Makkelie twee keer de hulp van de VAR nodig. Vanaf de tribunes keken de Utrecht-fans handenwrijvend toe toen de arbiter naar de kant werd gedirigeerd.

De KNVB introduceerde afgelopen weekend de communicatie bij een VAR-ingreep op de grote schermen in het stadion. Het moet voor het publiek de onduidelijkheid wegnemen waar naar gekeken wordt. De tekst ‘check rode kaart’ zorgde in De Galgenwaard voor een langgerekte, ingehouden juichkreet, die tot eruptie kwam toen Makkelie de onvermijdelijke rode kaarten trok.

Maar ook met een compleet elftal worstelde PSV met zichzelf. Het had moeite om openingen te vinden in de hechte organisatie van Utrecht. Het tactische plan dat trainer John van den Brom had uitgetekend, werkte perfect. Om de vier ‘cowboys’, zoals Ajax-trainer Erik ten Hag de aanvallers van PSV onlangs noemde, te beteugelen, hield Utrecht de ruimtes klein. Bovendien had Van den Brom een cordon aan middenvelders opgesteld om de aanvoerlijnen naar Donyell Malen en zijn kornuiten droog te leggen.

‘We wisten dat de kracht van PSV bij hun vier aanvallers ligt’, zei Adam Maher. De middenvelder van Utrecht stond van 2013 tot 2018 vijf jaar onder contract bij PSV en was zaterdagavond met een verwoestend schot verantwoordelijk voor de 2-0. ‘Door ze geen ruimte te geven, hebben we de angel uit hun spel gehaald.’

Donyell Malen schiet in een woud van spelers op de goal van Utrecht, hij zal geen doel treffen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Bommel beschikt over een degelijke ploeg, die met rappe aanvallers levensgevaarlijk is als het de ruimte krijgt of kan loeren op de tegenaanval. Maar tegen Utrecht werd, vooral voor de rust, opnieuw duidelijk dat PSV snel vastloopt als het zelf het spel moet maken en niet de ruimte krijgt om de spelers voorin te lanceren.

Maher: ‘Met Luuk de Jong in de spits konden ze nog een lange bal spelen als ze het moeilijk hadden. Dan hield hij de ballen vast en konden ze van daaruit gaan voetballen. Dat type heeft PSV nu niet. Ze moeten het doen met bewegelijke spelers.’

Het is aan Van Bommel om een antwoord te vinden op het probleem waarmee Van den Brom hem heeft opgezadeld. Wat is het plan B als het de tegenstander lukt om het gevreesde kwartet onschadelijk te maken? Met de aanvallers Bruma, Mitroglou en Gakpo heeft hij een overvloed aan aanvallende impulsen achter de hand. Maar de ploeg schreeuwt bij momenten om meer voetballend vermogen vanuit achter.

‘Als de centrale verdedigers de bal hebben, zijn ze niet dreigend’, aldus Maher. ‘Het is niet erg dat we ons in eigen stadion wat verder lieten inzakken. Je ziet dat de supporters ook achter je gaan staan als je in de duels komt en er af en toe gevaarlijk uitkomt.’

Dus kan ook Denzel Dumfries, die als een van de weinige spelers na afloop wel zijn verhaal wil doen, niet anders dan toegeven dat PSV in Utrecht een ferme opdoffer gekregen heeft. De achterstand op Ajax is na tien wedstrijden drie punten. ‘Ja, dit is een behoorlijke tik, maar we moeten niet in de war raken.’