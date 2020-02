PSV opgelucht na eerste zege van 2020

PSV won zaterdag met 3-0 van Willem II. Goed was het spel niet, maar de Eindhovenaren toonden slagkracht. Gezien de malaise van de voorbije weken was verheugend dat PSV als een eenheid kan opereren.

Het is weer even fijn Denzel Dumfries te heten. Of Ernest Faber. Of Ryan Thomas. Of Toon Gerbrands. En om supporter te zijn van de club die zij dienen, PSV. Een weekje lekker slapen en vrolijk opstaan, geen gezanik en gezeur of erger, zoals de laatste maanden gebruikelijk. De hele club kletterde in elkaar en over elkaar heen, zowel sportief als op personeel vlak. Er was een, voor PSV-begrippen, ongekend supportersoproer.

Willem II heette het medicijn. Willem II is de verrassing van het seizoen, maar deed 70 minuten nagenoeg niets zaterdagavond in het PSV-stadion. De 3-0 uitslag was evenwel geflatteerd, want PSV was minstens zo slordig als Willem II doch slagvaardiger en wilskrachtiger.

Aanvoerder Denzel Dumfries, die de weken hiervoor als een soort klaagmuur moest fungeren voor de pers, na afloop: ‘Ik heb weinig slaapuren gemaakt de laatste maanden. Het is fijn om hier te staan op een manier die hoort bij PSV.’

Willem II staat nog steeds vierde, maar het gat met de rijkere provinciegenoot werd een gaatje. PSV heeft 39 punten, Willem II 40. De clubs die daarboven staan, Ajax (50 punten), AZ (47) en Feyenoord (40) kwamen zondag niet in actie. Zo bleef de eerste PSV-zege sinds 20 december hét gesprek van het vaderlandse voetbalweekeinde.

Loon naar werken

Loon naar werken, vinden ze bij PSV. Of beter gezegd: naar praten. Er vonden ontzaglijk veel gesprekken plaats in Eindhoven. Clubleiding met de fans, leiding met de belangrijkste spelers, trainers met spelers, trainers met adviseur Hiddink, spelers onderling, leiding met de pers en leiding met een nieuwe trainer.

Wie die laatste is, lekte nog niet uit. Wellicht een teken dat de rangen daadwerkelijk gesloten zijn. Daarvan getuigde al de aankomst van de spelersbus zaterdagavond, die tijdens de laatste meters door PSV-fans met vuurwerk en clubliederen werd geëscorteerd.

Een compleet tegenovergesteld beeld van twee weken eerder toen na de 1-1 tegen FC Twente de ME eraan te pas moest komen om de orde voor de hoofdingang van het stadion te herstellen. Het ging om een man of vijftig dat zich in woord en gebaar beklaagde. ‘PSV-onwaardig,’, vond algemeen directeur Toon Gerbrands die zijn huis moest laten beveiligen vanwege dreigementen. Technisch manager John de Jong overwoog op te stappen vanwege alle rumoer.

Maar Gerbrands en De Jong blijven aan. De Jong had wellicht de minste avond van alle kopstukken. Al zijn zomeraankopen, met een geschatte totaalwaarde van 35 miljoen euro, zaten naast Faber op de bank, zoals ze eerder weinig speelden onder de weggezonden Mark van Bommel. Faber: ‘In het veld staan de besten. De anderen moeten laten zien dat ze beter zijn, ze hebben me daar nog niet van overtuigd.’

De recent van AC Milan gehuurde Ricardo Rodriguez speelde wel en maakte indruk met zijn rust en vaardigheid. De linksback vertrekt deze zomer alleen alweer waar de contracten van Bruma, Baumgartl en Doan nog jaren doorlopen.

Het blijft een potentiële splijtzwam. Een andere was het ontslag van Van Bommel, geliefd bij veel spelers. Ging het gesprek tussen Gerbrands en de leidersfiguren in de spelersgroep daarover? Dumfries gaf er niet direct antwoord op. ‘Ik wil zeker niet in de slachtofferrol kruipen, maar het is natuurlijk niet lekker als er zoveel onenigheid is op zoveel plekken. We hebben gezegd dat we echt afstand moeten nemen van de teleurstelling over het falen.’

Overstap naar Raiola

Toptalent Ihattaren en Dumfries stapten over naar zaakwaarnemer Mino Raiola, ook al de manager van Van Bommel. PSV-spelers Malen en Rosario worden al door Raiola begeleid. Gesuggereerd werd in de media dat de invloed van de ex-trainer zo gehandhaafd blijft. Dumfries: ‘Het is een persoonlijke afweging geweest, die helemaal los staat van de trainer. We hebben er onderling ook niet over gesproken. Er zijn geen jongens die de club een hak willen zetten.’

Tijdens het groepsgesprek van de spelers onderling kwam de selectie nader tot elkaar, zag de aanvoerder. ‘Iedereen luchtte zijn hart. Afspraken werden beter nagekomen tegen Willem II. We maken stappen, maar zijn er nog niet.’

Zaterdagavond nam Dumfries wederom nadrukkelijk het voortouw. Hij scoorde na een sterke actie in de 32ste minuut, het was zijn zesde doelpunt van het seizoen en tot de 2-0 van Ryan Thomas was hij zelfs de enige PSV’er die gescoord had in 2020.

Er was een behoorlijke eerste helft van PSV, maar bijna traditiegetrouw werd het initiatief na rust weggeven. Willem II toonde toen even het verzorgde aanvalsspel waar PSV maandenlang jaloers naar keek, maar beet niet door. PSV deed dat wel in de 70ste minuut via Thomas en brak daarmee het Tilburgse offensief. In de blessuretijd trapte uitgerekend het veelgeprezen Willem II-talent Ndayishimiye in eigen doel.

PSV speelde voor het eerst in een 4-4-2-formatie met de bedrijvige Thomas in een voor hem onbekende rol als schaduwspits. Dumfries was rechtsback, rechtshalf en rechtsbuiten tegelijk. Daardoor in staat gesteld door de inzakkende middenvelder Hendrix.

Het zal nog wel even in zwang blijven, dit foefje van Faber, die besefte dat de openlijke steunbetuigingen over en weer niet onbeantwoord mochten blijven. ‘Als je het momentum nu niet pakt, pak je het nooit meer.’ Het momentum langer dan een week vasthouden wordt de volgende uitdaging.