PSV ontsnapt in Almelo: Luuk de Jong toont zijn waarde in laatste minuut, 1-2

PSV had de voorsprong die het graag wilde en leek de wedstrijd na rust eenvoudig te beslissen. Maar met name Lozano had niet zijn dag. De Mexicaan ging te vaak voor eigen succes, terwijl zijn teamgenoten de handen ten hemel hieven.



Toen scheidsrechter Janssen Heracles aan de andere kant een onterechte strafschop gaf, raakte de koploper het spoor bijster. Cocu: 'Je kan ook op een te enthousiaste manier de wedstrijd weer naar je toe willen trekken. De spelers wisten van elkaar niet meer waar zij zich begaven.'



Van het degelijke PSV was weinig meer over. De ploeg van Cocu gaf zeeën van ruimtes weg, waar Heracles dankbaar gebruik van maakte. Het was aan doelman Zoet te danken dat PSV niet op achterstand kwam. Cocu, realistisch: 'Heracles had in die fase de beste kansen.'



De Jong had geen boodschap aan de gemiste kansen van Heracles en kroonde zich in de laatste seconden van de wedstrijd tot matchwinner. 'Dit is een lekkere overwinning', zei hij met een grijns op zijn gezicht.