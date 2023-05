PSV pakt tweede plaats na winst op AZ (1-2) dankzij eredivisiester Xavi Simons

Simons is AZ-verdedigers Hatzidiakos en Sugowara te snel af. Beeld ANP

Naar binnen snijdend was de linksbuiten, net 20, tweemaal onhoudbaar en gaf de verhoudingen op het veld een ander aangezicht. AZ had een overwicht, AZ speelde voetbal zoals de Hollandse school dat voorschrijft, zorgvuldig van achteruit opbouwend, maar zonder echte punch. Want AZ heeft geen Simons, een razendsnelle rasdribbelaar, een sublieme afmaker, gedeeld topscorer van de eredivisie, een speler waarvan je als liefhebber hoopt dat hij nog minimaal een seizoen blijft ronddartelen op de Nederlandse velden.

Maar daarin zit hem direct ook de kneep, Simons kwam naar PSV na een lang charmeoffensief van Van Nistelrooij, de twee hebben een warme band. PSV was midweeks overvallen door het vertrek van Van Nistelrooij die na publicaties over kritische gesprekken tussen spelers en directie over zijn functioneren zijn conclusies trok. De vraag is of Simons nu nog wil blijven. ‘Xavi nog een jaar’, smeekten de PSV-fans na de tweede treffer in blessuretijd van Simons hardop. Simons liet zich niet uit over zijn toekomst, wel over het vertrek van Van Nistelrooij: ‘het was een shock, ik heb als speler nog nooit zoiets meegemaakt’.

Simons en andere PSV-spelers spraken via social media al hun waardering uit over de coach. Anderen hielden zich stil. Het vertrek verdeelt de spelersgroep en er zal veel gemasseerd moeten worden in de zomer om de breuken te lijmen, los nog van de zoektocht naar een nieuwe coach. Assistenten Fred Rutten en André Ooijer, ook niet onverdeeld positief over Van Nistelrooij, namen de honneurs waar in de laatste wedstrijd van het seizoen.

Hels karwei

Winnen van AZ is de laatste jaren een hels karwei voor PSV, zes van de laatste zeven ontmoetingen gingen verloren. PSV hoefde niet te winnen, een gelijkspel was genoeg voor de tweede plaats. Het maakte de ploeg nog besluitelozer dan anders. Het nieuwe uittenue, een crèmewit shirt met bordeauxrode kraag en mouweindes, met daaronder een donkerblauwe broek en sokken door sommige spelers afgetopt met feloranje schoenen, weerspiegelden het gebrek aan uniformiteit bij PSV.

AZ had ook nog iets te winnen; de derde plaats waardoor het in de voorronde van de Europa League kon komen in plaats van de Conference League. Dan moest het winnen. Maar in het goedgevulde stadion was de stemming lang gezapig. Pas in de 51ste minuut, toen bleek dat Ajax was achtergekomen bij Twente, klonk er rumoer. Maar vrij vlot daarna scoorde Simons voor het eerst. Het was een geweldige actie van de linksbuiten die na een pass van Veerman naar binnen sneed voor Sugawara langs die hem haakte, maar al vallend trapte Simons alsnog raak.

Na die treffer werd de naam van Van Nistelrooij hard gezongen door het uitvak, en werd een spandoek opgehangen tegen het ‘technisch wanbeleid’ waarvoor ‘weer’ een clublegende moest opdraaien. Onder de oud-topspits had PSV de beker en de Johan Cruijff-Schaal gewonnen, in totaal was Ajax vier keer verslagen. Voor de tweede plaats, die recht geeft op de voorronde van de Champions League, was winst niet eens nodig, dus feitelijk mag die ook op het conto van Van Nistelrooij.

Simons positieve uitzondering

Net zo goed was het gebrek aan ontwikkeling van het teamspel, alsmede van de meeste individuen – zoals ook weer zichtbaar in Alkmaar – een zaak van de trainer(s). Al ligt die verantwoordelijkheid ook bij spelers zelf, bij het totale werkklimaat bij PSV. Behalve Simons is er gewoon weinig om opgewonden van te worden bij PSV op sportief vlak.

Volgend seizoen moet dat anders worden, in de wetenschap dat de hand meer op de knip is gegaan in Eindhoven. Twee rondes moeten er overleefd worden voordat de deksel van de Champions League-goudpot eraf gaat.

AZ kreeg de beste kansen via Pavlidis en invaller Lahdo voordat Karlsson eindelijk toesloeg vanaf elf meter, acht minuten voor tijd. De strafschop was verkregen nadat invaller Bazoer pootje was gehaakt door Veerman. Het AZ-publiek stond plots voor de stoelen hard te klappen.

In blessuretijd volgden er nog een paar goede kansen voor AZ. Maar nota bene nadat El Ghazi met rood van het veld was gegaan, ontsnapte Simons weer. Een beetje à la Romario bewoog hij tussen vier tegenstanders door, passeerde hij nog AZ-doelman Verhulst om daarna wederom half vallend af te ronden. PSV slaagde zodoende in de missie om het kapitaalkrachtigere Ajax voorbij te steken, maar de achterstand op het minder rijke Feyenoord was dan weer wat te groot.