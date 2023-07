PSV oogt fris en voetbalt frivool aan het begin van een seizoen dat de kampioensdroogte moet stoppen

Noa Lang ontwijkt op volle snelheid tackle van Serge Aurier. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als de selectie van PSV voor de wedstrijd tegen Nottingham Forest aan het publiek wordt voorgesteld, zwelt het geluid vanaf de tribunes het hardst aan bij Noa Lang. De excentrieke nieuweling zwaait naar de supporters voordat hij een paar minuten later meteen zijn voeten op zijn manier laat spreken.

Lang besluit zijn eerste twee balcontacten in de laatste oefenwedstrijd van PSV met twee hakjes. Het publiek kan het aan het gejuich te horen wel waarderen. Voor wie het wil zien, staat de frivoliteit en attractiviteit van Lang symbool voor de aanvallende en aantrekkelijke manier waarop Peter Bosz zijn ploeg wil laten voetballen.

PSV begint opnieuw aan een seizoen waarin het een einde wil maken aan de kampioensdroogte, die alweer vijf jaar duurt. En minstens net zo belangrijk: andermaal is een nieuwe sportieve weg ingeslagen. Na Mark van Bommel als beginnend trainer, de attractief spelende Roger Schmidt en Ruud van Nistelrooij, bij wie de dominantie vaak ontbrak, is het nu de beurt aan Peter Bosz.

Onder de 59-jarige coach, die de afgelopen jaren bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon werkte, wil PSV niet alleen voor de landstitel gaan, maar ook aanvallend voetballen. ‘We willen vooruit, op de helft van de tegenstander, dominant’, zei technisch directeur Earnest Stewart al bij de presentatie van Bosz.

Perfectie

In een paar weken tijd sleep Bosz zijn manier van voetballen, van aanvallen en drukzetten, in de ploeg. Hij gaf wel al te kennen dat hij snapt dat zijn ploeg niet ineens van nul naar honderd kan. ‘Honderd zal je nooit halen. Dat is perfectie, al streef je dat wel na. Maar ik vind dat het snel gaat. Als ik zie waar we vier weken geleden stonden, en waar we nu zijn, dan is dat een wereld van verschil’, zegt Bosz na de 1-0 overwinning op Nottingham.

Bosz is aan het bouwen, maar weet tegelijk dat hij meteen moet presteren. Vrijdag wacht de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Een paar dagen later speelt PSV tegen het Oostenrijkse Sturm Graz, in de derde voorronde van de Champions League.

Voor PSV is er veel aan gelegen om voor het eerst sinds 2018 weer het miljardenbal te halen. Vorig seizoen bleek hoe groot de invloed is van het mislopen ervan. De club moest halverwege het seizoen Cody Gakpo verkopen om aan het eind van het boekjaar geen rode cijfers te schrijven. Mocht PSV over twee wedstrijden winnen van Sturm Graz, dan wachten nog de play-offs als laatste drempel richting het gedroomde toernooi.

Vermaak

Dat moet dus gebeuren met aantrekkelijk en aanvallend voetbal, terwijl PSV zich doorgaans toch vooral senang voelt met voetbal waarbij het in de omschakeling kan toeslaan, zoals vorig jaar onder Van Nistelrooij. Toen de oud-spits een wedstrijd voor het einde van de competitie plots opstapte, was er voor Stewart maar één serieuze kandidaat als diens opvolger: Bosz.

De coach staat voor vermaak, maar zag de belangrijkste artiest om dat amusement te bieden, vertrekken. Na wekenlang onduidelijkheid besloot Xavi Simons na één seizoen in Eindhoven gebruik te maken van de clausule in zijn contract en voor 6 miljoen euro terug te keren naar Paris Saint-Germain. Het 20-jarige talent, dat negentien keer scoorde en negen assists gaf, is inmiddels alweer verhuurd aan RB Leipzig.

Zonder Xavi moet Lang met zijn dribbels en onbevangenheid de nieuwe publiekstrekker worden. De 24-jarige aanvaller kwam voor ongeveer vijftien miljoen euro over van Club Brugge. Niet eerder betaalde PSV zoveel geld voor een speler. Tegenover de camera van NOS liet hij al weten dat het wel past bij hem, een recordaankoop zijn.

Concurrentiestrijd

Lang was tegen Nottingham Forest, de nummer zestien van de Premier League, de enige aanwinst die een basisplek had gekregen van Bosz. De andere speler, Ricardo Pepi, voor wie PSV de portemonnee trok (11 miljoen), bleef de hele wedstrijd op de bank. De Amerikaan, die vorig seizoen het shirt van FC Groningen droeg, moet in de spits de concurrentiestrijd aangaan met Luuk de Jong.

Zo zit PSV in de voorhoede ruim in de jas, maar is Stewart achter de schermen druk bezig om de ploeg op het middenveld en in de verdediging nog van een kwaliteitsimpuls te voorzien. De club wil nog een creatieve middenvelder, als vervanger voor Simons en houdt nog altijd rekening met een vertrek van Ibrahim Sangaré. De controlerende middenvelder heeft een clausule in zijn contract (37,5 miljoen) en zou naar verluidt in belangstelling staan van Nottingham, de tegenstander zondagavond.

Daarnaast wil Stewart nog een rechter centrale verdediger toevoegen aan de selectie. De achterhoede is al een aantal jaar de achilleshiel van PSV. Deze transferperiode is er buiten Shurandy Sambo, die was verhuurd aan Sparta, nog geen versterking aangetrokken voor de laatste linie. Bosz maakt zich geen zorgen. ‘Ik ben elke dag in contact met Stewart en weet wat de reden is dat de versterkingen er nog niet zijn. Ik wacht liever wat langer zodat we straks de juiste spelers hebben, dan dat je te snel een beslissing neemt.’