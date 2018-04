PSV schaterlacht om kritiek van de buitenwereld

In de rust dreunt een oude, dampende hit van de Simple Minds door het stadion: Sanctify Yourself. Heilig jezelf. Het is de paasmis van voetballend Eindhoven, de zelffelicitatie met de eerste plaats, de schaterlach om de kritiek van de buitenwereld. Want het cliché wil dat koploper PSV geluk heeft en de scheidsrechters mee, met al die penalty's. Het spel is onooglijk, een kampioen in spe onwaardig. Clichés zijn lang niet altijd waar, want het valt best mee met dat voetbal. In het paasweekeinde zeker, de inleiding voor de beslissende weken in de eredivisie.



Nog maar vijf duels te gaan en nog steeds zeven punten voorsprong. Eigenlijk moet dat genoeg zijn, maar moeilijke wedstrijden staan op de rol, met eerst de uitwedstrijd tegen nummer drie AZ en daarna thuis tegen nummer twee Ajax. Zeker: koploper PSV heeft weleens een betere ploeg gehad, in tijden van Van der Kuijlen, Romario of Van Nistelrooij, maar in sport tellen ook andere kwaliteiten.